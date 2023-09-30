Hé lộ chân dung bố mẹ của tân Miss Universe VietNam Bùi Quỳnh Hoa: Gia thế 'không phải dạng vừa' cỡ nào mà cư dân mạng đồn 'mua giải'?

Hậu trường 30/09/2023 17:46

Bên cạnh những ồn ào về kết quả Top 3, cư dân mạng còn chú ý đến khoảnh khắc bố mẹ ruột của hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa có mặt tại trên sân khấu, cùng chung vui với con gái.

Tối 29/9, Chung kết Miss Universe Vietnam 2023 đã khép lại và chiếc vương miện thuộc về Bùi Quỳnh Hoa. 2 Á hậu lần lượt gọi tên Nguyễn Thị Hương Ly và Trịnh Thị Hồng Đăng. Sau khi đăng quang, Bùi Quỳnh Hoa đã có màn lên tiếng đáp trả về tin đồn được "dọn đường sẵn", bỏ tiền "mua giải" để trở thành Hoa hậu.

Hé lộ chân dung bố mẹ của tân Miss Universe VietNam Bùi Quỳnh Hoa: Gia thế 'không phải dạng vừa' cỡ nào mà cư dân mạng đồn 'mua giải'? - Ảnh 1
Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe VietNam 2023

"Như mọi người cũng đã biết tầm tháng 2-3 năm nay có thông tin Quỳnh Hoa được chọn để thi Miss Universe thế giới. Ngay thời điểm đó em cũng đã lên tiếng đính chính không nhận được bất kỳ thông tin nào từ BTC cũng như từ các bên liên quan về việc em được cử thi Miss Universe. Lúc đó em cũng trả lời thẳng thắn chưa có ý định tham gia cuộc thi nào.

Em nghĩ chắc mọi người cũng đang thắc mắc profile thi Miss Universe Vietnam của Quỳnh Hoa được công bố trễ nhất. Mọi người nghĩ em là người đăng ký cuối cùng, nhưng em đã đăng ký từ rất sớm. Bởi vì kẹt lịch trình tham gia làm mentor ở Miss Earth Vietnam nên em đã bàn bạc với BTC Miss Earth Vietnam sau khi quay hình xong thì profile của em ở Miss Universe Vietnam sẽ đăng lên. Và đó là lý do tại sao mà profile của Quỳnh Hoa được đăng trễ nhất.

Em cũng tin rằng tại Miss Universe Vietnam thì mọi người sẽ thấy sự nỗ lực, chỉn chu mà Quỳnh Hoa dành cho hành trình của mình. Em tin đây là hành trình xứng đáng và em mong quý vị khán giả sẽ nhìn ra được điều đó", Bùi Quỳnh Hoa thẳng thắn.

Hé lộ chân dung bố mẹ của tân Miss Universe VietNam Bùi Quỳnh Hoa: Gia thế 'không phải dạng vừa' cỡ nào mà cư dân mạng đồn 'mua giải'? - Ảnh 2

Hé lộ chân dung bố mẹ của tân Miss Universe VietNam Bùi Quỳnh Hoa: Gia thế 'không phải dạng vừa' cỡ nào mà cư dân mạng đồn 'mua giải'? - Ảnh 3
 Người đẹp phủ nhận tin đồn mua giải 

Bên cạnh những ồn ào về kết quả Top 3, cư dân mạng còn chú ý đến khoảnh khắc bố mẹ ruột của hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa có mặt tại trên sân khấu, cùng chung vui với con gái. Nhìn trong ảnh được chia sẻ, bố mẹ người đẹp đến từ Hà Nội gây ấn tượng với ngoại hình sang trọng, diện toàn hàng hiệu chuẩn gia đình thành đạt. Bên dưới phần bình luận, netizen không khỏi trầm trồ trước gia thế giàu có của Bùi Quỳnh Hoa: "Bố mẹ nhìn sang quá", "Bố xài dây nịt hàng hiệu là biết rồi", "Mẹ bà Hoa quá đẹp, hơn con gái luôn",...

Hé lộ chân dung bố mẹ của tân Miss Universe VietNam Bùi Quỳnh Hoa: Gia thế 'không phải dạng vừa' cỡ nào mà cư dân mạng đồn 'mua giải'? - Ảnh 4

Hé lộ chân dung bố mẹ của tân Miss Universe VietNam Bùi Quỳnh Hoa: Gia thế 'không phải dạng vừa' cỡ nào mà cư dân mạng đồn 'mua giải'? - Ảnh 5
 Hình ảnh bố mẹ tân hoa hậu trong đêm chung kết 

Được biết, ngoài thành công trong làng hương sắc, Bùi Quỳnh Hoa còn là người đẹp nổi tiếng thông minh, có khối tài sản "khủng". Cô thành công trong lĩnh vực cà phê và bất động sản. Bùi Quỳnh Hoa khẳng định cô là "đại gia" của chính mình, không dựa dẫm vào ai.

Nam Em 'chê' thẳng thừng khi Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe Vietnam 2023, còn thách thức một việc!

Nam Em 'chê' thẳng thừng khi Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe Vietnam 2023, còn thách thức một việc!

Hành động của Nam Em ngay lúc Bùi Quỳnh Hoa đăng quang đang thu hút nhiều sự chú ý.

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