Thành tích đáng nể nhưng bị nhận xét là 'bánh bèo học ngu', Ngân Anh đáp trả cực ngầu

Sau khi tiết lộ bảng điểm cao ngất ngưởng, Lê Âu Ngân Anh được nhiều cư dân mạng khen ngợi hết lời. Hoa hậu Đại dương 2017 đã có nhiều chia sẻ thú vị về chuyện này.
Nhận được nhiều lời khen ngợi về bảng điểm tốt nghiệp vô cùng ấn tượng, Lê Âu Ngân Anh vừa có những chia sẻ chân thành với công chúng. Chân dài sinh năm 1995 cho rằng thành tích học tập là một khía cạnh có thể nói lên phần nào khả năng quan sát, lập luận, cách tư duy và ý chí cầu tiến nhưng không thể đem ra để đánh giá toàn diện về một con người.
Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Ngân Anh không khẳng định mình học quá xuất sắc, thậm chí thành tích của Ngân Anh đôi khi còn chưa đạt được sự kì vọng của ba mẹ. Nếu Ngân Anh được hỏi có bí quyết nào để học tốt không (Câu hỏi nhận được nhiều nhất từ các bạn cùng lớp khi đi học và cả từ các anh chị báo chí những ngày qua), thì Ngân Anh không có một phương pháp nhất định nào. Nhưng cái Ngân Anh có được chính là nền tảng vững chắc từ gia đình, là sự khắt khe của ba mẹ và sự thành công trong sự nghiệp của các anh chị đi trước trong nhà đã thúc đẩy động lực và hình thành tham vọng phải vươn lên".
Ngoài ra, Lê Âu Ngân Anh cũng không ngại chia sẻ về những nhận xét của bạn bè thân về mình. Bạn bè từng nghĩ người đẹp này học dở lắm vì vẻ tiểu thư, khi ngồi trong lớp cũng không phát biểu năng nổ: "Bạn bè chơi thân với mình từ hồi cấp 1 lên đến Đại học sau ngày ra trường đều nói một câu: 'Nói thiệt nha, ấn tượng đầu tiên với bà tui phải nghĩ bà học dở lắm. Cái đứa nhìn vào đã thấy cái vẻ tiểu thư bánh bèo, vào lớp thì im im không nói chuyện cũng chẳng phát biểu như bà mà lúc nào ra kết quả kiểm tra cũng làm mọi người sửng sốt thế".
Trước nhận xét chân thật của bạn bè, Lê Âu Ngân Anh đáp trả cực thẳng thắn: "Vâng, đôi khi im im không phải là ngu ngơ không biết gì nhá, mà là tẩm ngẩm tầm ngầm quan sát và học hỏi điểm mạnh của đối thủ cộng với điểm mạnh của mình để vượt lên đấy".
Những chia sẻ của Lê Âu Ngân Anh nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều người khen ngợi thành tích học tập ấn tượng cùng sự khiêm nhường và hài hước của cô.