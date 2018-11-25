Nam Em tái xuất xinh đẹp và gợi cảm sau clip khóc như mưa trên xe ô tô

Trong loạt ảnh do Quế Vân chia sẻ, Nam Em xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ trong bộ váy màu hồng ngọt ngào.
- Từ chửi nhau thành tri kỉ, Quế Vân bất ngờ lên tiếng về tin đồn Nam Em bị tâm thần
- Dương Yến Ngọc: Nam Em bị trầm cảm, không điều trị sẽ chuyển sang tâm thần hoặc tự tử
Mới đây, Quế Vân đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đi chơi cùng Hoa khôi Nam Em. Cặp chị em ghi lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ khi đi dạo phố, xem phim hay đi Spa. Dường như, Quế Vân đang muốn giúp đỡ em gái kết nghĩa vượt qua giai đoạn khó khăn trước nghi vấn trầm cảm.
Có thể thấy, sau thời gian cố gắng giảm cân Nam Em đã hoàn toàn lấy lại vóc dáng thon gọn ngày nào. Người đẹp diện bộ váy hồng khoe làn da trắng sứ cùng vẻ ngoài rạng rỡ. Dưới bài chia sẻ của Quế Vân, nhiều người để lại bình luận động viên Nam Em sớm quên đi chuyện cũ để tiếp tục cống hiến giọng hát ngọt ngào cho khán giả.
Thời gian qua, Nam Em khiến nhiều người lo lắng khi thường xuyên khóc lóc hay lang thang vô định. Mới đây, Dương Yến Ngọc cũng gây sốc khi tiết lộ Nam Em bị trầm cảm nặng và nếu không chữa trị sẽ dẫn tới tâm thần. Dường như, sau quá nhiều chuyện Nam Em đã thật sự gặp vấn đề về tâm lý.
Cách đây vài tuần, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 gây chú ý kể lại cuộc tình đau thương của mình trên sóng truyền hình. Theo đó, khi trò chuyện mở màn cho ca khúc tiếp theo trong chương trình Tuyệt đỉnh song ca, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đã kể lại câu chuyện của chính mình trong nước mắt. Tuy không nhắc đến Trường Giang nhưng ai nghe xong cũng hiểu Nam Em đang nói về mối tình chớp nhoáng đầy khổ đau với "Mười Khó".