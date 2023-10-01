Loạt khoảnh khắc Lan Khuê 'xịt keo cứng ngắc' khi công bố tân Miss Universe Vietnam, chuyện gì đây?

Hậu trường 01/10/2023 14:48

Mạng xã hội đang lan truyền khoảnh khắc được cho là Lan Khuê không đồng tình với kết quả của Miss Universe Vietnam.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền rộng rãi loạt video cận cảnh những biểu cảm của Lan Khuê trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2023

Cụ thể, trong những đoạn video này, Lan Khuê bị bắt gọn khoảnh khắc gương mặt đơ cứng, không cảm xúc khi MC công bố Bùi Quỳnh Hoa là người dành ngôi vị cao nhất. Không những vậy, cô còn nhường việc trao vương miện cho tân Hoa hậu sang Quỳnh Nga dù nữ MC đã trao sash cho tân Hoa hậu. Đồng thời, gương mặt Lan Khuê lúc này cũng để lộ biểu cảm lạ.

Loạt khoảnh khắc Lan Khuê 'xịt keo cứng ngắc' khi công bố tân Miss Universe Vietnam, chuyện gì đây? - Ảnh 1
Gương mặt Lan Khuê không cảm xúc khi MC công bố Bùi Quỳnh Hoa là người dành ngôi vị cao nhất. 
Loạt khoảnh khắc Lan Khuê 'xịt keo cứng ngắc' khi công bố tân Miss Universe Vietnam, chuyện gì đây? - Ảnh 2
Lan Khuê còn nhường việc trao vương miện cho tân Hoa hậu sang Quỳnh Nga.

Chính chi tiết này đã khiến người hâm mộ 'sắc đẹp' không khỏi thắc mắc và đặt ra nhiều đồn đoán về kết quả thật sự của Miss Universe Vietnam. Được biết, Lan Khuê chính là một trong số những thành viên quyền lực trong đội ngũ ban giám khảo.

Loạt khoảnh khắc Lan Khuê 'xịt keo cứng ngắc' khi công bố tân Miss Universe Vietnam, chuyện gì đây? - Ảnh 3
Lan Khuê chính là một trong số những thành viên quyền lực trong đội ngũ ban giám khảo của đêm chung kết này.

Hiện tại, Bùi Quỳnh Hoa vẫn vấp phải tin đồn được ưu ái “dọn đường” để chạm tới chiếc vương miện Miss Universe Vietnam năm nay, khi cô trả lời câu hỏi ứng xử với nội dung được cho là rất giống với những gợi ý trên mạng Internet, nhiều người cho rằng dường như là đã biết được câu hỏi sẽ đặt ra cho mình. Ngoài ra, đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi cũng rơi vào tình cảnh bị cộng đồng mạng "ném đá", chỉ trích.

Loạt khoảnh khắc Lan Khuê 'xịt keo cứng ngắc' khi công bố tân Miss Universe Vietnam, chuyện gì đây? - Ảnh 4
Bùi Quỳnh Hoa vẫn vấp phải tin đồn được ưu ái “dọn đường” để chạm tới chiếc vương miện Miss Universe Vietnam.

Được biết, Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998, cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 86-60-93 cm, đến từ Hà Nội. Trước khi trở thành tân Hoa hậu, cô cũng là cái tên quen thuộc trong cộng đồng fan sắc đẹp với nhiều danh hiệu ở nhiều cuộc thi như giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và là quán quân của Supermodel International 2022.

Tân Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe 2023 vào tháng 11/2023.

Loạt khoảnh khắc Lan Khuê 'xịt keo cứng ngắc' khi công bố tân Miss Universe Vietnam, chuyện gì đây? - Ảnh 5
Tân Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe 2023 vào tháng 11/2023.
Chồng đại gia âm thầm đến ủng hộ Lan Khuê tại sự kiện, không ngại dành cử chỉ yêu thương cho vợ trước đám đông!

Chồng đại gia âm thầm đến ủng hộ Lan Khuê tại sự kiện, không ngại dành cử chỉ yêu thương cho vợ trước đám đông!

Doanh nhân Tuấn John - chồng Lan Khuê đã hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện và liên tục thể hiện tình cảm dành cho vợ.

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Từ khóa:   hậu trường Lan Khuê Miss Universe Vietnam 2023

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