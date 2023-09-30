Chỉ sau đêm đăng quang, group anti-fan Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa 'mọc nhanh như nấm', số lượng thành viên gây chú ý!

Chiến thắng ngôi vị cao nhất của Bùi Quỳnh Hoa tại Miss Universe Vietnam 2023 gây nhiều tranh cãi với fan sắc đẹp.

Tối ngày 29/9, chung kết Miss Universe Việt Nam khép lại với ngôi vị hoa hậu thuộc về Bùi Quỳnh Hoa đến từ Hà Nội. Cô là một trong những thí sinh nặng kí và từng đoạt loạt thành tích khủng trước khi chinh phục ngôi vị hoa hậu như Quán quân cuộc thi Supermodel International 2022 tại Thái Lan; giành vương miện Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô cao 1,75m, số đo 3 vòng: 86-60-93cm, hiện theo học ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Người mẫu kiêm doanh nhân 25 tuổi được khen ngợi bởi gương mặt xinh đẹp, sáng sân khấu và sự đầu tư chỉn chu. Kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và nụ cười rạng rỡ cũng là điểm mạnh của 9x giữa dàn thí sinh.

Tối ngày 29/9, chung kết Miss Universe Việt Nam khép lại với ngôi vị hoa hậu thuộc về Bùi Quỳnh Hoa đến từ Hà Nội Tuy nhiên, chỉ sau một đêm đăng quang, sáng 30/9, fan sắc đẹp không khỏi xôn xao khi mạng xã hội 'mọc lên như nấm' nhóm anti-fan của Bùi Quỳnh Hoa. Đáng chú ý, các nhóm này đã thu về hàng nghìn thành viên gia nhập và con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Một số người cho rằng, nhiều nhóm đồng loạt đổi thành anti-fan Bùi Quỳnh Hoa nhằm mục đích trục lợi bất chính. Fan sắc đẹp không khỏi xôn xao khi mạng xã hội 'mọc lên như nấm' nhóm anti-fan của Bùi Quỳnh Hoa. Đáng chú ý, các nhóm này đã thu về hàng nghìn thành viên gia nhập và con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại Không chỉ vậy, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa còn liên tục gặp nhiều thị phi khi bị cho rằng đã "mua giải" vì có nhiều điểm bất thường đến từ cô và cả BGK trong đêm Chung kết. Chia sẻ với truyền thông về nghi vấn này, Hoa hậu Quỳnh Hoa phủ nhận việc bản thân đã được "dọn đường" từ trước và cho biết: "Em tin rằng tại Miss Universe Vietnam thì mọi người sẽ thấy sự nỗ lực, chỉn chu mà Quỳnh Hoa dành cho hành trình của mình. Em tin đây là hành trình xứng đáng và em mong quý vị khán giả sẽ nhìn ra được điều đó".

Một số người cho rằng, nhiều nhóm đồng loạt đổi thành anti-fan Bùi Quỳnh Hoa nhằm mục đích trục lợi bất chính Bùi Quỳnh Hoa cho rằng yếu tố giúp cô giành ngôi vị cao nhất là dự án cộng đồng W Project đã thực hiện suốt 2 năm qua với mục tiêu hỗ trợ, bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Cụ thể, dự án phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế, mời các chuyên gia phổ cập kiến thức phòng tránh bệnh phụ khoa. Tân hoa hậu sinh năm 1998 mong danh hiệu sẽ giúp lan toả dự án, giúp đỡ nhiều người phụ nữ hơn. Không chỉ vậy, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa còn liên tục gặp nhiều thị phi khi bị cho rằng đã "mua giải" vì có nhiều điểm bất thường đến từ cô và cả BGK trong đêm Chung kết Tháng 11 tới đây, Bùi Quỳnh Hoa sẽ là đại diện Việt Nam kế nhiệm Hoa hậu Ngọc Châu chinh chiến đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2023 được diễn ra tại El Salvador. Về việc tham dự cuộc thi quốc tế của top 5 ngoài 2 suất của Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu 2 Trịnh Thị Hồng Đăng (Người đẹp được yêu thích nhất), Trưởng ban giám khảo cuộc thi - bà Thuý Nga tiết lộ rằng vì muốn top 5 có sự nỗ lực nên sẽ lựa chọn người dự thi phù hợp với tiêu chí.

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