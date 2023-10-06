Cặp đôi Tú Tri - Yun Bin chia sẻ lý do trên dẫn đến hôn nhân rạn nứt là do cả hai xuất hiện nhiều mâu thuẫn, đồng thời khẳng định không có người thứ 3.

Mới đây, Yun Bin bất ngờ thông báo đã chia tay với diễn viên Tú Tri sau gần 4 năm chung sống. Trên trang cá nhân, đạo diễn trẻ chia sẻ nguyên nhân dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, đồng thời khẳng định không có người thứ 3 xen vào như trên mạng đồn đoán. Cặp đôi đồng loạt xác nhận đã đường ai nấy đi Cụ thể, Yun Bin viết trên trang cá nhân: “Bin với Tri đang xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, cả hai đã chọn cách dừng lại. Bin khẳng định giữa Bin và Tri không hề có sự xuất hiện của người thứ 3, không có phản bội hay lừa dối gì nhau cả. Việc có tiếp tục đi cùng nhau nữa hay không còn lệ thuộc vào duyên số. Bin tin và hiểu mọi người đã dành rất nhiều tình cảm vào mối quan hệ của 2 đứa. Và mong dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là tệ như thế nào cũng sẽ nhận được sự cảm thông từ các bạn. Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn tất cả".

Chuyện tình của cặp đôi từng khiến nhiều người ngưỡng mộ Ngay sau bài đăng này, người trong cuộc là diễn viên Tú Tri cũng chia sẻ lại, đồng thời cô hy vọng người hâm mộ hiểu cho quyết định dừng lại của cặp đôi Bin Tri. “Không phải là mình không muốn lên tiếng mà là không biết phải lên tiếng như thế nào trong thời gian nhạy cảm này. Mong là mọi người có thể hiểu cho Bin Tri. Xin lỗi và cảm ơn mọi người", nữ diễn viên Lật Mặt 6, viết. Thời gian qua, thông tin diễn viên Tú Tri và đạo diễn Yun Bin rạn nứt "rộ" lên trên mạng xã hội khi người hâm mộ phát hiện trong ngày sinh nhật của chồng, Tú Tri cũng không góp mặt để chúc mừng đối phương. Trong một số bức ảnh đăng tải, cả hai cũng không còn đeo nhẫn cưới.

Tú Tri (SN 1999) là ca sĩ, diễn viên được nhiều khán giả yêu mến. Cô từng đoạt giải Á quân Solo cùng bolero năm 2018, sau đó giành ngôi Quán quân chương trình Gương mặt điện ảnh năm 2022. Tú Tri là nữ nghệ sĩ đa tài, vừa có thành công lớn khi tham gia vào Lật Mặt 6 Ngoài tài năng diễn xuất và âm nhạc, Tú Tri còn được quan tâm khi có mối tình hạnh phúc bên ông xã chuyển giới - đạo diễn Yun Bin. Cặp đôi kết hôn vào năm 2019. Chuyện tình cảm của cặp đôi từng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng. Suốt 4 năm bên nhau, cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân đầm ấm, hạnh phúc. Cả hai từng lên kế hoạch sinh con vào năm 2024, chính vì vậy thông báo tan vỡ khiến fan hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-dien-vien-lat-mat-6-xac-nhan-chia-tay-chong-chuyen-gioi-sau-gan-4-nam-chung-song-khang-inh-do-mau-thuan-oi-ben-hoan-toan-khong-co-nguoi-thu-3-622243.html