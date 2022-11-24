Trải qua nhiều khó khăn trên đất Mỹ, Trương Minh Cường mừng mừng tủi tủi gặp lại mẹ ruột sau gần 1 thập kỷ xa cách

Hậu trường 24/11/2022 12:02

Vì nhiều biến cố xảy đến mà trong nhiều năm qua Trương Minh Cường không thể về Việt Nam thăm mẹ già. Cuộc hội ngộ trên đất Mỹ của hai mẹ con khiến nhiều người xúc động.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Trương Minh Cường chia sẻ loạt ảnh chụp cùng mẹ ruột tại xứ sở cờ hoa. Anh vui mừng khôn siết khi gặp được mẹ ruột sau khoảng thời gian dài xa cách. "Cả đời con làm gì cũng sai. Chỉ có con lo cho mẹ là đúng. Chào mừng mẹ đến nước Mỹ.

Cuối cùng thì xin cảm ơn vì tất cả, cảm ơn người, cảm ơn đời. Cảm ơn những sai lầm, cảm ơn những mất mát, những tổn thương! Cảm ơn tất thảy bởi vì cuối cùng tôi cũng chỉ là con người", Trương Minh Cường xúc động.

Trải qua nhiều khó khăn trên đất Mỹ, Trương Minh Cường mừng mừng tủi tủi gặp lại mẹ ruột sau gần 1 thập kỷ xa cách - Ảnh 1
Trải qua nhiều khó khăn trên đất Mỹ, Trương Minh Cường mừng mừng tủi tủi gặp lại mẹ ruột sau gần 1 thập kỷ xa cách - Ảnh 2
Nam diễn viên xúc động gặp lại mẹ sau nhiều năm xa cách. Ảnh: FBNV

Phía dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng đến "Jang Dong Gun Việt Nam" khi đã được đoàn tụ cùng mẹ ruột.

Được biết, mẹ nam diễn viên bay đến Mỹ vào ngày 20/11 vừa qua. "Mẹ tôi một mình sang Mỹ. Tôi mua vé máy bay loại có xe đẩy và làm sẵn mọi thủ tục cho mẹ để bà thuận tiện bay từ Việt Nam sang mà không gặp trở ngại gì", Trương Minh Cường nói.

Trải qua nhiều khó khăn trên đất Mỹ, Trương Minh Cường mừng mừng tủi tủi gặp lại mẹ ruột sau gần 1 thập kỷ xa cách - Ảnh 3
Trải qua nhiều khó khăn trên đất Mỹ, Trương Minh Cường mừng mừng tủi tủi gặp lại mẹ ruột sau gần 1 thập kỷ xa cách - Ảnh 4

Nam diễn viên cho biết mẹ anh rất thích phong cảnh và thời tiết lạnh ở Mỹ. Ba ngày qua Trương Minh Cường đã đưa mẹ đi chơi một số nơi ở bang California - nơi anh đang sống.

Nam diễn viên sang Mỹ hơn 10 năm. Những năm đầu anh vẫn bay đi bay về thăm nom mẹ nhưng sau đó do gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, bị trầm cảm nặng cộng thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19, 7 năm nay Trương Minh Cường chưa gặp mẹ, chỉ trò chuyện qua điện thoại.

Trải qua nhiều khó khăn trên đất Mỹ, Trương Minh Cường mừng mừng tủi tủi gặp lại mẹ ruột sau gần 1 thập kỷ xa cách - Ảnh 5

Trương Minh Cường dự định, khi mẹ bớt say máy bay, sức khoẻ ổn định anh sẽ đưa bà bay sang bang Florida thăm hai cháu nội. Vợ cũ của nam diễn viên đã đưa hai con từ California sang Florida sống sau một thời gian hoàn tất thủ tục ly hôn. 

Trương Minh Cường cho hay anh rất vui vì Tết này sẽ được quây quần đón năm mới cùng mẹ trên đất Mỹ.

Trải qua nhiều khó khăn trên đất Mỹ, Trương Minh Cường mừng mừng tủi tủi gặp lại mẹ ruột sau gần 1 thập kỷ xa cách - Ảnh 6

Đầu thập niên 2000, Trương Minh Cường nổi lên với ngoại hình điển trai không thua kém sao Hàn. Trong thời đại làn sóng Hallyu tràn ngập, phim Hàn choán sóng giờ vàng, vẻ đẹp ví như "Jang Dong Gun Việt Nam" của Trương Minh Cường được nhiều khán giả yêu thích. Anh đóng chủ yếu phim truyền hình, gây ấn tượng nhất là phim Gió nghịch mùa.

Sự nghiệp đang phát triển, Trương Minh Cường công bố kết hôn với doanh nhân Thu Huyền. Thông báo này gây xôn xao dư luận suốt thời gian đó, nhiều khán giả tin rằng anh kết hôn vì tiền. Dù vậy, diễn viên bỏ ngoài tai tất cả, thoải mái khi sánh đôi cùng vợ trước đám đông.

Trải qua nhiều khó khăn trên đất Mỹ, Trương Minh Cường mừng mừng tủi tủi gặp lại mẹ ruột sau gần 1 thập kỷ xa cách - Ảnh 7

Năm 2010, Trương Minh Cường và vợ con sang Mỹ định cư. Trả lời báo chí, anh cho biết mình tạm dừng sự nghiệp vì đặt vợ con lên hàng đầu. Vợ chồng diễn viên chọn định cư Mỹ để các con có điều kiện học tập và phát triển cũng như để gia đình có sự riêng tư. Trước đó khi chị Huyền mang thai, anh cũng dừng đóng phim để chăm vợ.

Tuy nhiên, 10 năm đầu ở Mỹ của Trương Minh Cường không hề dễ dàng. Từ một ngôi sao mà hình ảnh xuất hiện khắp nơi, đi đâu cũng có xe đưa rước, anh sang Mỹ làm việc ở đài truyền hình với mức lương 3 - 4 nghìn USD/tháng, phải tự làm mọi thứ từ trang điểm đến viết kịch bản.

"Tôi như đang ở trên cao rơi xuống. Tôi rất sốc. Có những buổi chiều, tôi ngồi ngoài biển 3 - 4 tiếng trăn trở liệu sự lựa chọn này là đúng hay sai, nên về hay ở", Trương Minh Cường chia sẻ.

Cuộc sống mới chật vật khiến Trương Minh Cường bị trầm cảm. Anh hoàn toàn không biết chuyện này, cứ nghĩ mình bị stress dài ngày. Đi khám bệnh, bác sĩ mới cho biết anh đã trầm cảm nặng với 56 biểu hiện. Diễn viên thậm chí từng có ý định tự tử. "Đã bị trầm cảm rồi mới thấy sự khủng khiếp vì nó không có thuốc chữa", anh nói.

Trải qua nhiều khó khăn trên đất Mỹ, Trương Minh Cường mừng mừng tủi tủi gặp lại mẹ ruột sau gần 1 thập kỷ xa cách - Ảnh 8

Năm 2017, Trương Minh Cường và bà xã Thu Huyền ly hôn nhưng thông tin được giữ kín. Đến năm 2019, tin Trương Minh Cường ly hôn rầm rộ trên các phương tiện truyền thông nhưng anh phủ nhận, phản hồi rằng gia đình mình vẫn hạnh phúc. Suốt thời gian đó, anh vẫn điều trị trầm cảm, đến 2-3 năm gần đây mới thôi dùng thuốc.

Sau khi lấy lại cân bằng cuộc sống, Trương Minh Cường càng quan tâm sức khỏe tinh thần hơn, chọn các hoạt động như thiền, đi dạo công viên,... để giải tỏa căng thẳng. Lâu rồi, anh không dám nhớ tới bữa cơm đoàn viên. Anh thấy cuộc sống độc thân rất khó khăn.

Danh hài Hoài Linh diện quần bông áo thun xuề xòa đi tập kịch, dáng vẻ gầy hom hem, xuống sắc gây chú ý

Danh hài Hoài Linh diện quần bông áo thun xuề xòa đi tập kịch, dáng vẻ gầy hom hem, xuống sắc gây chú ý

Hình ảnh tiều tụy, kém sức sống của danh hài đất Quảng mới đây khiến nhiều người lo lắng, dành lời hỏi han.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Minh Cường Trương Minh Cường và mẹ ruột Trương Minh Cường gặp mẹ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh