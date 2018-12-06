Lê Âu Ngân Anh bị Cục Nghệ thuật biểu diễn trả lại đơn xin cấp phép đi thi Hoa hậu quốc tế

Hậu trường 06/12/2018 11:05

Sau thời gian cân nhắc, phía Cục Nghệ thuật biểu diễn quyết định trả lại hồ sơ xin đi thi quốc tế cho Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh.

Một năm trước, Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương nhưng không được dư luận chấp nhận. Cô vấp phải hàng trăm ngàn ý kiến phải đối trên cộng đồng mạng vì gương mặt khác lạ trong đêm chung kết. Nhiều người cho rằng, nếu không phẫu thuật thẩm mỹ thì vẻ đẹp của Ngân Anh cũng chưa xứng đáng làm Hoa hậu. Trước sự phản ứng gay gắt của khán giả, Cục Nghệ thuật biểu đã phải gửi công văn yêu cầu công ty TNHH Võ Việt Chung (là ban tổ chức cuộc thi) phải gỡ bỏ danh hiệu của người đẹp Tiền Giang. Dù vậy, phía ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Đại dương đã phớt lờ yêu cầu và quyết giữ lại vương miện cho mỹ nhân này. 

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh tiếp tục gây xôn xao khi tự tay gửi đơn xin Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép cho đi thi Miss Miss Intercontinental 2018 (Hoa hậu Liên lục địa 2018). 

“Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, tôi đã nhận được một số lời mời tham dự các cuộc thi nhan sắc thế giới, nhưng ở thời điểm đó, tôi biết mình cần có thêm thời gian. Trong hơn một năm qua, tôi đã lắng nghe những góp ý của công chúng và các chuyên gia để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Và tới hôm nay, tôi hoàn toàn tự tin mình sẽ là một đại diện mạnh của Việt Nam tại Miss Intercontinental 2018” – Lê Âu Ngân Anh viết trong đơn.

Lê Âu Ngân Anh bị Cục Nghệ thuật biểu diễn trả lại đơn xin cấp phép đi thi Hoa hậu quốc tế - Ảnh 1
Dù đã chờ đợi suốt một năm qua nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn chưa được cấp phép đi thi quốc tế - Ảnh: Internet
Lê Âu Ngân Anh bị Cục Nghệ thuật biểu diễn trả lại đơn xin cấp phép đi thi Hoa hậu quốc tế - Ảnh 2
Lê Âu Ngân Anh khoe vóc dáng gợi cảm với bộ ảnh táo bạo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Phía cơ quan này cho biết đã trả lại hồ sơ xin cấp phép đi thi cho Lê Âu Ngân Anh. Bởi vào tháng 4.2018, ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định Lê Âu Ngân Anh đã không còn là Hoa hậu Đại dương dù phía BTC cuộc thi này nhất quyết không hủy kết quả của người đẹp.

“Hiện tại, hồ sơ xin cấp phép của Lê Âu Ngân Anh cũng đang thiếu nhiều giấy tờ. Tuy nhiên, vì không cấp phép nên Cục sẽ trả lại cho cô ấy. Về các lý do vì sao không cấp phép, chúng tôi sẽ có sự rà soát về các thông tin liên quan đến Lê Âu Ngân Anh và cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 để trả lời cho các bên liên quan”, phản hồi từ phía Cục Nghệ thuật biểu diễn được đăng trên tờ Thanh Niên.

Một năm qua, Lê Âu Ngân Anh dù nhiều lần bị phía Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu BTC bãi bỏ danh hiệu nhưng vẫn hoạt động trên danh nghĩa Hoa hậu Đại dương. Mỹ nhân Tiền Giang khẳng định sẽ không trả vương miện dù với bất cứ lý do nào.

Lê Âu Ngân Anh bị Cục Nghệ thuật biểu diễn trả lại đơn xin cấp phép đi thi Hoa hậu quốc tế - Ảnh 3
Lê Âu Ngân Anh bị Cục Nghệ thuật biểu diễn trả lại đơn xin cấp phép đi thi Hoa hậu quốc tế - Ảnh 4
Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết chưa thể cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh đi thi vì những lùm xùm sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương - Ảnh: Internet
Lê Âu Ngân Anh diện nội y lưới khiêu khích như gái Nhật, tự tin viết đơn xin cấp phép đi thi nhan sắc quốc tế

Lê Âu Ngân Anh diện nội y lưới khiêu khích như gái Nhật, tự tin viết đơn xin cấp phép đi thi nhan sắc quốc tế

Sau một năm đăng quang, Lê Âu Ngân Anh khiến nhiều người sốc khi chụp bộ ảnh táo bạo với nội y gợi cảm như gái Nhật. Người đẹp đang ấp ủ dự định đi thi Miss Intercontinental 2018 diễn ra trong vài tháng tới.

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