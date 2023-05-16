NÓNG: Vừa ấn định ngày xét xử bà Phương Hằng, ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ lên tiếng về clip đếm thiếu tiền trong đợt cứu trợ miền Trung

Sau thời gian mọi chuyện tạm lắng, mới đây nhất, ca sĩ Thủy Tiên (vợ cầu thủ Công Vinh) bất ngờ lên tiếng về những đoạn clip đếm thiếu tiền nói trên. Cụ thể, nữ ca sĩ đính chính, đoạn clip được phát tán trên mạng là sai sự thật và bị cắt ghép.

Vào giai đoạn năm 2021, ca sĩ Thủy Tiên cùng nhiều cái tên nổi tiếng khác của Vbiz bất ngờ bị gọi tên trong trào lưu "sao kê" và ăn chặn tiền thiện nguyện. Tuy nhiên, ngay sau đó, ca sĩ Thủy Tiên đã từng ra ngân hàng sao kê và công bố với công chúng. Mặc dù vậy, cộng đồng mạng vẫn liên tục gọi tên cô với các đoạn clip quay lại cảnh phát tiền từ thiện cứu trợ miền Trung.

Cụ thể, Thủy Tiên viết nguyên văn rằng: "Chào các bạn hôm nay cho Tiên xin phép chia sẻ 1 chút về việc trên mạng lan truyền clip cắt ghép đoạn đếm thiếu tiền 6 tờ 500k thành 5tr như sau. Hôm đó Tiên thức từ 4h sáng để đi phát tiền cho bà con đến tận 8-9h đêm chưa được nghỉ ngơi ăn uống, tối rồi lại đi đường xa rất mệt… khúc phát tiền đó còn phải đi qua sông to sâu bên trong.. Tiên cũng chỉ là 1 con người bình thường khi mệt hay quá sức cũng có lúc sơ sót nhầm lẫn cho vài bà con, tuy nhiên bà con nào đếm lại tiền bị thiếu đều phản ứng ngay với lãnh đạo địa phương, chờ đến khi phát xong Tiên xác nhận lại với lãnh đạo địa phương và bà con thì sẽ bù lại cho đủ ạ.

Đồng thời, Thủy Tiên còn cho biết do thời gian cứu trợ miền Trung phải di chuyển đường xa nên không tránh khỏi mệt nhọc. Vì vật chuyện cô đã phát nhầm và dẫn đến việc sai xót là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Thủy Tiên đã phát lại đầy đủ cho bà con và có sự xác nhận của ủy ban lãnh đạo địa phương.

Chổ nào đếm dư người dân cũng có người trả lại, chổ nào thiếu người ta cũng nán ở lại đợi để lấy đủ tiền. Trên live quay lại hết cả đoạn đầu và đoạn sau Tiên bù tiền cho bà con lúc cuối buổi phát tiền nếu lở sơ sót đếm thiếu…nhưng trên mạng họ cố tình cắt ghép đoạn những sơ sót đó mà cố tình bỏ đoạn sau để đi lan truyền sai sự thật. Ngoài ra còn rất nhiều đoạn clip cắt ghép sai sự thật khác nữa.

Một lần nữa Tiên vô cùng biết ơn vì những ai đã cảm thông chia sẻ cùng Tiên. Tiên biết là giờ có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì, ai không tin thì họ cứ không tin, nhưng Tiên nghĩ rằng những người đang theo dõi Tiên họ sẽ nhẹ lòng hơn khi nghe được sự thật câu chuyện được chia sẻ từ phía Tiên.

Tiên xin phép share lại link livestream full clip bên dưới comment trong đó đoạn 13:40 trở đi là đoạn bù thêm cho bà con đã nán lại đợi đến cuối cùng và có sự xác nhận của lãnh đạo địa phương, công an địa phương tại điểm phát.

Ngoài ra Tiên xin phép gửi thêm 1 đoạn clip Tiên phát dư tiền cho hơn 100 hộ dân, lúc ban đầu Tiên công bố phát 2tr nhưng từ phút 8:58 thì tiên phát mỗi bà con là 5-6tr trong khi ban đầu công bố 2tr ạ."



Nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh bị bóc phốt "đếm tiền thiếu"

Cô đưa ra một clip livestream full để lí giải rõ vụ việc

Ở bên dưới phần bình luận, cô còn đưa ra một clip livestream đã lên tiếng lí giải rõ vụ việc phát nhầm tiền. Co cho biết, từ đoạn 13:40 trở đi là đoạn bù thêm cho bà con đã nán lại đợi đến cuối cùng, đồng thời có sự xác nhận của lãnh đạo địa phương, công an địa phương tại điểm phát.

Ca sĩ Thủy Tiên cùng nhiều cái tên nổi tiếng khác của Vbiz bất ngờ bị gọi tên trong trào lưu "sao kê" và ăn chặn tiền thiện nguyện

Nhớ lại trước đó, một số cư dân mạng cũng phát hiện, Thủy Tiên có tới 3 tài khoản trong cùng một ngân hàng. Truy vết bài đăng kêu gọi từ thiện của Thủy Tiên cho thấy, cô từng đăng 2 số tài khoản khác nhau cùng tên mình để quyên góp.

Không chỉ vây, Thủy Tiên cùng một số nghệ sĩ từng bị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng réo tên vào ồn ào "sao kê" tiền từ thiện. Liên quan đến vụ này, trước đó, theo thông tin từ Tuổi trẻ online, chiều 15/10/2021, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan này đã mời bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên) đến làm việc về nguồn tiền từ thiện gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua.

Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho hay vụ việc đang trong quá trình điều tra theo đơn tố cáo, phản ánh từ các phương tiện truyền thông về việc một số nghệ sĩ kêu gọi quyên góp từ thiện thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an ngày 28/12/2021, thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm - phó cục trưởng C02, từng cho biết kết quả xác minh cho thấy các nghệ sĩ kêu gọi ủng hộ từ thiện có công khai tài khoản nhận tiền quyên góp, trong thời gian nhất định đã đóng tài khoản. Sau khi có lượng tiền ủng hộ, các cá nhân trực tiếp hoặc thông qua đại diện đến địa phương làm công tác từ thiện.

Ca sĩ Thủy Tiên đã từng ra ngân hàng sao kê và công bố công chúng

Việc làm từ thiện của nghệ sĩ hoàn toàn minh bạch - Ảnh: Tuổi trẻ online

Mới đây, ngày 10/5/2023, theo thông tin từ báo Dân Trí, TAND TP.HCM ban hành quyết định xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo đó, phiên xét xử được ấn định vào ngày 1/6 và kéo dài trong vòng 5 ngày, do ông Bùi Đức Nam làm chủ tọa.

HĐXX cũng cho biết đã triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ) , bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ) bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ) cùng chồng là Lê Công Vinh (cựu cầu thủ bóng đá), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đình Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách là Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.