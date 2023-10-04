Nghi vấn được lót đường để đăng quang chưa hạ nhiệt, MXH lại bùng nổ khi xuất hiện clip nghi vấn hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa 'hút bóng cười'

Hậu trường 04/10/2023 16:46

Bùi Quỳnh Hoa vừa đăng quang ngôi vị Miss Universe Vietnam 2023 hôm 29/9. Tuy nhiên, cô cũng là một trong số ít hoa hậu vừa đội vương miện vừa tròn 5 ngày đã vấp phải hàng loạt bê bối.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip có độ dài gần 1 phút có gắn tên Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Đi kèm với clip này, trang facebook cá nhân "úp mở" chia sẻ: "Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa hút bóng cười?" khiến cư dân mạng bàn trái chiều.

Theo đó, nhân vật nữ được cho là Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện trong đoạn video cùng bạn bè thoải mái nói cười và hít "bóng cười" trên phố. 

Nghi vấn được lót đường để đăng quang chưa hạ nhiệt, MXH lại bùng nổ khi xuất hiện clip nghi vấn hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa 'hút bóng cười' - Ảnh 1
Clip gây xôn xao MXH

Đặc biệt, trong clip còn xuất hiện giọng nữ được netizen nhận xét rất giống của tân Miss Universe VietNam 2023: "Hoa hút hết (một) quả rồi mà chưa thấy cười gì hết. Eo ơi, mình chơi hết quả rồi mà mấy ông bà vẫn còn". 

Nghi vấn được lót đường để đăng quang chưa hạ nhiệt, MXH lại bùng nổ khi xuất hiện clip nghi vấn hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa 'hút bóng cười' - Ảnh 2
Đăng quang chưa lâu, người đẹp đã bị thị phi bủa vây

Ngay khi được chia sẻ, bài viết nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý của dân mạng. Theo thông tin được chia sẻ, đoạn clip nghi Bùi Quỳnh Hoa hút bóng cười đều do bạn bè cô livestream hoặc đăng tải từ năm 2016, khi đó hoa hậu mới chỉ 18 tuổi. Tuy nhiên, do hình ảnh mờ, nhoè nên đến hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được danh tính của cô gái trong clip.

Về phía Bùi Quỳnh Hoa, người đẹp vẫn chưa lên tiếng hay có bất cứ động thái nào.

Trước những đồn đoán trái chiều về clip và bài đăng "tố" Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa hút bóng cười, bạo lực học đường, trả lời trên Dân Việt, bà Thúy Nga - Trưởng Ban Tổ chức (BTC), Trưởng Ban giám khảo (BGK) Miss Universe Vietnam cho biết, bà đã nhận được những thông tin về các sự việc này và đang xem xét vấn đề liên quan. "Tôi nghĩ sự việc nào cũng phải có bằng chứng cụ thể", Trưởng BTC Miss Universe Vietnam nhấn mạnh.

Nghi vấn được lót đường để đăng quang chưa hạ nhiệt, MXH lại bùng nổ khi xuất hiện clip nghi vấn hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa 'hút bóng cười' - Ảnh 3
Tại đêm chung kết, mỹ nhân họ Bùi bị đồn mua giải, được dọn sẵn đường để đăng quang 

Trước đó, chân dài đến từ Hà Nội gây tranh cãi lớn ngay trong đêm đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Universe VietNam 2023. Dù sở hữu sắc vóc lẫn kỹ năng ấn tượng, song chiến thắng của Bùi Quỳnh Hoa trên đấu trường sắc đẹp lại không làm hài lòng đa số khán giả. Phần trả lời ứng xử của nàng hậu bị nhận xét giống hệt gợi ý trên Google. Ngoài ra, nàng hậu còn liên tục bị "bóc mẽ" vì hổng kiến thức cơ bản, liên tục nói sai các tục ngữ đơn giản như "Thắng không kiêu, bại không chảnh", "Cần cù bù siêng năng",... 

Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998, quê Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo ba vòng quyến rũ lần lượt là 83-60-94cm. Trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2023, Bùi Quỳnh Hoa từng đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017; Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018; Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và đăng quang Siêu mẫu Quốc tế 2022 ở Thái Lan.

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Hành động của Nam Em ngay lúc Bùi Quỳnh Hoa đăng quang đang thu hút nhiều sự chú ý.

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