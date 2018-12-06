Bị antifan chê mập như ‘mẹ sề’, Nam Em quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ

Trước những bình luận tiêu cực về ngoại hình từ cộng đồng mạng, Nam Em bất ngờ có động thái mới “dằn mặt” antifan.

Hậu scandal tình cảm với Trường Giang, Nam Em không chỉ khiến người hâm mộ lo lắng về những hành động khó hiểu trên mạng xã hội mà còn gây bất ngờ khi xuất hiện tại các sự kiện với thân hình “phát tướng” thấy rõ.

Nam Em để lộ thân hình ‘phì nhiêu’ khi xuất hiện tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh: Internet

Vốn sở hữu thân hình thon gọn và gợi cảm, việc Nam Em tăng cân mất kiểm soát khiến nhiều nghi vấn được đặt ra. Nhiều người cho rằng Nam Em đang gặp vấn đề sức khỏe, số khác lại đồn đoán cô đang mang bầu và lên tiếng chê bai ngoại hình của cô.

Những hình ảnh làm dấy lên nghi vấn Nam Em mang bầu - Ảnh: Internet

Trước những ý kiến trái chiều từ dư luận, Nam Em livestream thừa nhận đã tăng hơn 8kg sau khi trải qua chuỗi ngày khủng hoảng về tâm lý. Cô còn cho biết vì sức khỏe giảm sút nên phải ăn uống và nghỉ ngơi điều độ dẫn đến việc cân nặng tăng nhanh chứ không hề mang bầu như lời đồn.

Mới đây nhất, Nam Em đăng tải một bức ảnh selfie lên Instagram cùng dòng trạng thái: “Tui phải đẹp lại thôi, chị mập hoành hành quá lâu rồi…”. Có thể thấy, Nam Em đang dần lấy lại tinh thần và thể hiện rõ quyết tâm giảm cân để quay về vóc dáng trước đây.

Dòng trạng thái Nam Em chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Instagram NV

Dưới bài đăng của Nam Em, rất nhiều fan đã gửi lời động viên, mong cô gạt bỏ nỗi buồn trong quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới và thành công hơn trên con đường sự nghiệp.

Cư dân mạng đồng loạt gửi lời động viên, khích lệ Nam Em - Ảnh: Instagram NV

Tưởng đã giảm 8 cân, Nam Em đột nhiên lộ eo to dáng phình khi diện áo dài Hình ảnh Nam Em tròn trịa khi diện áo dài mới đây khiến nhiều người tiếc hùi hụi vóc dáng thanh mảnh ngày nào của Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-antifan-che-map-nhu-me-se-nam-em-quyet-dinh-lam-dieu-khien-ai-cung-bat-ngo-306566.html