Vừa tháo niềng răng, Lê Âu Ngân Anh tự tin đăng ảnh cười hở lợi và đây là phản ứng của cư dân mạng

Sau hơn 1 năm đăng quang Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh lần đầu tiên chịu đăng ảnh cười hở răng khiến nhiều người bất ngờ.

Cuối năm 2017, việc Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương đã vấp phải hàng ngàn ý kiến tranh cãi trên cộng đồng mạng. Sở hữu nhan sắc bị cho là không xứng tầm, cô gái 22 tuổi khi vừa chạm tay đến vương miện đã phải hứng chịu rất nhiều tổn thương. Trước quá nhiều áp lực, nhiều tháng qua Lê Âu Ngân Anh không còn mặn mà với hào nhoáng trong showbiz nữa mà chuyên tâm trau dồi học vấn với chương trình thạc sĩ tại trường Salford Manchester (Vương quốc Anh). Mới đây, người đẹp sinh năm 1995 gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh đi ăn tối cùng gia đình trong tiệc sinh nhật của bà ngoại. Đây là lần đầu tiên Ngân Anh chịu chia sẻ ảnh cười hở lợi sau một năm đăng quang. Cách đây ít lâu, mỹ nhân Tiền Giang cũng thừa nhận đã đi niềng răng để khắc phục khuyết điểm trên gương mặt. Dưới bài đăng này, rất đông cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc rạng rỡ và tự nhiên của Ngân Anh. Sau khi chỉnh răng, người đẹp cũng tự tin hơn và thoải mái để mặt mộc khi đi chơi cùng gia đình.

Sau khi tháo niềng răng, Lê Âu Ngân Anh tự tin đăng ảnh cười hở lợi - Ảnh: FBNV Mặt mộc bầu bĩnh và xinh xắn của cô nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng - Ảnh: FBNV Cách đây ít lâu, Lê Âu Ngân Anh cũng đã ôn lại kỷ niệm sau một năm trở thành Hoa hậu. Cô thừa nhận bản thân còn phải giật mình khi ngắm lại hình ảnh xấu xí trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương. Tuy nhiên, giờ đây Ngân Anh không còn buồn về những chuyện đã qua mà thẳng thắn nhìn về tương lai rực rỡ phía trước. "Ngày này một năm trước, khoảnh khắc cái tên ‘Lê Âu Ngân Anh’ được xướng lên trong những giây phút hồi hộp nhất của đêm chung kết, mình đã không kiềm được mà đã khóc thật to cho đến nỗi mắt mũi nhăn tít xấu xí vô cùng (Nói đùa vui thì chắc mình là Hoa hậu không có một tấm ảnh nào lúc đăng quang để để đời). Giây phút đó, mình khóc vì mọi công sức, nỗ lực, quyết tâm của mình đã được BTC, BGK ghi nhận, vì đây là viễn cảnh mình luôn tưởng tượng và mơ ước từ bé đã trở thành hiện thực. Chắc chắn rằng bất cứ một bé gái nào cũng đã từng cho mình ước mơ được đội chiếc vương miện, mặc một bộ váy lấp lánh bước đi kiêu hãnh dưới ánh đèn sân khấu lung linh, trong ánh nhìn của hàng nghìn người. Ngô nghê thay khi tất cả các cô gái đều khao khát có được chiếc vương miện ấy như một thứ trang sức lộng lẫy hào nhoáng bên ngoài chứ nhưng chưa bao giờ hiểu được giá trị thật sự và sức nặng của nó.

Vâng, và chỉ sau giây phút đó thì mọi thứ dường như đảo ngược và vượt quá suy nghĩ của mình. Vì sự chuẩn bị không tốt về sức khoẻ và tâm lý khiến mình có một diện mạo gây khó hiểu, một phần ứng xử không mấy thuyết phục và chung quy cũng vì...một câu nói THẬT! Tất nhiên mình chưa bao giờ trách truyền thông và khán giả đôi khi dùng lời lẽ cay nghiệt và ác ý với mình, vì nếu ở vị trí của họ khi nhìn qua hình ảnh trên báo chí mình cũng khó có thể dành thiện cảm cho cô gái này ngay được. Chỉ giận bản thân đã không thể hiện được hết khả năng của mình", Ngân Anh viết. Nụ cười gây tranh cãi của Lê Âu Ngân Anh trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương - Ảnh: Internet Một năm qua, Ngân Anh luôn bị chê vì giữ nguyên vẻ mặt cười mím môi khi chụp ảnh - Ảnh: Internet

Bị mỉa mai 'giữ khư khư vương miện không trả', Lê Âu Ngân Anh đáp trả chuẩn Hoa hậu thân thiện Tròn 1 năm sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh trải lòng về chuỗi ngày khủng hoảng khi thị phi bủa vây.

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