Trải qua nhiều khó khăn trên đất Mỹ, Trương Minh Cường mừng mừng tủi tủi gặp lại mẹ ruột sau gần 1 thập kỷ xa cách

Cuối cùng thì xin cảm ơn vì tất cả, cảm ơn người, cảm ơn đời. Cảm ơn những sai lầm, cảm ơn những mất mát, những tổn thương! Cảm ơn tất thảy bởi vì cuối cùng tôi cũng chỉ là con người", Trương Minh Cường xúc động.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Trương Minh Cường chia sẻ loạt ảnh chụp cùng mẹ ruột tại xứ sở cờ hoa. Anh vui mừng khôn siết khi gặp được mẹ ruột sau khoảng thời gian dài xa cách. "Cả đời con làm gì cũng sai. Chỉ có con lo cho mẹ là đúng. Chào mừng mẹ đến nước Mỹ.

Được biết, mẹ nam diễn viên bay đến Mỹ vào ngày 20/11 vừa qua. "Mẹ tôi một mình sang Mỹ. Tôi mua vé máy bay loại có xe đẩy và làm sẵn mọi thủ tục cho mẹ để bà thuận tiện bay từ Việt Nam sang mà không gặp trở ngại gì", Trương Minh Cường nói.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng đến "Jang Dong Gun Việt Nam" khi đã được đoàn tụ cùng mẹ ruột.

Nam diễn viên cho biết mẹ anh rất thích phong cảnh và thời tiết lạnh ở Mỹ. Ba ngày qua Trương Minh Cường đã đưa mẹ đi chơi một số nơi ở bang California - nơi anh đang sống.

Nam diễn viên sang Mỹ hơn 10 năm. Những năm đầu anh vẫn bay đi bay về thăm nom mẹ nhưng sau đó do gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, bị trầm cảm nặng cộng thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19, 7 năm nay Trương Minh Cường chưa gặp mẹ, chỉ trò chuyện qua điện thoại.

Trương Minh Cường dự định, khi mẹ bớt say máy bay, sức khoẻ ổn định anh sẽ đưa bà bay sang bang Florida thăm hai cháu nội. Vợ cũ của nam diễn viên đã đưa hai con từ California sang Florida sống sau một thời gian hoàn tất thủ tục ly hôn.

Trương Minh Cường cho hay anh rất vui vì Tết này sẽ được quây quần đón năm mới cùng mẹ trên đất Mỹ.

Đầu thập niên 2000, Trương Minh Cường nổi lên với ngoại hình điển trai không thua kém sao Hàn. Trong thời đại làn sóng Hallyu tràn ngập, phim Hàn choán sóng giờ vàng, vẻ đẹp ví như "Jang Dong Gun Việt Nam" của Trương Minh Cường được nhiều khán giả yêu thích. Anh đóng chủ yếu phim truyền hình, gây ấn tượng nhất là phim Gió nghịch mùa.

Sự nghiệp đang phát triển, Trương Minh Cường công bố kết hôn với doanh nhân Thu Huyền. Thông báo này gây xôn xao dư luận suốt thời gian đó, nhiều khán giả tin rằng anh kết hôn vì tiền. Dù vậy, diễn viên bỏ ngoài tai tất cả, thoải mái khi sánh đôi cùng vợ trước đám đông.

Năm 2010, Trương Minh Cường và vợ con sang Mỹ định cư. Trả lời báo chí, anh cho biết mình tạm dừng sự nghiệp vì đặt vợ con lên hàng đầu. Vợ chồng diễn viên chọn định cư Mỹ để các con có điều kiện học tập và phát triển cũng như để gia đình có sự riêng tư. Trước đó khi chị Huyền mang thai, anh cũng dừng đóng phim để chăm vợ.

Tuy nhiên, 10 năm đầu ở Mỹ của Trương Minh Cường không hề dễ dàng. Từ một ngôi sao mà hình ảnh xuất hiện khắp nơi, đi đâu cũng có xe đưa rước, anh sang Mỹ làm việc ở đài truyền hình với mức lương 3 - 4 nghìn USD/tháng, phải tự làm mọi thứ từ trang điểm đến viết kịch bản.

"Tôi như đang ở trên cao rơi xuống. Tôi rất sốc. Có những buổi chiều, tôi ngồi ngoài biển 3 - 4 tiếng trăn trở liệu sự lựa chọn này là đúng hay sai, nên về hay ở", Trương Minh Cường chia sẻ.

Cuộc sống mới chật vật khiến Trương Minh Cường bị trầm cảm. Anh hoàn toàn không biết chuyện này, cứ nghĩ mình bị stress dài ngày. Đi khám bệnh, bác sĩ mới cho biết anh đã trầm cảm nặng với 56 biểu hiện. Diễn viên thậm chí từng có ý định tự tử. "Đã bị trầm cảm rồi mới thấy sự khủng khiếp vì nó không có thuốc chữa", anh nói.

Năm 2017, Trương Minh Cường và bà xã Thu Huyền ly hôn nhưng thông tin được giữ kín. Đến năm 2019, tin Trương Minh Cường ly hôn rầm rộ trên các phương tiện truyền thông nhưng anh phủ nhận, phản hồi rằng gia đình mình vẫn hạnh phúc. Suốt thời gian đó, anh vẫn điều trị trầm cảm, đến 2-3 năm gần đây mới thôi dùng thuốc.

Sau khi lấy lại cân bằng cuộc sống, Trương Minh Cường càng quan tâm sức khỏe tinh thần hơn, chọn các hoạt động như thiền, đi dạo công viên,... để giải tỏa căng thẳng. Lâu rồi, anh không dám nhớ tới bữa cơm đoàn viên. Anh thấy cuộc sống độc thân rất khó khăn.