Chồng đại gia âm thầm đến ủng hộ Lan Khuê tại sự kiện, không ngại dành cử chỉ yêu thương cho vợ trước đám đông!

Doanh nhân Tuấn John - chồng Lan Khuê đã hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện và liên tục thể hiện tình cảm dành cho vợ.

Từ ngày làm dâu hào môn, cuộc sống hôn nhân của siêu mẫu Lan Khuê và ông xã doanh nhân Tuấn John khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau thời gian dừng nghệ thuật để tập trung chăm lo nghệ thuật và chăm sóc quý tử đầu lòng, thời gian gần đây, Lan Khuê đã dần trở lại hoạt động trong làng thời trang. Mới đây nhất, Lan Khuê tổ chức một fashion show đầu tay với vai trò NTK và cũng là kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật thu hút được nhiều sự quan tâm và ủng hộ. Đặc biệt, ông xã doanh nhân cũng có mặt đồng hành trong ngày đặc biệt của nữ siêu mẫu.

Từ ngày làm dâu hào môn, cuộc sống hôn nhân của siêu mẫu Lan Khuê và ông xã doanh nhân Tuấn John khiến nhiều người ngưỡng mộ Tại đây, John Tuấn Nguyễn nhanh chóng được “team qua đường” ghi lại khoảnh khắc tươi cười, bắt tay chào hỏi khách. Anh diện trang phục bảnh bao, lịch sự và được nhiều người khen ngày càng phong độ, trẻ trung. John Tuấn Nguyễn được “team qua đường” ghi lại khoảnh khắc tươi cười, bắt tay chào hỏi khách Ngay khi thấy bà xã Lan Khuê, Tuấn John đã không giấu sự niềm tự hào và hạnh phúc khi đi nhanh đến ôm chầm và hôn lên má vợ cực tình cảm. Trước ống kính của truyền thông, cặp đôi không ngại bày tỏ tình yêu dành cho nhau. Chồng doanh nhân còn dành nhiều lời động viên cho vợ vững tâm hoàn thành công việc.

Ngay khi thấy bà xã Lan Khuê, Tuấn John đã không giấu sự niềm tự hào và hạnh phúc khi đi nhanh đến ôm chầm và hôn lên má vợ cực tình cảm Lan Khuê được biết đến là một trong những người đẹp có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhất showbiz Việt hiện nay. Sau khi kết hôn, Lan Khuê chuyển về sống trong căn biệt thự dát vàng của chồng tại TP.HCM. Theo những hình ảnh được Lan Khuê chia sẻ trên mạng xã hội, có thể người xem phải thốt lên vì sự lộng lẫy, nguy nga của dinh thự. Nội thất bên trong biệt thự được bài trí sang trọng, đậm chất quý tộc với nhiều vật dụng, đồ trang trí dát vàng. Lan Khuê được biết đến là một trong những người đẹp có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhất showbiz Việt hiện nay Tổ ấm của Lan Khuê và ông xã không chỉ nguy nga mà còn có khoảng sân rộng rãi với nhiều cây xanh, đài phun nước lớn. Đặc biệt, căn bạch dinh còn có view bạc tỷ hướng về phía sông, ngắm nhìn thành phố. Dù chưa từng hé lộ diện tích hay giá trị của căn biệt thự này nhưng người hâm mộ cho rằng "không phải dạng vừa". Sau khi kết hôn, Lan Khuê chuyển về sống trong căn biệt thự dát vàng của chồng tại TP.HCM Tổ ấm của Lan Khuê và ông xã không chỉ nguy nga mà còn có khoảng sân rộng rãi với nhiều cây xanh, đài phun nước lớn Nội thất bên trong biệt thự được bài trí sang trọng, đậm chất quý tộc với nhiều vật dụng, đồ trang trí dát vàng Lan Khuê từng chia sẻ về cách giữ lửa trong cuộc sống hôn nhân với chồng doanh nhân. Cô cho biết điều quan trọng cần phải trò chuyện giãi bày với đối phương. "Đối thoại và chia sẻ cảm xúc là cách vợ chồng tôi chọn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi quan điểm còn thương thì điều gì ở bạn đời cũng thấy yêu. Khi tình cảm hết, người còn lại làm gì cũng vô nghĩa. Vợ chồng tôi cứ vô tư, tận hưởng cuộc sống hiện tại và xem tương lai như một món quà. Thời gian từ từ giúp cả hai khám phá món quà ấy" - người đẹp cho hay.

Lan khuê bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân gặp khủng hoảng, vợ chồng bất đồng sau 4 năm rời showbiz làm dâu hào môn Mới đây, siêu mẫu Lan Khuê trải lòng về cuộc khủng hoảng hôn nhân, vợ chồng bất đồng trong quãng thời gian 4 năm bỏ sự nghiệp để nuôi con vừa qua.

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