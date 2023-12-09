Sau biến cố ly hôn và trầm cảm, Trương Minh Cường tái xuất trong 'Lật mặt 7’ của Lý Hải

Kịch bản phim được Lý Hải lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện thường nhật trong gia đình mình và được viết từ thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát. Sau hơn 3 năm “thai nghén”, Lý Hải quyết định đưa tác phẩm của mình lên màn ảnh rộng.

Chiều 8.12, đạo diễn Lý Hải lần đầu giới thiệu dàn diễn viên xuất hiện trong phần 7 của sê-ri Lật mặt. Đây là dự án quy tụ đội ngũ diễn viên đông nhất từ trước đến nay của Lý Hải, với 50 diễn viên, trong đó có 15 diễn viên chính và thứ chính.

Đặc biệt, phim Lật mặt 7: Một điều ước còn đánh dấu sự trở lại của diễn viên Trương Minh Cường sau 12 năm vắng bóng trên màn ảnh. Nam diễn viên tiết lộ, trong hơn một thập kỷ định cư Mỹ, anh đã đối mặt với nhiều biến cố và mắc bệnh trầm cảm, thậm chí là suýt ảnh hưởng tới tính mạng.

Trương Minh Cường cũng cho biết 12 năm ở Mỹ là thời gian cực khổ vì không được sống với nghề nghiệp mình yêu thích. Anh trải lòng: "Tôi từng trải qua 7 năm trầm cảm ở Mỹ và suýt chết. Sau những lần tôi muốn tự tử đó, tôi cảm thấy mình càng phải sống mạnh mẽ hơn và cố gắng nhiều hơn. Tôi không thể chết trên giường bệnh thì tôi chết trên màn ảnh. Lần này về, tôi sẽ quay lại với showbiz".

Trương Minh Cường cũng cho biết 12 năm ở Mỹ là thời gian cực khổ vì không được sống với nghề nghiệp mình yêu thích.

Ngoài ra, Trương Minh Cường còn tiết lộ anh suy sụp rất nhiều sau khi ly hôn. "Tôi từng hủy hoại bản thân, không chấp nhận được những cái dở của mình và sự ly tán của gia đình nên làm khổ hai đứa con. Đến bây giờ nhắc lại, tôi vẫn có rất nhiều cảm xúc", nam diễn viên sinh năm 1978 tâm sự. Sau khi vượt qua bệnh trầm cảm, Trương Minh Cường sống lạc quan hơn và cố gắng làm việc để hai con tự hào về anh.

Nói về việc trở lại đóng phim, Trương Minh Cường cho rằng bản thân được chọn tham gia Lật mặt 7 vì có số phận tương đồng với nhân vật. Dù vậy, anh vẫn phải trải qua các vòng thử vai theo yêu cầu của đạo diễn Lý Hải.

Nam diễn viên cho biết mục đích quay lại không vì hào quang hay danh vọng, mà để thể hiện tâm huyết của mình.

Mục đích tôi quay lại không vì hào quang hay danh vọng, mà để thể hiện tâm huyết của mình. Tôi sẵn sàng chết trên sân khấu, chết trên trường quay", nam diễn viên tâm sự.

Trương Minh Cường sinh năm 1978, là diễn viên nổi tiếng, được nhiều khán giả yêu mến, từng đóng nhiều bộ phim truyền hình, trong đó nổi bật nhất là Gió nghịch mùa.

Sở hữu ngoại hình điển trai, Trương Minh Cường từng được công chúng gọi bằng danh xưng "vua quảng cáo", "Jang Dong Gun phiên bản Việt"... Song, giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, nam diễn viên sang Mỹ định cư.

Trương Minh Cường từng được công chúng gọi bằng danh xưng "vua quảng cáo", "Jang Dong Gun phiên bản Việt"...

Được biệt, Lật mặt 7: Một điều ước sẽ bấm máy vào ngày 12/12 với thời gian quay dự kiến 1,5 tháng. Trước đó, các diễn viên đã có nhiều tuần tập luyện với nhau.

Phim dự kiến ra rạp vào dịp lễ 30/4 - 01/5 năm 2024.