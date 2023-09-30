Bùi Quỳnh Hoa bị tố mua giải Miss Universe Vietnam 2023, biết trước câu hỏi ứng xử vẫn trả lời sai: Chính chủ nói gì?

Tối 29/9, người đẹp Bùi Quỳnh Hoa chính thức đăng quang Miss Universe Vietnam 2023. Vượt qua 17 đối thủ khác, với chiến thắng này, nàng tân hoa hậu nhận vương miện mang tên Life in the Sunrise trị giá 2,1 tỷ đồng, đồng thời giành suất thi Miss Universe mùa thứ 72, tổ chức tại El Salvador vào tháng 11.

Trong phần ứng xử của top 3, khi được hỏi: 'Theo bạn, thế nào là một vẻ đẹp tự tin?', Quỳnh Hoa cho biết: 'Sự tự tin chính là vẻ tuyệt vời của người phụ nữ, khi cô ấy tin vào bản thân để trở thành lãnh đạo của chính cuộc đời mình, cô ấy sẽ luôn sẵn sàng để tôn vinh sự thành công của người khác. Là một người thắng không kiêu bại không 'chảnh' bởi vì thất bại chính là mẹ của thành công, là người luôn đứng dậy sau những vấp ngã trong quá khứ để tôi luyện bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Tôi tin ở bản thân, đó là lý do tôi ở đây ngày hôm nay. Tôi tin rằng chúng ta xứng đáng với những điều tuyệt vời'.

Tuy nhiên, chỉ sau đăng quang chưa đến 1 ngày, MXH đã xôn xao thông tin người đẹp bỏ tiền mua giải vì phần trả lời "khó hiểu".

MXH xôn xao Bùi Quỳnh Hoa được "dọn đường" để đăng quang

Trong câu trả lời của mình, nữ siêu mẫu gặp lỗi sai khi sử dụng câu tục ngữ 'Thắng không kiêu, bại không chảnh'. Câu nói đúng trong trường hợp này phải là 'Thắng không kiêu, bại không nản'.

Thậm chí, nhiều thành viên mạng còn chụp lại câu hỏi 'thế nào là một vẻ đẹp tự tin' và nhận được câu trả lời giống khoảng 70% phần trả lời của Quỳnh Hoa.

Bùi Quỳnh Hoa phủ nhận thông tin mua giải, hay được o bế để đăng quang

Nói về tin đồn được "dọn đường sẵn" để trở thành Miss Universe Vietnam 2023, Bùi Quỳnh Hoa phủ nhận điều này.

Hoa hậu chia sẻ: "Tôi từng đọc nhiều thông tin về việc được chọn để thi Miss Univese 2023. Lúc đó tôi đã trả lời rằng mình chưa có ý định tham gia một cuộc thi nào. Khi nghĩ đến Miss Universe Vietnam 2023, tôi đã đăng ký từ rất sớm. Tuy nhiên vì lịch trình làm mentor tại Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023, tôi đã thuyết phục với BTC rằng sau khi ghi hình xong thì sẽ công khai việc tham gia Miss Universe Vietnam 2023. Đó là lý do hình ảnh của tôi được công bố sau cùng tại cuộc thi năm nay.

Không hề có chuyện tôi được "dọn đường sẵn" để đăng kí cuối cùng. Tôi cũng tin rằng khán giả sẽ nhìn thấy sự đầu tư, chỉn chu mà mình mang tới cuộc thi trong thời gian qua. Hy vọng khán giả sẽ nhìn nhận được điều này".

Tân Hoa hậu cũng thừa nhận bản thân đang rất áp lực với danh hiệu của mình.

"Tôi nghĩ rằng tất cả thí sinh năm nay đều là đối thủ mạnh và mỗi người đều có những áp lực khác nhau. Tuy nhiên, đây sẽ là hành trình thanh xuân tươi đẹp của các thí sinh. Chúng tôi tới đây để cùng chung một giấc mơ và khát khao chạm tay đến vương miện", người đẹp nói thêm.

Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998, quê Hà Nội, hiện đang theo học ngành Đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban giám khảo - tiết lộ 4/5 thành viên hội đồng chấm thi chọn Quỳnh Hoa đăng quang, người còn lại phân vân. Theo bà Nga, tân hoa hậu hội tụ đủ các yếu tố: nhan sắc, hình thể, kỹ năng, sẵn sàng đồng hành cùng ban tổ chức. Trong khi đó, siêu mẫu Phương Mai - thành viên giám khảo - nói Bùi Quỳnh Hoa chiến thắng nhờ thể hiện xuất sắc trong chung kết. Theo cô, tân hoa hậu trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội thuyết phục, trả lời ứng xử rành mạch. Ở phần ứng xử của top 6 và top 3, cô đều chấm Quỳnh Hoa cao điểm nhất vì cho rằng thông điệp mà mỹ nhân 25 tuổi truyền đạt có tính lan tỏa. "Chúng tôi lựa chọn cô gái hài hòa mọi yếu tố ra quốc tế để mang lại sự tự hào cho Việt Nam. Nếu Miss Universe Vietnam được tạo ra chỉ để hợp thức hóa chiến thắng của Quỳnh Hoa thì chúng tôi đã không thu hút được nhiều thí sinh mạnh", cô nói.