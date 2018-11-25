Nam Em tái xuất xinh đẹp và gợi cảm sau clip khóc như mưa trên xe ô tô

Mới đây, Quế Vân đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đi chơi cùng Hoa khôi Nam Em. Cặp chị em ghi lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ khi đi dạo phố, xem phim hay đi Spa. Dường như, Quế Vân đang muốn giúp đỡ em gái kết nghĩa vượt qua giai đoạn khó khăn trước nghi vấn trầm cảm.

Có thể thấy, sau thời gian cố gắng giảm cân Nam Em đã hoàn toàn lấy lại vóc dáng thon gọn ngày nào. Người đẹp diện bộ váy hồng khoe làn da trắng sứ cùng vẻ ngoài rạng rỡ. Dưới bài chia sẻ của Quế Vân, nhiều người để lại bình luận động viên Nam Em sớm quên đi chuyện cũ để tiếp tục cống hiến giọng hát ngọt ngào cho khán giả.