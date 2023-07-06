Lan khuê bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân gặp khủng hoảng, vợ chồng bất đồng sau 4 năm rời showbiz làm dâu hào môn

Suốt những năm làm nghề, Lan Khuê luôn giữ vị trí first face, vedette trong các show diễn thời trang , được nhắc đến là một nữ siêu mẫu hàng đầu làng mốt Việt. Cô cũng thành công trong vai trò huấn luyện viên hai mùa của chương trình thực tế "Gương mặt thương hiệu - The Face Vietnam".

Siêu mẫu Trần Ngọc Lan Khuê (sn 1992) là một siêu mẫu, HLV và giám khảo chương trình người Việt Nam, từng đoạt danh hiệu á quân "Siêu mẫu châu Á 2012", chiến thắng "Siêu mẫu Việt Nam 2013" và đăng quang "Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014". Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự "Hoa hậu Thế giới 2015" và lọt vào Top 11 chung cuộc nhờ bình chọn nhiều nhất từ khán giả.

Vài năm đầu bước vào cuộc sống hôn nhân, Lan Khuê ít khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí hoặc đi diễn thời trang. Thay vào đó, cô dành thời gian đi du lịch cùng ông xã, chăm sóc con trai đầu lòng (quý tử Connor chào đời vào cuối năm 2019).

Khi sự nghiệp và danh tiếng đang thăng hoa, Lan Khuê bất ngờ thông báo kết hôn cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào năm 2018. Sau đám cưới hoành tráng, nữ siêu mẫu được gọi là "nàng dâu hào môn" bởi cô là cháu dâu của một gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam. Kể từ đó, Lan Khuê khiến không ít cô gái ngưỡng mộ khi sống trong căn nhà dát vàng, đồ sộ như tòa lâu đài.

Mặt khác, Lan Khuê cũng không hề rảnh rỗi hưởng thụ cuộc sống sang chảnh, sau khi sinh con cũng là thời điểm cô tập trung gây dựng thương hiệu spa dành cho mẹ và bé gồm 17 chi nhánh. Bên cạnh đó, cô cũng đồng thời giữ chức vụ CEO của Elite Model Management Vietnam - một công ty môi giới và quản lý người mẫu.

Mới đây, khi được hỏi về khoảng thời gian đầu làm mẹ ấy, Lan Khuê cho biết: "Thay đổi rất nhiều, ngày xưa khi còn độc thân tôi rất hào hứng trước những chuyến đi chơi xa. Khi đó tôi có thể thay hàng chục bộ đồ, chụp hàng nghìn tấm ảnh nhưng từ khi có con nhỏ thì đi xa khổ lắm. Nhưng đổi lại tôi vui vì có trải nghiệm mới cùng con. Chuyện khó khăn nhất với tôi là vấn đề ăn uống của bé, tôi không muốn con ăn thức ăn cùng bố mẹ ở bên ngoài vì nêm nếm sẽ khác. Khi đi chơi, áp lực của tôi là làm sao chuẩn bị đủ đồ ăn cho bé trong 1 ngày" - Lan Khuê trải lòng.

Gặp khó khăn trong việc đảm bảo bữa ăn cho bé

Trong quá trình chăm sóc con, cô cũng gặp không hiếm những khoảnh khắc khủng hoảng. "Đương nhiên sẽ có những lúc tôi không giữ được bình tĩnh nhưng không hiểu đó có phải là khủng hoảng hay không. Bất cứ ai khi làm cha làm mẹ cũng sẽ trải qua những cảm xúc vui rồi lo âu, kiên nhẫn rồi cũng có lúc phải mất bình tĩnh,... nên quan trọng là vợ chồng nhắc nhở nhau để tốt hơn. Chúng tôi nhìn vào nhau để chỉ ra những điều cần khắc phục. Nếu nói làm cha mẹ mà một đời bình yên là không có rồi đó".

Trong quá trình nuôi dạy con, Lan Khuê và chồng có những bất đồng nhất định

Lan Khuê thẳng thắn thừa nhận những bất đồng gặp phải trong việc nuôi dạy con giữa cô và chồng. "Chồng tôi quan niệm rằng con nít còn cả một khoảng thời gian dài phía trước phải sống trong khuôn khổ và kỷ luật thì thôi lúc còn bé hãy cho con thoải mái một chút. Còn tôi lại nghĩ ngược lại, tuỳ vào những đứa trẻ, bản tính Trời sinh nó là đứa nghiêm túc và kỷ luật thì mình có thể cho nó một chút sự thoải mái còn những đứa rất hiếu động, thiếu tập trung thì cần nề nếp một chút để về sau bé hoàn thiện hơn".

Tuy nhiên cô hiểu rằng đó là những xung đột nhỏ cần thời gian để thay đổi và cả gia đình hiểu nhau hơn, cần sự kiên nhẫn nhiều hơn.

Gia đình của nữ siêu mẫu hiện tại

Hiện tại, sau 4 năm dành thời gian kết hôn và sinh con, Lan Khuê đã quyết định quay lại làng giải trí với một vị trí HLV, ngang hàng với "chị đại" Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà, và cả Hương Giang trong chương trình "The New Mentor 2023" (Người Mẫu Toàn Năng). Cô tiết lộ vì lịch trình quay nên không thể 100% chăm con nên cần có sự hỗ trợ của ông xã và gia đình. Cuộc sống hạnh phúc trong gia đình hào môn với sự sẻ chia, yêu thương từ chồng của Lan Khuê khiến nhiều người ngưỡng mộ.