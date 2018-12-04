Lê Âu Ngân Anh diện nội y lưới khiêu khích như gái Nhật, tự tin viết đơn xin cấp phép đi thi nhan sắc quốc tế

Sau một năm đăng quang, Lê Âu Ngân Anh khiến nhiều người sốc khi chụp bộ ảnh táo bạo với nội y gợi cảm như gái Nhật. Người đẹp đang ấp ủ dự định đi thi Miss Intercontinental 2018 diễn ra trong vài tháng tới.
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Sau gần 1 năm nghỉ ngơi và trau dồi tri thức, Lê Âu Ngân Anh đã tự tin hơn khi quay lại với làng giải trí. Mới đây, người đẹp đã gửi đơn xin Cục Nghệ thuật Biểu diễn – Bộ VHTTDL cấp phép cho mình được đi thi Miss Intercontinental 2018 với tư cách là người đại diện nhan sắc của Việt Nam.
“Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, tôi đã nhận được một số lời mời tham dự các cuộc thi nhan sắc thế giới, nhưng ở thời điểm đó, tôi biết mình cần có thêm thời gian. Trong hơn một năm qua, tôi đã lắng nghe những góp ý của công chúng và các chuyên gia để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Và tới hôm nay, tôi hoàn toàn tự tin mình sẽ là một đại diện mạnh của Việt Nam tại Miss Intercontinental 2018” – Lê Âu Ngân Anh viết trong đơn.
Mặc dù chưa có thông tin chính thức về việc Hoa hậu Đại dương có được cấp phép đi thi hay không nhưng thời gian này Ngân Anh rất tích cực khoe vóc dáng gợi cảm trên mạng xã hội. Mới đây, mỹ nhân Tiền Giang gây choáng khi hé lộ những hình ảnh sexy hết nấc khi diện nội y. Vốn tự tin với đường cong quyến rũ chết người, Ngân Anh không ngại diện những mẫu nội y dây mảnh hoặc lưới để lộ đôi chân thon dài cùng vòng 3 nở nang đáng ghen tỵ.