Tưởng đã giảm 8 cân, Nam Em đột nhiên lộ eo to dáng phình khi diện áo dài

Hậu trường 05/12/2018 14:15

Hình ảnh Nam Em tròn trịa khi diện áo dài mới đây khiến nhiều người tiếc hùi hụi vóc dáng thanh mảnh ngày nào của Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015.

Cách đây vài tháng, Nam Em do gặp chuyện buồn tình cảm nên đã ăn ngủ vô tội vạ dẫn tới tăng 8kg. Thân hình phát phì bất ngờ khiến người đẹp dính nghi án mang bầu gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, sau đó Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Chia sẻ trong đoạn clip livestream, Nam Em thừa nhận đã tăng cân mất kiểm soát chứ không hề mang bầu như lời đồn. Vài tuần qua, cô cũng tích cực chia sẻ ảnh xinh đẹp như ngầm thông báo đã lấy lại vóc dáng thanh mảnh ngày nào. Tuy nhiên, mới đây Nam Em một lần nữa để lộ vòng eo bánh mì cùng hai cánh tay phình to khi diện áo dài. 

Tưởng đã giảm 8 cân, Nam Em đột nhiên lộ eo to dáng phình khi diện áo dài - Ảnh 1
Nam Em lộ vóc dáng tròn trịa khi diễn thời trang áo dài cùng 'Quỳnh búp bê' - Ảnh: Internet

Theo đó, khi xuất hiện tại sự kiện Gặp gỡ giao lưu văn hóa Hữu nghị Việt - Hàn hôm 4.12 tại Hàn Quốc, Nam Em được giao nhiệm vụ catwalk giới thiệu mẫu thiết kế mới trong bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Tuy nhiên, người đẹp đã để lộ vóc dáng kém thon khi đứng cạnh các người đẹp khác như diễn viên Phương Oanh, Á hậu Huyền My...

Không chỉ có vòng eo bánh mì, Nam Em còn sở hữu hai cánh tay rất to khiến tổng thể trở nên kém sang. Khi ngắm hình ảnh này của người đẹp sinh năm 1996, không ít người tiếc nuối hình tượng mong manh dễ vỡ ngày nào của Nam Em thời mới vào showbzi.

Tưởng đã giảm 8 cân, Nam Em đột nhiên lộ eo to dáng phình khi diện áo dài - Ảnh 2
Tưởng đã giảm 8 cân, Nam Em đột nhiên lộ eo to dáng phình khi diện áo dài - Ảnh 3
Sau thời gian dài cố gắng giảm cân, vóc dáng của Nam Em vẫn chưa được cải thiện - Ảnh: Internet
Tưởng đã giảm 8 cân, Nam Em đột nhiên lộ eo to dáng phình khi diện áo dài - Ảnh 4
Nam Em mất hẳn vòng eo thon gọn thời mới vào showbiz - Ảnh: Internet
Tưởng đã giảm 8 cân, Nam Em đột nhiên lộ eo to dáng phình khi diện áo dài - Ảnh 5
Tưởng đã giảm 8 cân, Nam Em đột nhiên lộ eo to dáng phình khi diện áo dài - Ảnh 6
Thân hình mảnh dẻ của Nam Em thời mới vào showbiz khiến nhiều người xao xuyến - Ảnh: Internet
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