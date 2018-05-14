Chủ nhân thiết kế ‘Mỹ Nhân Ngư’ – NTK Nguyễn Tiến Truyển chia sẻ về trang phục gây ‘bão’ của Tiêu Châu Như Quỳnh

Hậu trường 14/05/2018 16:13

Nói về những thiết kế gây tranh cãi, Nguyễn Tiến Truyển cho rằng nhà thiết kế (NTK) có thể sáng tạo ra sản phẩm nhưng đôi lúc không thể quyết định được nó xuất hiện trong thời gian và hoàn cảnh nào.

Sau khi xuất sắc giành ngôi vị quán quân của cuộc thi Project Runway 2015, Nguyễn Tiến Truyển ngày càng khẳng định được tên tuổi và vị trí của mình trong làng thời trang nước nhà. Khó thể phủ nhận, Project Runway 2015 chính là một bước đệm vô cùng quan trọng giúp chàng trai sinh năm 1993 trưởng thành như hiện tại. Tuy nhiên, chính những cố gắng và nỗ lực hết sức mới là yếu tố quan trọng quyết định thành công của anh hiện tại.

Không chỉ trình làng hàng loạt bộ sưu tập ấn tượng và mới lạ, thiết kế của Nguyễn Tiến Truyển còn được nhiều tên tuổi đình đám trong showbiz Việt lựa chọn. Tuy nhiên, có không ít thiết kế của anh gây tranh cãi, đặc biệt là bộ trang phục Mỹ Nhân Ngư của Tiêu Châu Như Quỳnh tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân - Hè 2018 vừa qua.

Nguyễn Tiến Truyển vừa có cuộc trò chuyện vô cùng chân thành với Phụ nữ & Gia đình về vấn đề này cũng như con đường chông gai để đi đến thành công như hiện tại.

Chủ nhân thiết kế ‘Mỹ Nhân Ngư’ – NTK Nguyễn Tiến Truyển chia sẻ về trang phục gây ‘bão’ của Tiêu Châu Như Quỳnh - Ảnh 1
Nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển - Ảnh: NVCC

Không phải là lần đầu “chào sân” với tư cách nhà thiết kế tại sàn diễn danh giá của Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2018, cảm giác của bạn lần này có gì đặc biệt hơn?

Đây là lần thứ 4 Truyển được góp mặt cùng các nhà thiết kế danh tiếng trong nước và quốc tế trên một sàn diễn chuyên nghiệp và mình rất tự hào vì điều này. Đặc biệt, Truyển cũng hạnh phúc vì những thành quả mà mình làm được trong suốt 2 năm qua từ sau khi cuộc thi Project Runway 2015 kết thúc.

Được đứng chung với những NTK danh tiếng trong và ngoài nước bạn có cảm giác lo lắng? Bên cạnh rất nhiều lời khen thì cũng không thể tránh khỏi những ý kiến thiếu tích cực về bộ sưu tập lần này, Truyển có buồn?

Thật sự khi được đứng chung các nhà thiết kế lớn điều mà Truyển cảm giác không phải là lo lắng mà cảm thấy tự hào vì mình được cống hiến và thể hiện những tác phẩm do chính bàn tay và khối óc của mình tạo nên cùng với các tác phẩm của những bậc tiền bối đáng kính.

Trước khi quyết định trình làng một bộ sưu tập thì Truyển luôn chuẩn bị tâm lí sẽ đối diện với hai luồng dư luận. Và sự khen chê thì tất nhiên không thể nào tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khi một bộ sưu tập trình diễn xong chúng ta sẽ nhận ra được những điểm tốt và những điểm chưa tốt. Với những góp ý đúng thì mình sẽ lắng nghe và từ đó rút ra được kinh nghiệm cho bộ sưu tập kế tiếp để mọi thứ được hoàn hảo hơn.

Chủ nhân thiết kế ‘Mỹ Nhân Ngư’ – NTK Nguyễn Tiến Truyển chia sẻ về trang phục gây ‘bão’ của Tiêu Châu Như Quỳnh - Ảnh 2
Nguyễn Tiến Truyển mang đến Tuần lễ Thời Trang Quốc tế Việt Nam Xuân-Hè 2018 bộ sưu tập đầy ấn tượng - Ảnh: NVCC

Từng bước khẳng định vị thế của mình trong làng thời trang, vậy Truyển có định hướng cho mình một phong cách cụ thể nào?

Đối với phong cách cá nhân thì mọi người cũng đã biết một Nguyễn Tiến Truyển rất cá tính và táo bạo trong những thiết kế không chỉ trên sàn runway mà còn xuất hiện bên cạnh các nghệ sĩ. Nhưng nếu về định hướng tương lai thì chắc chắn sự táo bạo trong phong cách thiết kế của Truyển sẽ được tiết chế và ứng dụng nhiều hơn để phục vụ khách hàng. Truyển luôn muốn những sản phẩm của mình đều phải đảm bảo yếu tố nghệ thuật và yếu tố ứng dụng. Cho đến thời điểm hiện tại thì Truyển đang thực hiện điều đó.

Thời gian qua bạn đã cho trình làng rất nhiều thiết kế ấn tượng và phá cách, điều đó đã khẳng định được sự trưởng thành rất lớn của Truyển. Tuy nhiên, có một số thiết kế lại vấp phải những ý kiến thiếu tích cực như trang phục của ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh, Thảo Trang. Bạn nghĩ sao về điều này?

Đây cũng là mối quan tâm gần đây với dư luận khi tác phẩm của Truyển xuất hiện và nhận khá nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng nhân đây Truyển cũng xin nói lên quan điểm của mình. Khi làm một tác phẩm thì tâm huyết của Truyển đặt vào rất nhiều và luôn làm sao để cho tác phẩm mình đẹp nhất để mọi người có thể đón nhận những tác phẩm đó.

Việc dư luận đang phán xét về hoàn cảnh những tác phẩm đó xuất hiện thì thật sự điều này đôi lúc cũng không thể nằm ở quyền quyết định của nhà thiết kế khi tác phẩm các bạn đã được khách hàng sở hữu. Và một phần nữa là có lẽ do tư tưởng chung của khán giả Việt Nam cũng vẫn còn khá truyền thống nên khi những nghệ sĩ muốn làm điều gì đó để phá cách, sáng tạo trong nghệ thuật cũng khó khăn khi không nhận được sự ủng hộ.

Chủ nhân thiết kế ‘Mỹ Nhân Ngư’ – NTK Nguyễn Tiến Truyển chia sẻ về trang phục gây ‘bão’ của Tiêu Châu Như Quỳnh - Ảnh 3
Thiết kế của Nguyễn Tiến Truyển cũng là sự lựa chọn của nhiều nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Truyển lấy cảm hứng từ đâu cho 2 thiết kế trên? Và bạn có sốc trước phản ứng trái chiều của dư luận?

Trang phục của ca sĩ Thảo Trang thì Truyển đã thực hiện từ trước và chị ấy diện lại để dự thảm đỏ. Về trang phục Mỹ Nhân Ngư của Tiêu Châu Như Quỳnh thì đây là tác phẩm mà bạn ấy đặt hàng Truyển làm cách đó không lâu.

Việc ồn ào dư luận thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Truyển đối diện. Tương tự như những chia sẻ ở trên, Truyển luôn chuẩn bị tâm lí trước mọi tình huống sẽ xảy ra. Quan trọng là cách mình nhìn nhận vấn đề và thay đổi để tốt hơn. Còn ngoài ra đối với những ý kiến tiêu cực thì Truyển không quan tâm lắm.

Chủ nhân thiết kế ‘Mỹ Nhân Ngư’ – NTK Nguyễn Tiến Truyển chia sẻ về trang phục gây ‘bão’ của Tiêu Châu Như Quỳnh - Ảnh 4
Trang phục Mỹ Nhân Ngư do Tiêu Châu Như Quỳnh diện đã gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua - Ảnh: FBNV

Với những thành quả đã đạt được, bạn nghĩ mình đã thành công và hài lòng với bản thân chưa?

Truyển là một người khá tham vọng và có rất nhiều hoài bão trên con đường mình đang đi. Nên những gì Truyển đã đạt được thật sự đó chỉ là những thành công nhỏ và những điều này đến thời điểm hiện tại chưa có thể gọi là thành công như những nhà thiết kế danh tiếng khác tại Việt Nam. Truyển sẽ vẫn tiếp tục cố gắng và cống hiến để ngày một khẳng định mình hơn nữa.

Cảm ơn bạn về những chia sẻ vừa rồi!

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