Sau chia tay, Mai Phương bất ngờ nhắc về Phùng Ngọc Huy trên sóng truyền hình

Mới đây trong một talk show truyền hình, Mai Phương đã có những trải lòng về người cũ Phùng Ngọc Huy cũng như tiết lộ về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô.
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Sau một năm điều trị ung thư phổi, Mai Phương vừa có những chia sẻ chân thành về cuộc sống, công việc hiện tại trong một chương trình truyền hình.
Nói về tình trạng sức khỏe, Mai Phương cho biết quá trình điều trị bệnh ung thư phổi đang tiến triển theo chiều hướng tích cực. Theo đó, các tế bào ung thư dần teo lại, cơ thể cũng đang trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, cô tiết lộ bản thân đang sử dụng thuốc mới vì sau một thời gian sử dụng thuốc cũ, cô có dấu hiệu bị nhờn thuốc dẫn đến mệt mỏi.
Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại giữa cô và Phùng Ngọc Huy, Mai Phương cho biết: “Tôi xác nhận anh Huy là ba của Lavie. Tôi cảm thấy may mắn vì đến bây giờ những người bạn đã đồng hành cùng với tôi đều rất tốt và nhìn nhau bằng tình cảm yêu thương. Khi tôi có việc, họ đều chia sẻ chân thành.
Nhìn lại, tôi nghĩ mình cũng có lỗi trong mối quan hệ ấy. Nếu như anh Huy muốn mối quan hệ bình thường thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận. Tôi muốn mối quan hệ của mình với anh Huy cũng như mọi người, có sự tôn trọng, vui vẻ”.
Nữ diễn viên cho biết cô không còn trách giận người yêu cũ và sẵn sàng giữ mối quan hệ bình thường với Phùng Ngọc Huy nếu anh chấp nhận điều đó.
Hiện tại, điều Mai Phương mong muốn chính là sự bình an cho bản thân và con gái. Nữ diễn viên cho rằng cuộc sống không thể nói trước được điều gì nên cô sẽ sống thật lạc quan và cống hiến hết mình cho nghệ thuật.