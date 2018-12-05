Tưởng đã giảm 8 cân, Nam Em đột nhiên lộ eo to dáng phình khi diện áo dài

Hình ảnh Nam Em tròn trịa khi diện áo dài mới đây khiến nhiều người tiếc hùi hụi vóc dáng thanh mảnh ngày nào của Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015.
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Cách đây vài tháng, Nam Em do gặp chuyện buồn tình cảm nên đã ăn ngủ vô tội vạ dẫn tới tăng 8kg. Thân hình phát phì bất ngờ khiến người đẹp dính nghi án mang bầu gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, sau đó Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đã phủ nhận mọi cáo buộc.
Chia sẻ trong đoạn clip livestream, Nam Em thừa nhận đã tăng cân mất kiểm soát chứ không hề mang bầu như lời đồn. Vài tuần qua, cô cũng tích cực chia sẻ ảnh xinh đẹp như ngầm thông báo đã lấy lại vóc dáng thanh mảnh ngày nào. Tuy nhiên, mới đây Nam Em một lần nữa để lộ vòng eo bánh mì cùng hai cánh tay phình to khi diện áo dài.
Theo đó, khi xuất hiện tại sự kiện Gặp gỡ giao lưu văn hóa Hữu nghị Việt - Hàn hôm 4.12 tại Hàn Quốc, Nam Em được giao nhiệm vụ catwalk giới thiệu mẫu thiết kế mới trong bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Tuy nhiên, người đẹp đã để lộ vóc dáng kém thon khi đứng cạnh các người đẹp khác như diễn viên Phương Oanh, Á hậu Huyền My...
Không chỉ có vòng eo bánh mì, Nam Em còn sở hữu hai cánh tay rất to khiến tổng thể trở nên kém sang. Khi ngắm hình ảnh này của người đẹp sinh năm 1996, không ít người tiếc nuối hình tượng mong manh dễ vỡ ngày nào của Nam Em thời mới vào showbzi.