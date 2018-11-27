Một năm sau đăng quang, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ xuất hiện với gương mặt tròn xoe khó nhận ra

Lê Âu Ngân Anh xuất hiện với gương mặt tròn trịa, khác xa với hình ảnh một năm trước khi đăng quang Hoa hậu Đại dương.
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Một năm trước, Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 nhưng không được dư luận đón nhận. Người đẹp liên tục đứng trước mũi rìu công kích của cư dân mạng vì có nhan sắc bị cho là không xứng tầm. Thời điểm đó, đôi môi của Ngân Anh bị chế thành ảnh và không ngừng được chia sẻ khắp nơi nhưng người đẹp Tiền Giang vẫn quyết giữ vương miện bằng mọi giá.
Giờ đây, khi một năm đã trôi qua Lê Âu Ngân Anh lại không còn mặn mà với các sự kiện của giới giải trí. Nhiều tháng gần đây, Hoa hậu Đại dương tập trung học lên thạc sĩ và từ chối mọi lời mời tham gia các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, mới đây Ngân Anh bất ngờ tái xuất trở lại với diện mạo khác lạ tại một event vào tối 26/11. Bên cạnh phong cách thời trang lạ mắt thì gương mặt của Ngân Anh cũng gây hoang mang vì trông tròn trịa và khác hẳn so với một năm trước. Tuy nhiên, Lê Âu Ngân Anh cho biết do bản thân tăng 3kg nên mới có vẻ ngoài mũm mĩm như vậy chứ không hề đụng chạm dao kéo.