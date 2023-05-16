Động thái của Thủy Tiên sau khi bị triệu tập đến phiên tòa của bà Phương Hằng, làm gì mà CĐM 'mỉa mai' không ngừng?

Hậu trường 16/05/2023 10:23

Trên trang cá nhân mới đây, động thái của Thủy Tiên đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên đăng tải trên trang cá nhân MV cover bài hát Bất Nhiễm. Đây là một ca khúc nhạc Trung Quốc, nguyên bản là bài hát đình đám trong phim Hương mật tựa khói sương.

Đáng chú ý, chính Thủy Tiên là người viết phần lời Việt của ca khúc này. Đã rất lâu rồi người hâm mộ mới lại nghe được giọng hát của bà xã Công Vinh. Thế nhưng dường như đoạn clip này lại không được khán giả đánh giá quá cao. Cô viết: "Vứt hết thị phi một đời. Trăm năm một mảnh sương hoa. Giọt nước mắt nào rơi xuống tựa hồ như…".

Động thái của Thủy Tiên sau khi bị triệu tập đến phiên tòa của bà Phương Hằng, làm gì mà CĐM 'mỉa mai' không ngừng? - Ảnh 1Động thái của Thủy Tiên sau khi bị triệu tập đến phiên tòa của bà Phương Hằng, làm gì mà CĐM 'mỉa mai' không ngừng? - Ảnh 2
Nữ ca sĩ đã xóa đi đoạn clip hát hò này mà nguyên nhân được cho rằng là do lượt xem quá ít, đâu đó chỉ vài chục người xem

Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng đăng tải đoạn clip cover lên kênh TikTok của mình. Tuy nhiên theo phát hiện từ cư dân mạng, nữ ca sĩ sau đó đã xóa đi đoạn clip hát hò này mà nguyên nhân được cho rằng là do lượt xem quá ít, đâu đó chỉ vài chục người xem.

 

Trong khi đó trên kênh Youtube, sau hơn nửa ngày ra mắt, sản phẩm của Thủy Tiên chỉ thu về vỏn vẹn hơn 26 nghìn lượt xem. Kể từ sau khi ồn ào từ thiện nổ ra, các sản phẩm âm nhạc của Thủy Tiên không còn được khán giả quan tâm quá nhiều. Vẫn như mọi lần, sản phẩm âm nhạc của Thủy Tiên nhanh chóng nhận về hàng loạt những sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. 

Động thái của Thủy Tiên sau khi bị triệu tập đến phiên tòa của bà Phương Hằng, làm gì mà CĐM 'mỉa mai' không ngừng? - Ảnh 3
Thủy Tiên cũng là cái tên được chú ý sau thông tin cô cùng chồng sẽ được triệu tập đến phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 1/6

Ngoài ra, Thủy Tiên cũng là cái tên được chú ý sau thông tin cô cùng chồng sẽ được triệu tập đến phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 1/6 sắp tới.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên bị bà Hằng xúc phạm là ăn chặn tiền từ thiện của nhân dân. Theo kết luận điều tra, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất gần 31 tỉ đồng; và bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, phía luật sư của ca sĩ này lại cho rằng chỉ có gửi đơn yêu cầu bồi thường về tinh thần là 14,9 triệu đồng, khi vụ án còn ở giai đoạn Công an tỉnh Bình Dương giải quyết; và bồi thường tổn thất về vật chất là gần 31 tỉ đồng.

Lý do ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của bà Nguyễn Phương Hằng

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Vào ngày 26/4, ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ đề nghị kê biên cổ phần, 2 căn nhà và phong tỏa tài khoản của bà Nguyễn Phương Hằng

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Từ khóa:   Thủy Tiên sao Việt bà Nguyễn Phương Hằng

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