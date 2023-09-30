Nam Em 'chê' thẳng thừng khi Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe Vietnam 2023, còn thách thức một việc!

Hành động của Nam Em ngay lúc Bùi Quỳnh Hoa đăng quang đang thu hút nhiều sự chú ý.

Tối 29/9, đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2023 đã diễn ra với sự tham gia của dàn thí sinh nặng kí như Quỳnh Hoa, Hương Ly, Nam Anh,... Kết quả chung cuộc, chiếc vương miện năm nay được trao cho người đẹp đến từ Hà Nội - Bùi Quỳnh Hoa. Tháng 11 tới đây, Bùi Quỳnh Hoa sẽ là đại diện Việt Nam kế nhiệm Hoa hậu Ngọc Châu chinh chiến đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2023 được diễn ra tại El Salvador. Chiếc vương miện Miss Universe Vietnam 2023 được trao cho người đẹp đến từ Hà Nội - Bùi Quỳnh Hoa Đáng nói, ngay thời điểm công bố ngôi vị hoa hậu Miss Universe Vietnam 2023 là Bùi Quỳnh Hoa, tên trang cá nhân của người đẹp Nam Em có động thái đáng chú ý khi đăng vỏn vẹn 1 chữ: "Chê". Không chỉ vậy, phía dưới phần bình luận, Nam Em còn tiếp tục đăng tải hình ảnh đăng quang của Bùi Quỳnh Hoa kèm dòng chú thích: "Mai em xin tụng kinh sớm hối tội sân si ạ".

Đáng nói, ngay thời điểm công bố ngôi vị hoa hậu Miss Universe Vietnam 2023 là Bùi Quỳnh Hoa, tên trang cá nhân của người đẹp Nam Em có động thái đáng chú ý khi đăng vỏn vẹn 1 chữ: "Chê" Động thái này của Nam Em khiến netizen xôn xao và cho rằng kết quả chung cuộc khiến cô không phục. Nguyễn Thị Lệ Nam - người chị sinh đôi của Nam Em cũng trở lại Miss Universe Vietnam năm nay nhưng phải dừng chân tiếc nuối ở TOP 10. Động thái này của Nam Em khiến netizen xôn xao và cho rằng kết quả chung cuộc khiến cô không phục Chưa dừng lại ở đó, Nam Em thẳng thừng nhắc tên Bùi Quỳnh Hoa trong story của mình kèm lời nhắn: "Hoa ơi, em cứ chạy seeding tạo group anti chị đi. Em có tiền mà. Cái gì em làm chả được. Chị lui cung". Hành động này một lần nữa làm dấy lên tin đồn mâu thuẫn căng thẳng giữa 2 người đẹp. Hiện phía Quỳnh Hoa chưa có động thái đáp trả.

Chưa dừng lại ở đó, Nam Em thẳng thừng nhắc tên Bùi Quỳnh Hoa trong story của mình kèm lời nhắn Ngay sau đêm đăng quang, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa còn liên tục gặp nhiều thị phi khi bị cho rằng đã "mua giải" hay nhóm anti-fan được lập ra rất nhiều trên các diễn đàn. Chia sẻ với truyền thông, Hoa hậu Quỳnh Hoa phủ nhận việc bản thân đã được "dọn đường" từ trước và cho biết: "Em tin rằng tại Miss Universe Vietnam thì mọi người sẽ thấy sự nỗ lực, chỉn chu mà Quỳnh Hoa dành cho hành trình của mình. Em tin đây là hành trình xứng đáng và em mong quý vị khán giả sẽ nhìn ra được điều đó". Nguyễn Thị Lệ Nam - người chị sinh đôi của Nam Em cũng trở lại Miss Universe Vietnam năm nay nhưng phải dừng chân tiếc nuối ở TOP 10 Bùi Quỳnh Hoa cho rằng yếu tố giúp cô giành ngôi vị cao nhất là dự án cộng đồngW Project đã thực hiện suốt 2 năm qua với mục tiêu hỗ trợ, bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Cụ thể, dự án phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế, mời các chuyên gia phổ cập kiến thức phòng tránh bệnh phụ khoa. Tân hoa hậu sinh năm 1998 mong danh hiệu sẽ giúp lan toả dự án, giúp đỡ nhiều người phụ nữ hơn.

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