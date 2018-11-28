Phản ứng khó tin của Nam Em khi bị mỉa mai 'không bình thường’

Trước lời cảnh báo của Dương Yến Ngọc về tình trạng tâm lý bất thường, Nam Em vừa có động thái mới.
- Fan lo lắng khi lộ clip Nam Em khóc cười mất kiểm soát trước tin đồn mắc bệnh tâm thần
- Nam Em tái xuất xinh đẹp và gợi cảm sau clip khóc như mưa trên xe ô tô
Thời gian gần đây, nhiều người nghi ngờ Nam Em đang gặp vấn đề lớn về tâm lý. Đặc biệt, vài ngày trước, Dương Yến Ngọc còn nhận định rằng Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đang bị trầm cảm và phải điều trị ngay. Nếu không, bệnh sẽ chuyển sang tâm thần rất nguy hiểm.
Tất cả những điều này bắt nguồn từ hàng loạt hành động và phát ngôn lạ của Nam Em. Sau khi công khai chuyện tình với Trường Giang, cô nàng tự nhận là “Miss thất tình”. Chưa dừng lại, khi bị một số anti-fan chửi "khùng", chân dài này thậm chí không phủ nhận mà còn khẳng định: “Khùng là thứ bệnh giúp mình trường tồn…”. Sau đó, cô tiếp tục tung ra một số clip như vừa lái xe vừa múa hát, khóc cười mất kiểm soát…
Mới đây, trên trang cá nhân, Quế Vân vừa chia sẻ video trò chuyện cùng đàn em về vấn đề nhiều người cho rằng cô không bình thường. Kèm theo đó, Quế Vân hỏi ý kiến công chúng về biểu hiện của Nam Em: “Trên mạng xã hội gần đây nói Nam Em không bình thường. Vậy quý vị vào xem rồi hãy nói nhé".
Clip Nam Em phủ nhận khi bị nhận xét giọng nói không bình thường.
Theo nội dung được đăng tải, Quế Vân hỏi thẳng Nam Em: “Chị hỏi thật em, em nói chuyện được bằng cái giọng bình thường không? Vì bây giờ trên mạng xã hội người ta nói em không bình thường…". Sau đó, Nam Em khẳng định: “Không phải, bình thường em nói chuyện vậy á. Em nói chuyện bình thường mà”. Và để chứng minh điều mình nói là thật, cô còn đọc một đoạn tin tức thời sự với biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Cuối video, cả hai còn nhún nhảy theo điệu nhạc cực dễ thương.