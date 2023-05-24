Thủy Tiên bất ngờ tiết lộ để mất một món đồ quý giá từ chuyến từ thiện 3 năm trước

Hậu trường 24/05/2023 18:55

Thủy Tiên chia sẻ cô vô cùng nâng niu món đồ này và xem nó là một kỷ niệm không thể nào quên.

Gần đây, Thủy Tiên khiến cộng đồng mạng phải chú ý khi chia sẻ về món đồ kỷ niệm trong chuyến từ thiện cách đây 3 năm. Món đồ ấy thật ra là một chiếc nón lá đã đồng hành cũng nữ ca sĩ xuyên suốt chuyến cứu trợ miền Trung, miền Tây. Khi tham gia một sự kiện vừa mới diễn ra, Thủy Tiên bất ngờ sử dụng lại chiếc nón lá để che chắn trong suốt quá trình di chuyển.

Thủy Tiên bất ngờ tiết lộ để mất một món đồ quý giá từ chuyến từ thiện 3 năm trước - Ảnh 1
Thủy Tiên tiết lộ mất chiếc nón lá mình rất quý từ chuyến từ thiện 3 năm trước 
Thủy Tiên bất ngờ tiết lộ để mất một món đồ quý giá từ chuyến từ thiện 3 năm trước - Ảnh 2
Chiếc nón của cô nàng nay đã 'thuộc' về người khác do bị hiểu nhầm là đồ của người khác 

Tuy nhiên, khi nhờ stylist cầm giúp thì người này lại hiểu lầm chiếc nón là của những người trong khu nghỉ dưỡng nên vô tình đánh mất. Điều này khiến cô khá tiếc nuối: 'Cái nón lá kỷ niệm của tui đi miền Tây hạn mặn, miền Trung cứu trợ, nhờ có nó che chở cho tui lúc nắng bạt mặt, mưa bạt tóc. 3 năm rồi vẫn giữ như báu vật, nhờ bà làm tóc cầm giùm để vô chụp ảnh mà nghĩ sao bà làm tóc bả nói: 'Ủa em tưởng chị lụm nón của mấy cô cắt cây trong resort nên em quăng dưới cỏ ai lấy mất tiêu rồi'. Ủa em?'.

Thủy Tiên bất ngờ tiết lộ để mất một món đồ quý giá từ chuyến từ thiện 3 năm trước - Ảnh 3
Thủy Tiên liên tục di chuyển nhiều địa điểm chịu thiệt hại nặng ở miền Trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình để phát tiền cứu trợ

Được biết, năm 2020, Thủy Tiên liên tục di chuyển nhiều địa điểm chịu thiệt hại nặng ở miền Trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình để phát tiền cứu trợ. Sự có mặt của cô thu hút rất đông đảo sự chú ý của khán giả và người hâm mộ bởi cô không chỉ là người tiên phong đi cứu trợ mà còn tích cực, kêu gọi và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các nhà hảo tâm. 

Thủy Tiên bất ngờ tiết lộ để mất một món đồ quý giá từ chuyến từ thiện 3 năm trước - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng thời gian gần đây, cô nàng vướng phải không ít lùm xùm xung quanh việc giúp đỡ những người khó khăn, trong đợt lũ vừa qua của miền Trung. Dù chịu nhiều lời chỉ trích và nghi vấn nhưng Thủy Tiên vẫn nhiệt tình không quản khó khăn, nguy hiểm để đến phát quà cho bà con các tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An. Cô nàng cũng từng chia sẻ hàng loạt sự kiện từ thiện do chính cô tổ chức bằng tiền túi để giúp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Toàn bộ sự kiện này cô đều làm từ tâm và tài chính của cá nhân.

Thủy Tiên bất ngờ tiết lộ để mất một món đồ quý giá từ chuyến từ thiện 3 năm trước - Ảnh 5
Từ thiện và những câu chuyện xung quanh hoạt động ý nghĩa này lại trở thành lùm xùm lớn nhất trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ Thủy Tiên

Từ thiện và những câu chuyện xung quanh hoạt động ý nghĩa này lại trở thành lùm xùm lớn nhất trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ Thủy Tiên. Từ “cô Tiên” nổi lên trong đợt bão lũ miền Trung với sự kêu gọi tiền ủng hộ đến con số trăm tỷ, Thủy Tiên nhận hàng loạt bình luận công kích từ dư luận. Sau đó, cô lui về ở ẩn một thời gian dài nhưng vẫn tích cực hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

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Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên có bài đăng giải thích về thông tin cho rằng cô đếm nhầm "6 tờ 500.000 đồng thành 5 triệu đồng" trong vụ ồn ào từ thiện 3 năm trước.

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