Sau lùm xùm mặc quá lố gây phản cảm, Tiêu Châu Như Quỳnh tái xuất với diện mạo mới

Ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện xinh đẹp, rạng rỡ tại sự kiện mới đây.
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Chiều qua (5/12), ban tổ chức chương trình Tinh hoa hội tụ đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để công bố thời gian phát sóng. Với vai trò là thí sinh, Tiêu Châu Như Quỳnh nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi có mặt từ khá sớm. Cháu gái Lam Trường diện váy lệch vai kín đáo, khoe thân hình thon gọn cùng nhan sắc rạng rỡ. Sau sự cố trang phục "người cá" gây phản cảm, đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ xuất hiện trước công chúng.
Tham gia chương trình Tinh hoa hội tụ, Tiêu Châu Như Quỳnh có dịp tranh tài cùng ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim, “kép đẹp” cải lương Minh Trường, chàng vũ công Mạnh Quyền, cùng diễn viên Bảo Chu.
Tinh hoa hội tụ lần đầu tiên ra mắt khán giả chú trọng yếu tố nội dung. Chương trình nhằm thể hiện những giá trị tình cảm, con người, văn hóa, cũng là một cách để thí sinh có thể thoải mái sáng tạo. Các tiết mục được dàn dựng hiện đại, mới mẻ thể hiện quan niệm của những nghệ sĩ trẻ trong đời sống hiện đại.