Trên trang cá nhân, Mai Phương hào hứng chia sẻ về buổi biểu diễn tại Mỹ Tho và Cần Thơ cùng các anh chị em nghệ sĩ khác trong ngày lễ Phật đản.
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Sau khoảng thời gian điều trị ung thư phổi, Mai Phương đang tích cực trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Dù đang phải dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ nhưng nữ diễn viên vẫn nhận nhiều show diễn xa trong ngày lễ Phật đản năm nay.
Mới đây, Mai Phương đã chia sẻ những hình ảnh chạy show tất bật của mình trong chuyến đi diễn tỉnh tại Mỹ Tho và Cần Thơ. Qua loạt ảnh đăng tải, Mai Phương diện lần lượt 2 bộ áo dài vô cùng xinh đẹp. Nữ diễn viên luôn tươi cười rạng rỡ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu.
Nữ diễn viên chia sẻ: “Mùa Phật đản năm nay của mẹ dù mọi thứ phải cẩn thận về sức khỏe hơn nhưng mẹ rất hạnh phúc vì bên cạnh hộ tống mẹ là nàng công chúa Lavie, là cô hỗ trợ đưa đón, là 2 cô mi “song kiếm hợp bích” người đi trông em, người trông cây, có bé Thảo đi phụ. Chưa bao giờ đi show mà xung quanh lại đông người đi hỗ trợ như thế”.
Được biết, nhờ có sự yêu thương và hỗ trợ của mọi người mà cô mới đủ tự tin để đi diễn xa dù đang phải cẩn trọng về sức khỏe. Bên cạnh đó, cô con gái Lavie còn theo hộ tống mẹ suốt cả chặng đường dài giúp Mai Phương vô cùng yên tâm khi đi lưu diễn. Sự quan tâm ấm áp này của mọi người khiến nữ diễn viên vô cùng cảm động. Cô không quên dành lời cảm ơn đến những người luôn sẵn lòng giúp đỡ mình.
Dưới bài đăng của Mai Phương, người hâm mộ dành lời khen ngợi cho nhan sắc của nữ diễn viên, đồng thời mong cô giữ gìn sức khỏe để nhanh chóng bình phục hoàn toàn.
Có thể thấy, bên cạnh Mai Phương luôn có những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết sẵn lòng tiếp thêm sức mạnh cho cô, cùng cô chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.