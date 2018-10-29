Bị mỉa mai 'giữ khư khư vương miện không trả', Lê Âu Ngân Anh đáp trả chuẩn Hoa hậu thân thiện

Tròn 1 năm sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh trải lòng về chuỗi ngày khủng hoảng khi thị phi bủa vây.

Giành danh hiệu Hoa hậu Đại dương cao quý, song vào thời điểm đăng quang, Lê Âu Ngân Anh lại nhận về vô số chỉ trích của khán giả. Với nhan sắc khác lạ cùng bờ môi sưng phù, chân dài này bị chê bai dữ dội, đồng thời vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, Hoa hậu Đại dương 2017 còn bị yêu cầu tước bỏ danh hiệu. Thời gian này, cô bị stress nặng khi công chúng quay lưng.

Mới đây, chân dài sinh năm 1995 bồi hồi nhớ lại ngày đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Kỉ niệm 1 năm đăng quang, Ngân Anh tâm sự: "Có lẽ sẽ không bao giờ quên tháng 10 năm rồi đã đánh dấu một kỉ niệm khó quên trong tuổi trẻ của mình... Ngày này một năm trước, khoảnh khắc cái tên ‘Lê Âu Ngân Anh’ được xướng lên trong những giây phút hồi hộp nhất của đêm chung kết, mình đã không kiềm được mà đã khóc thật to cho đến nỗi mắt mũi nhăn tít xấu xí vô cùng (Nói đùa vui thì chắc mình là Hoa hậu không có một tấm ảnh nào lúc đăng quang để để đời)”. Lê Âu Ngân Anh chia sẻ, sự chỉ trích của dư luận là thử thách vô cùng lớn của cô suốt 1 năm qua - Ảnh: FBNV Niềm hạnh phúc vỡ òa đó chỉ tồn tại trong vài phút ngắn ngủi. Cô suy sụp khi nhận về “rổ gạch đá” vì bị cho rằng không xứng đáng với danh hiệu cao quý: “Vâng, và chỉ sau giây phút đó thì mọi thứ dường như đảo ngược và vượt quá suy nghĩ của mình. Vì sự chuẩn bị không tốt về sức khỏe và tâm lý khiến mình có một diện mạo gây khó hiểu, một phần ứng xử không mấy thuyết phục và chung quy cũng vì… một câu nói thật!".

Chân dài gốc Tiền Giang đang cố gắng hoàn thiện về nhan sắc và trí tuệ để được khán giả đón nhận - Ảnh: FBNV Thậm chí, nhiều người còn khuyên Ngân Anh nên trả lại vương miện và danh hiệu Hoa hậu. Trước thắc mắc của công chúng, cô thẳng thắn trả lời: “Nhiều bạn vẫn bình luận rằng Ngân Anh hãy trả lại vương miện đi, sao cứ khư khư giữ mãi cái danh hiệu hảo huyền ấy! Vì đối với Ngân Anh đó là sự trao đi vô cùng trân trọng và niềm tin, sự kì vọng mà ban tổ chức (BTC), ban giám khảo (BGK) cuộc thi đã dành cho mình - những Anh Chị thâm niên trong nghề và những người đã dõi theo mình từ những chặng đường đầu tiên. Mình không giành lấy nó từ tay của ai và cũng không cho rằng đó là bàn đạp tiến thân hay đổi đời để mà phải cố chấp 'giữ khư khư bên người' các bạn à. Những gì mình đang làm cũng không nhằm mục đích chứng tỏ câu chuyện mình xứng đáng hay không nữa, mà là cho bản thân mình, gia đình mình, những người luôn hỗ trợ và đặt niềm tin vào mình”. Không trả lại vương miện là cách Ngân Anh thể hiện sự trân trọng và tín nhiệm của BTC, BGK và những người luôn quan tâm theo dõi cô suốt thời gian qua - Ảnh: FBNV Lê Âu Ngân Anh cho biết thêm, khoảng thời gian đó, cô mất đi sự tự tin lẫn niềm tin vào bản thân. Mỗi khi nói chuyện hay gặp gỡ ai đó, cô rất e dè và suy tính nhiều hơn. Cuối bài viết, Ngân Anh tiết lộ cô sắp quay trở lại sau 1 năm học tập và rèn luyện với chuyên gia nước ngoài. Lê Âu Ngân Anh đang tập luyện cùng chuyên gia đào tạo Hoa hậu hàng đầu Philippines và chuẩn bị tranh tài tại đấu trường nhan sắc quốc tế - Ảnh: FBNV

Thành tích đáng nể nhưng bị nhận xét là 'bánh bèo học ngu', Ngân Anh đáp trả cực ngầu Sau khi tiết lộ bảng điểm cao ngất ngưởng, Lê Âu Ngân Anh được nhiều cư dân mạng khen ngợi hết lời. Hoa hậu Đại dương 2017 đã có nhiều chia sẻ thú vị về chuyện này.

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