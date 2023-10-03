Nam Em chê tả tơi hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhưng lại dành hết lời khen cho người này tại MUV 2023?

Hành động của Nam Em ngay lúc Bùi Quỳnh Hoa đăng quang đang thu hút nhiều sự chú ý.

Những ngày qua, kết quả chung cuộc Miss Universe Việt Nam 2023 vẫn là đề tán bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Đáng chú ý hơn cả, ngay thời điểm công bố ngôi vị hoa hậu là Bùi Quỳnh Hoa, trên trang cá nhân của người đẹp Nam Em bất ngờ đăng dòng trạng thái vỏn vẹn 1 chữ: "Chê". Không chỉ vậy, phía dưới phần bình luận, Nam Em còn liên tục có hành động chê thẳng thừng Tân hoa hậu để người hâm mộ khỏi "đoán già đoán non". Nam Em còn liên tục có hành động chê thẳng thừng Tân hoa hậu để người hâm mộ khỏi "đoán già đoán non" Mới đây nhất, Nam Em lại chia sẻ bài đăng với nội dung khen ngợi hết lời về nhan sắc và trí tuệ của nàng Á hậu 2 Hồng Đăng. Theo người đẹp đồng bằng sông Cửu Long, BTC Miss Universe Việt Nam 2023 đã công tâm nhất khi giữ lại một người xứng đáng như Hồng Đăng. Cụ thể, cô chia sẻ: “May mắn thay trong cái sự hợp thức hóa vương miện như lời đồn thì dì Nga vẫn giữ một vé công tâm vì Á hậu 2 rất xứng đáng”.

Nam Em chia sẻ bài đăng với nội dung khen ngợi hết lời về nhan sắc và trí tuệ của nàng Á hậu 2 Hồng Đăng Không chỉ Nam Em, siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng dành lời khen ngợi đến Hồng Đăng ngay sau đêm đăng quang. Nữ siêu mẫu cho biết: “Cô học trò lần đầu tham gia cuộc thi sắc đẹp nhưng vô cùng bản lĩnh và trả lời ứng xử duyên dáng, thông minh xuất sắc. Chị rất mong em sẽ toả sáng trong tương lai nhé!”. Không chỉ Nam Em, siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng dành lời khen ngợi đến Hồng Đăng ngay sau đêm đăng quang. Có thể thấy, dù là lần đầu chinh chiến ở cuộc thi nhan sắc nhưng Hồng Đăng rất bản lĩnh và xứng đáng giành rất nhiều giải thưởng. Thành tích mà cô đạt được trong cuộc thi lần này ngoài danh hiệu Á Hậu 2 còn những giải phụ Người Đẹp Được Yêu Thích Nhất, Người Đẹp Áo Dài, top 5 Người Đẹp Biển.

Có thể thấy, dù là lần đầu chinh chiến ở cuộc thi nhan sắc nhưng Hồng Đăng rất bản lĩnh và xứng đáng giành rất nhiều giải thưởng Á hậu 2 "Miss Universe Vietnam 2023" Trịnh Thị Hồng Đăng sinh ra và lớn lên ở Moscow, năm 15 tuổi được chọn tham gia trại hè tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao tổ chức, đại diện cho các học sinh gốc Việt xuất sắc từ nước Nga. Chuyến đi này giúp Đăng tìm lại bản sắc Việt của mình, nuôi lớn tình yêu quê hương. Á hậu 2 "Miss Universe Vietnam 2023" Trịnh Thị Hồng Đăng sinh ra và lớn lên ở Moscow, năm 15 tuổi được chọn tham gia trại hè tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao tổ chức, đại diện cho các học sinh gốc Việt xuất sắc từ nước Nga Tuy nhiên, biến cố ập đến khi đi khám định kỳ, bác sĩ thông báo Hồng Đăng có một khối u trong ngực. Hồng Đăng tâm sự rằng: "Lúc đó, tôi như chợt bừng tỉnh, và bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình. Sau phẫu thuật, với những giây phút cận kề ranh giới sự sống, tôi tỉnh dậy là một con người mới. Tôi quyết định gác lại công việc kinh doanh của mình để đi tìm lại ước mơ". Theo Nam Em, BTC Miss Universe Việt Nam 2023 đã công tâm nhất khi giữ lại một người xứng đáng như Hồng Đăng Trong 3 năm vừa qua, tôi đã tìm lại bản thân trên con đường thực hiện ước mơ ngày nào: mang đến sự ảnh hưởng tích cực cho cá nhân và xã hội. Trên con đường này, tôi đảm nhiệm vai trò một huấn luyện viên về sức khỏe tinh thần, giúp mọi người hiểu bản thân, biết cân bằng cảm xúc trước những áp lực cuộc sống để tìm thấy và thực hiện ước mơ của riêng mình. Để ở khoảnh khắc giữa ranh giới cuộc sống, mỗi người đều có thể nhìn lại và nói: tôi không còn nuối tiếc, vì hiểu mình là ai, và đã dùng lòng nhiệt huyết quả cảm để thực hiện mơ ước của mình".

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