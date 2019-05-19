Mai Phương bất ngờ tiết lộ lý do giúp cô thoải mái đi diễn xa dù vẫn đang điều trị bệnh

Hậu trường 19/05/2019 10:12

Trên trang cá nhân, Mai Phương hào hứng chia sẻ về buổi biểu diễn tại Mỹ Tho và Cần Thơ cùng các anh chị em nghệ sĩ khác trong ngày lễ Phật đản.

Sau khoảng thời gian điều trị ung thư phổi, Mai Phương đang tích cực trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Dù đang phải dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ nhưng nữ diễn viên vẫn nhận nhiều show diễn xa trong ngày lễ Phật đản năm nay.

Mới đây, Mai Phương đã chia sẻ những hình ảnh chạy show tất bật của mình trong chuyến đi diễn tỉnh tại Mỹ Tho và Cần Thơ. Qua loạt ảnh đăng tải, Mai Phương diện lần lượt 2 bộ áo dài vô cùng xinh đẹp. Nữ diễn viên luôn tươi cười rạng rỡ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu.

Mai Phương bất ngờ tiết lộ lý do giúp cô thoải mái đi diễn xa dù vẫn đang điều trị bệnh - Ảnh 1
Mai Phương khoe được đi diễn tỉnh trong ngày Phật đản - Ảnh: FBNV
Mai Phương bất ngờ tiết lộ lý do giúp cô thoải mái đi diễn xa dù vẫn đang điều trị bệnh - Ảnh 2
Mai Phương xinh đẹp trong tà áo dài - Ảnh: FBNV
Mai Phương bất ngờ tiết lộ lý do giúp cô thoải mái đi diễn xa dù vẫn đang điều trị bệnh - Ảnh 3
Nữ diễn viên vô cùng hạnh phúc khi trở lại với các hoạt động nghệ thuật - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên chia sẻ: “Mùa Phật đản năm nay của mẹ dù mọi thứ phải cẩn thận về sức khỏe hơn nhưng mẹ rất hạnh phúc vì bên cạnh hộ tống mẹ là nàng công chúa Lavie, là cô hỗ trợ đưa đón, là 2 cô mi “song kiếm hợp bích” người đi trông em, người trông cây, có bé Thảo đi phụ. Chưa bao giờ đi show mà xung quanh lại đông người đi hỗ trợ như thế”.

Mai Phương bất ngờ tiết lộ lý do giúp cô thoải mái đi diễn xa dù vẫn đang điều trị bệnh - Ảnh 4
Mai Phương yên tâm đi diễn nhờ có sự hỗ trợ từ những người thân yêu bên cạnh - Ảnh: FBNV

Được biết, nhờ có sự yêu thương và hỗ trợ của mọi người mà cô mới đủ tự tin để đi diễn xa dù đang phải cẩn trọng về sức khỏe. Bên cạnh đó, cô con gái Lavie còn theo hộ tống mẹ suốt cả chặng đường dài giúp Mai Phương vô cùng yên tâm khi đi lưu diễn. Sự quan tâm ấm áp này của mọi người khiến nữ diễn viên vô cùng cảm động. Cô không quên dành lời cảm ơn đến những người luôn sẵn lòng giúp đỡ mình.

Mai Phương bất ngờ tiết lộ lý do giúp cô thoải mái đi diễn xa dù vẫn đang điều trị bệnh - Ảnh 5
Thiên thần nhỏ Lavie luôn đồng hành cùng mẹ - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Mai Phương, người hâm mộ dành lời khen ngợi cho nhan sắc của nữ diễn viên, đồng thời mong cô giữ gìn sức khỏe để nhanh chóng bình phục hoàn toàn.

Mai Phương bất ngờ tiết lộ lý do giúp cô thoải mái đi diễn xa dù vẫn đang điều trị bệnh - Ảnh 6
Người hâm mộ vui mừng khi sức khỏe của Mai Phương đang dần hồi phục - Ảnh: Internet

Có thể thấy, bên cạnh Mai Phương luôn có những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết sẵn lòng tiếp thêm sức mạnh cho cô, cùng cô chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

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Dù đang mang bệnh ung thư, nhưng Mai Phương vẫn rất lạc quan, cô còn tích cực chạy show để 'kiếm gạo thổi cơm'.

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