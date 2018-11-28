Rò rỉ ảnh Nam Em đi chơi khuya với một người đàn ông ngoại quốc lạ mặt

Hình ảnh được cho là Hoa khôi Nam Em thân thiết với một người đàn ông ngoại quốc được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau bức ảnh được cho là Nam Em đi xem phim cùng một chàng trai ngoại quốc. Người đẹp sinh năm 1996 diện chiếc đầm suông giản dị, đi giày trắng nhưng vẫn khoe được vẻ đẹp tươi tắn dù chỉ nhìn ở góc nghiêng. Nhiều người đoán đây là bạn trai mới của Nam Em vì trông họ khá tình cảm khi đi chung.

Thông tin này khiến không ít người bất ngờ bởi cách đây không lâu Dương Yến Ngọc đã tiết lộ Nam Em bị trầm cảm nặng, nếu không kịp thời chữa trị sẽ dẫn tới tâm thần và tự tử. Thời gian qua, Nam Em cũng thường xuyên đi chơi cùng Quế Vân và hay chia sẻ ảnh xinh đẹp như ngầm xóa tan tin đồn "không được bình thường". Tuy nhiên, cũng khá đông cư dân mạng cho rằng người trong ảnh là chị gái của Nam Em (tên Lệ Nam). Vì cặp chị em song sinh có diện mạo giống nhau như hai giọt nước nên khó có thể phân biệt khi chỉ nhìn qua vóc dáng và không có ảnh chụp trực diện.

Cô gái giống Nam Em đi xem phim cùng chàng trai ngoại quốc gây nhiều tò mò - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Nam Em thường xuyên đi chơi cùng Quế Vân đề tìm lại sự thăng bằng trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Trong khi Dương Yến Ngọc khẳng định Nam Em bị trầm cảm nặng thì Quế Vân lại phủ nhận điều đó - Ảnh: Internet

Dương Yến Ngọc: Nam Em bị trầm cảm, không điều trị sẽ chuyển sang tâm thần hoặc tự tử Dương Yến Ngọc khiến khán giả lo lắng khi nhận định Nam Em đang bị trầm cảm ở cấp độ 2, nếu không chữa trị kịp thời bệnh sẽ chuyển biến nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-ri-anh-nam-em-di-choi-khuya-voi-mot-nguoi-dan-ong-ngoai-quoc-la-mat-305611.html