Sau 10 năm chung sống và có 2 con, diễn viên Trương Minh Cường đã ly hôn vợ đại gia?

Hậu trường 18/08/2019 08:32

Bạn bè và người hâm mộ vô cùng tiếc nuối trước thông tin diễn viên Trương Minh Cường và bà xã Thu Huyền “đường ai nấy đi” sau 10 năm gắn bó.

Mới đây, thông tin diễn viên Trương Minh Cường ly hôn với bà xã Thu Huyền được lan truyền khiến người hâm mộ bàng hoàng, tiếc nuối. Cũng theo thông tin được lan truyền, anh và vợ đã chia tay từ 2 năm trước nhưng đến hiện tại mới công khai. Tuy nhiên vào tháng 7 vừa qua, Trương Minh Cường vẫn đăng tải lên trang cá nhân khoảnh khắc cùng vợ và 2 con đi chơi tại Mỹ.

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Sở hữu gương mặt góc cạnh đầy nam tính, Trương Minh Cường từng được mệnh danh là 'Jang Dong Gun Việt Nam' - Ảnh: FB

Tuy nhiên mới đây, nam tài tử phim Gió nghịch mùa đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Chia sẻ trên Vietnamnet, anh cho biết gia đình mình hiện vẫn đang hạnh phúc. Cả anh và vợ đều không quan tâm đến những tin đồn thất thiệt kiểu này. 

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Cách đây không lâu, nam diễn viên còn nhận được vô số lời chúc phúc khi khoe ảnh bên vợ con tại Mỹ - Ảnh: FB

Trương Minh Cường sinh năm 1978, từng là gương mặt đình đám của màn ảnh Việt những năm 2000. Tuy nhiên khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, năm 2009 anh bất ngờ kết hôn và sang Mỹ định cư sau đó một năm. Vợ nam diễn viên tên Thu Huyền - từng là giám đốc nhân sự của một công ty truyền thông lớn khi còn ở Việt Nam. Hiện cặp đôi có với nhau 2 nhóc tỳ đáng yêu là bé trai Louis Trương Gia Bảo 9 tuổi và bé gái Mona Trương Bình Nhi 5 tuổi.

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Trước đó, anh dành nhiều lời khen cho bà xã là người phụ nữ khéo léo, biết thu vén giúp cuộc sống gia đình đầy đủ hơn - Ảnh: FB

Năm 2017, nam diễn viên bất ngờ về nước và bắt đầu hoạt động nghệ thuật. Hiện tại cuộc sống của anh khá thoải mái. Ở tuổi 41, Trương Minh Cường sở hữu công ty riêng. Anh vẫn tham gia một vài vai diễn và sản xuất phim.

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