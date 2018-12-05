Tưởng đã giảm 8 cân, Nam Em đột nhiên lộ eo to dáng phình khi diện áo dài

Cách đây vài tháng, Nam Em do gặp chuyện buồn tình cảm nên đã ăn ngủ vô tội vạ dẫn tới tăng 8kg. Thân hình phát phì bất ngờ khiến người đẹp dính nghi án mang bầu gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, sau đó Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Chia sẻ trong đoạn clip livestream, Nam Em thừa nhận đã tăng cân mất kiểm soát chứ không hề mang bầu như lời đồn. Vài tuần qua, cô cũng tích cực chia sẻ ảnh xinh đẹp như ngầm thông báo đã lấy lại vóc dáng thanh mảnh ngày nào. Tuy nhiên, mới đây Nam Em một lần nữa để lộ vòng eo bánh mì cùng hai cánh tay phình to khi diện áo dài.