Sau lùm xùm mặc quá lố gây phản cảm, Tiêu Châu Như Quỳnh tái xuất với diện mạo mới

Ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện xinh đẹp, rạng rỡ tại sự kiện mới đây.

Chiều qua (5/12), ban tổ chức chương trình Tinh hoa hội tụ đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để công bố thời gian phát sóng. Với vai trò là thí sinh, Tiêu Châu Như Quỳnh nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi có mặt từ khá sớm. Cháu gái Lam Trường diện váy lệch vai kín đáo, khoe thân hình thon gọn cùng nhan sắc rạng rỡ. Sau sự cố trang phục "người cá" gây phản cảm, đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ xuất hiện trước công chúng.

Sau thời gian vắng bóng, Tiêu Châu Như Quỳnh tái xuất rạng rỡ và trẻ trung - Ảnh: Hoàng Khôi

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng chất giọng nữ cao, khỏe khoắn đầy nội lực, Tiêu Châu Như Quỳnh từng giành nhiều giải thưởng về âm nhạc - Ảnh: Hoàng Khôi

Qua chương trình này, cô muốn công chúng sẽ có cái nhìn khác hơn về mình, không phải là một ca sĩ chỉ biết làm lố gây chú ý trên thảm đỏ - Ảnh: Hoàng Khôi

Tham gia chương trình Tinh hoa hội tụ, Tiêu Châu Như Quỳnh có dịp tranh tài cùng ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim, “kép đẹp” cải lương Minh Trường, chàng vũ công Mạnh Quyền, cùng diễn viên Bảo Chu.

Vĩnh Thuyên Kim cũng là một gương mặt sáng giá của cuộc thi này - Ảnh: Hoàng Khôi

5 thí sinh tài năng sẽ thể hiện nhiều tiết mục hấp dẫn suốt 13 đêm thi. Tập đầu tiên với chủ đề 'Hội' sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 19/12/2018 trên kênh THVL1 - Ảnh: Hoàng Khôi

Tinh hoa hội tụ lần đầu tiên ra mắt khán giả chú trọng yếu tố nội dung. Chương trình nhằm thể hiện những giá trị tình cảm, con người, văn hóa, cũng là một cách để thí sinh có thể thoải mái sáng tạo. Các tiết mục được dàn dựng hiện đại, mới mẻ thể hiện quan niệm của những nghệ sĩ trẻ trong đời sống hiện đại.

Nghệ sĩ Đình Toàn làm tổng đạo diễn chương trình - Ảnh: Hoàng Khôi

Ngoài giám khảo chính là danh ca Phương Dung, mỗi đêm thi còn có sự xuất hiện của các giám khảo khách mời tên tuổi trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật - Ảnh: Hoàng Khôi

Chủ nhân thiết kế ‘Mỹ Nhân Ngư’ – NTK Nguyễn Tiến Truyển chia sẻ về trang phục gây ‘bão’ của Tiêu Châu Như Quỳnh Nói về những thiết kế gây tranh cãi, Nguyễn Tiến Truyển cho rằng nhà thiết kế (NTK) có thể sáng tạo ra sản phẩm nhưng đôi lúc không thể quyết định được nó xuất hiện trong thời gian và hoàn cảnh nào.

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