Thành tích đáng nể nhưng bị nhận xét là 'bánh bèo học ngu', Ngân Anh đáp trả cực ngầu

Nhận được nhiều lời khen ngợi về bảng điểm tốt nghiệp vô cùng ấn tượng, Lê Âu Ngân Anh vừa có những chia sẻ chân thành với công chúng. Chân dài sinh năm 1995 cho rằng thành tích học tập là một khía cạnh có thể nói lên phần nào khả năng quan sát, lập luận, cách tư duy và ý chí cầu tiến nhưng không thể đem ra để đánh giá toàn diện về một con người.

Bảng điểm của Lê Âu Ngân Anh khiến công chúng xuýt xoa - Ảnh: FBNV

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Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Ngân Anh không khẳng định mình học quá xuất sắc, thậm chí thành tích của Ngân Anh đôi khi còn chưa đạt được sự kì vọng của ba mẹ. Nếu Ngân Anh được hỏi có bí quyết nào để học tốt không (Câu hỏi nhận được nhiều nhất từ các bạn cùng lớp khi đi học và cả từ các anh chị báo chí những ngày qua), thì Ngân Anh không có một phương pháp nhất định nào. Nhưng cái Ngân Anh có được chính là nền tảng vững chắc từ gia đình, là sự khắt khe của ba mẹ và sự thành công trong sự nghiệp của các anh chị đi trước trong nhà đã thúc đẩy động lực và hình thành tham vọng phải vươn lên".