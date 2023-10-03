Nam Em chê tả tơi hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhưng lại dành hết lời khen cho người này tại MUV 2023?

Hậu trường 03/10/2023 09:53

Hành động của Nam Em ngay lúc Bùi Quỳnh Hoa đăng quang đang thu hút nhiều sự chú ý.

Những ngày qua, kết quả chung cuộc Miss Universe Việt Nam 2023 vẫn là đề tán bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Đáng chú ý hơn cả, ngay thời điểm công bố ngôi vị hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, trên trang cá nhân của người đẹp Nam Em bất ngờ đăng dòng trạng thái vỏn vẹn 1 chữ: "Chê". Không chỉ vậy, phía dưới phần bình luận, Nam Em còn liên tục có hành động chê thẳng thừng Tân hoa hậu để người hâm mộ khỏi "đoán già đoán non".

Nam Em chê tả tơi hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhưng lại dành hết lời khen cho người này tại MUV 2023? - Ảnh 1
Nam Em chê tả tơi hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhưng lại dành hết lời khen cho người này tại MUV 2023? - Ảnh 2
Nam Em còn liên tục có hành động chê thẳng thừng Tân hoa hậu để người hâm mộ khỏi "đoán già đoán non"

Mới đây nhất, Nam Em lại chia sẻ bài đăng với nội dung khen ngợi hết lời về nhan sắc và trí tuệ của nàng Á hậu 2 Hồng Đăng. Theo người đẹp đồng bằng sông Cửu Long, BTC Miss Universe Việt Nam 2023 đã công tâm nhất khi giữ lại một người xứng đáng như Hồng Đăng. Cụ thể, cô chia sẻ: “May mắn thay trong cái sự hợp thức hóa vương miện như lời đồn thì dì Nga vẫn giữ một vé công tâm vì Á hậu 2 rất xứng đáng”.

Nam Em chê tả tơi hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhưng lại dành hết lời khen cho người này tại MUV 2023? - Ảnh 3
Nam Em chia sẻ bài đăng với nội dung khen ngợi hết lời về nhan sắc và trí tuệ của nàng Á hậu 2 Hồng Đăng

Không chỉ Nam Em, siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng dành lời khen ngợi đến Hồng Đăng ngay sau đêm đăng quang. Nữ siêu mẫu cho biết: “Cô học trò lần đầu tham gia cuộc thi sắc đẹp nhưng vô cùng bản lĩnh và trả lời ứng xử duyên dáng, thông minh xuất sắc. Chị rất mong em sẽ toả sáng trong tương lai nhé!”.

Nam Em chê tả tơi hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhưng lại dành hết lời khen cho người này tại MUV 2023? - Ảnh 4
Không chỉ Nam Em, siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng dành lời khen ngợi đến Hồng Đăng ngay sau đêm đăng quang.

Có thể thấy, dù là lần đầu chinh chiến ở cuộc thi nhan sắc nhưng Hồng Đăng rất bản lĩnh và xứng đáng giành rất nhiều giải thưởng. Thành tích mà cô đạt được trong cuộc thi lần này ngoài danh hiệu Á Hậu 2 còn những giải phụ Người Đẹp Được Yêu Thích Nhất, Người Đẹp Áo Dài, top 5 Người Đẹp Biển.

Nam Em chê tả tơi hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhưng lại dành hết lời khen cho người này tại MUV 2023? - Ảnh 5
Có thể thấy, dù là lần đầu chinh chiến ở cuộc thi nhan sắc nhưng Hồng Đăng rất bản lĩnh và xứng đáng giành rất nhiều giải thưởng

Á hậu 2 "Miss Universe Vietnam 2023" Trịnh Thị Hồng Đăng sinh ra và lớn lên ở Moscow, năm 15 tuổi được chọn tham gia trại hè tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao tổ chức, đại diện cho các học sinh gốc Việt xuất sắc từ nước Nga. Chuyến đi này giúp Đăng tìm lại bản sắc Việt của mình, nuôi lớn tình yêu quê hương. 

Nam Em chê tả tơi hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhưng lại dành hết lời khen cho người này tại MUV 2023? - Ảnh 6
Á hậu 2 "Miss Universe Vietnam 2023" Trịnh Thị Hồng Đăng sinh ra và lớn lên ở Moscow, năm 15 tuổi được chọn tham gia trại hè tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao tổ chức, đại diện cho các học sinh gốc Việt xuất sắc từ nước Nga

Tuy nhiên, biến cố ập đến khi đi khám định kỳ, bác sĩ thông báo Hồng Đăng có một khối u trong ngực. Hồng Đăng tâm sự rằng: "Lúc đó, tôi như chợt bừng tỉnh, và bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình. Sau phẫu thuật, với những giây phút cận kề ranh giới sự sống, tôi tỉnh dậy là một con người mới. Tôi quyết định gác lại công việc kinh doanh của mình để đi tìm lại ước mơ".

Nam Em chê tả tơi hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhưng lại dành hết lời khen cho người này tại MUV 2023? - Ảnh 7
Theo Nam Em, BTC Miss Universe Việt Nam 2023 đã công tâm nhất khi giữ lại một người xứng đáng như Hồng Đăng

Trong 3 năm vừa qua, tôi đã tìm lại bản thân trên con đường thực hiện ước mơ ngày nào: mang đến sự ảnh hưởng tích cực cho cá nhân và xã hội. Trên con đường này, tôi đảm nhiệm vai trò một huấn luyện viên về sức khỏe tinh thần, giúp mọi người hiểu bản thân, biết cân bằng cảm xúc trước những áp lực cuộc sống để tìm thấy và thực hiện ước mơ của riêng mình. Để ở khoảnh khắc giữa ranh giới cuộc sống, mỗi người đều có thể nhìn lại và nói: tôi không còn nuối tiếc, vì hiểu mình là ai, và đã dùng lòng nhiệt huyết quả cảm để thực hiện mơ ước của mình".

Nam Em 'chê' thẳng thừng khi Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe Vietnam 2023, còn thách thức một việc!

Nam Em 'chê' thẳng thừng khi Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe Vietnam 2023, còn thách thức một việc!

Hành động của Nam Em ngay lúc Bùi Quỳnh Hoa đăng quang đang thu hút nhiều sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Bùi Quỳnh Hoa Á hậu Hồng Đăng Trịnh Thị Hồng Đăng

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 48 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'