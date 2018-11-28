Phản ứng khó tin của Nam Em khi bị mỉa mai 'không bình thường’

Thời gian gần đây, nhiều người nghi ngờ Nam Em đang gặp vấn đề lớn về tâm lý. Đặc biệt, vài ngày trước, Dương Yến Ngọc còn nhận định rằng Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đang bị trầm cảm và phải điều trị ngay. Nếu không, bệnh sẽ chuyển sang tâm thần rất nguy hiểm.

Tất cả những điều này bắt nguồn từ hàng loạt hành động và phát ngôn lạ của Nam Em. Sau khi công khai chuyện tình với Trường Giang, cô nàng tự nhận là “Miss thất tình”. Chưa dừng lại, khi bị một số anti-fan chửi "khùng", chân dài này thậm chí không phủ nhận mà còn khẳng định: “Khùng là thứ bệnh giúp mình trường tồn…”. Sau đó, cô tiếp tục tung ra một số clip như vừa lái xe vừa múa hát, khóc cười mất kiểm soát…