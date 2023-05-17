Hạnh phúc viên mãn hơn 14 năm, Công Vinh bất ngờ ẩn ý không thuộc về ai, netizen liên tục réo gọi Thủy Tiên

Hậu trường 17/05/2023 12:53

Mới gần đây, người hâm mộ đã không khỏi ngạc nhiên khi cựu cầu thủ Công Vinh đã đăng tải dòng trạng thái ẩn ý không thuộc về ai, dân tình suy đoán liệu có sự ''rạn nứt'' gì ở đây?

Mới đây, trên trang cá nhân, cầu thủ Công Vinh đã đăng tải một khoảnh khắc vui vẻ chụp trong bể bơi. Thế nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu như ông xã Thủy Tiên không quá ''can đảm'' khi đăng dòng trạng thái: ''Đàn ông chỉ giàu nhất khi không thuộc về ai".

Hạnh phúc viên mãn hơn 14 năm, Công Vinh bất ngờ ẩn ý không thuộc về ai, netizen liên tục réo gọi Thủy Tiên - Ảnh 1
Công Vinh đăng tải dòng trạng thái ''không cần thuộc về ai''  cùng tấm hình ''tươi không cần tưới''

Dù chỉ là một dòng trạng thái ngắn nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý và quan tâm của công chúng và những người hâm mộ cặp vợ chồng giàu có nhất nhì showbiz này. Không ít khán giả trêu đùa sau dòng trạng thái này Công Vinh chắc "tới công chuyện" với Thủy Tiên. Đồng thời nhiều cư dân mạng còn để lại dòng bình luận rằng: ''Chị Tiên đã xem, anh Vinh chuẩn bị tới công chuyện, alo chị Tiên, anh Vinh thật mạnh miệng,...'' 

Hạnh phúc viên mãn hơn 14 năm, Công Vinh bất ngờ ẩn ý không thuộc về ai, netizen liên tục réo gọi Thủy Tiên - Ảnh 2
Cặp vợ  chồng Công Vinh - Thủy Tiên luôn xuất hiện cùng nhau trong mỗi sự kiện 

Mặc dù rất hạnh phúc nhưng cũng có lúc cả hai lại bị đồn đoán ''đường ai nấy đi'' khiến dân tình sốc đến mấy lần! Đặc biệt nhất là vào tháng 6/2022, truyền thông báo chí liên tục đưa tin về nghi vấn ''rạn nứt'' tình cảm của cặp vợ chồng cầu thủ và ca sĩ nổi tiếng, dân mạng đồng loạt réo gọi Công Vinh - Thủy Tiên

Hạnh phúc viên mãn hơn 14 năm, Công Vinh bất ngờ ẩn ý không thuộc về ai, netizen liên tục réo gọi Thủy Tiên - Ảnh 3
Tin đồn cặp vợ chồng cầu thủ và ca sĩ nổi tiếng chia tay, dân mạng réo gọi Công Vinh - Thủy Tiên 

Tuy nhiên, cũng có cư dân mạng cho rằng vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã gắn bó với nhau được 14 năm chứ không phải như trong bài viết. Chưa kể, hai người luôn gắn bó, đồng hành với nhau trong mọi hoạt động chứ không hề có dấu hiệu 'rạn nứt' nào cả. Và hóa ra nhân vật tan vỡ trong thông tin kia lại là một cặp sao nước ngoài, cầu thủ Pique và ca sĩ Shakira.

Trước loạt tin đồn thất thiệt này, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên không lên tiếng trực tiếp mà nữ ca sĩ khéo léo chia sẻ loạt ảnh cả hai đang vui vẻ tạo dáng với vệt cầu vồng in rõ trước sân nhà. 

Hạnh phúc viên mãn hơn 14 năm, Công Vinh bất ngờ ẩn ý không thuộc về ai, netizen liên tục réo gọi Thủy Tiên - Ảnh 4
Hạnh phúc viên mãn hơn 14 năm, Công Vinh bất ngờ ẩn ý không thuộc về ai, netizen liên tục réo gọi Thủy Tiên - Ảnh 5
Công Vinh - Thủy Tiên vui vẻ tạo dáng với vệt cầu vồng in rõ trước sân nhà

Hiện tại, cặp đôi có một con gái tên gọi thân mật ở nhà là Bánh Gạo. Cô bé sinh năm 2013, đôi khi được Công Vinh - Thủy Tiên khoe hình trên mạng xã hội nhưng giấu mặt. Trải qua quãng thời gian 14 năm bên nhau cùng nhiều sóng gió, scandal, Công Vinh - Thủy Tiên vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Hạnh phúc viên mãn hơn 14 năm, Công Vinh bất ngờ ẩn ý không thuộc về ai, netizen liên tục réo gọi Thủy Tiên - Ảnh 6
Hạnh phúc viên mãn hơn 14 năm, Công Vinh bất ngờ ẩn ý không thuộc về ai, netizen liên tục réo gọi Thủy Tiên - Ảnh 7
Hạnh phúc viên mãn hơn 14 năm, Công Vinh bất ngờ ẩn ý không thuộc về ai, netizen liên tục réo gọi Thủy Tiên - Ảnh 8
Hạnh phúc viên mãn hơn 14 năm, Công Vinh bất ngờ ẩn ý không thuộc về ai, netizen liên tục réo gọi Thủy Tiên - Ảnh 9
Hạnh phúc viên mãn hơn 14 năm, Công Vinh bất ngờ ẩn ý không thuộc về ai, netizen liên tục réo gọi Thủy Tiên - Ảnh 10
Gia đình Công Vinh - Thủy Tiên cùng bé Gạo có cuộc sống hạnh phúc. Thậm chí đôi khi cựu cầu thủ còn gây bất ngờ cho bà xã bằng những điều nhỏ nhặt như tặng hoa, rửa bát,... 
NÓNG: Vừa ấn định ngày xét xử bà Phương Hằng, ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ lên tiếng về clip đếm thiếu tiền trong đợt cứu trợ miền Trung

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Bài viết của ca sĩ Thủy Tiên đính chính về vụ việc 'ăn chặn' tiền từ thiện năm xưa đang được cộng đồng mạng chú ý.

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