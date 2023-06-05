Quý tử nhà Lan Khuê: Sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', 4 tuổi được du lịch khắp nơi, diện mạo ngày càng đáng yêu

Đây cũng là lần hiếm hoi Lan Khuê khoe cận mặt quý tử Connor lên mạng xã hội.

Mới đây, gia đình Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn đã có chuyến du lịch tại Canada. Nữ siêu mẫu bất ngờ đăng tải loạt ảnh gia đình trong dịp du lịch này. Đây cũng là lần hiếm hoi Lan Khuê khoe cận mặt quý tử Connor lên mạng xã hội. Qua hình ảnh được nữ siêu mẫu đăng tải có thể thấy Connor sở hữu làn da trắng sáng, hai má ửng hồng rất đáng yêu, tinh nghịch và hiếu động. Được biết, sắp tới, Connor sẽ bước vào tuổi thứ 4, cậu bé được nhận xét là có gương mặt giống bố y đúc.

Lan Khuê hiếm hoi khoe diện mạo quý tử Connor Connor là con trai đầu lòng của Lan Khuê và chồng là doanh nhân John Tuấn Nguyễn, nhóc tỳ chào đời vào năm 2019. Lúc đầu, Lan Khuê khá thoải mái chia sẻ hình ảnh của con trên mạng xã hội, nhưng sau đó, khi Connor được vài tháng tuổi, nữ siêu mẫu đã hạn chế đăng tải ảnh của con trai.

Nhóc tỳ rất tinh nghịch và hiếu động Xuất thân là một trong những "nhóc tì quyền lực nhất Vbiz", sinh ra đã ngậm thìa vàng, Connor không chỉ được vi vu khắp nơi từ trong nước đến quốc tế, mà còn được bố mẹ chuẩn bị nhiều điều kiện phát triển tối ưu. Cậu bé được nhận xét là có gương mặt giống bố y đúc Lan Khuê sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học. Bố mẹ đều là giảng viên của trường Đại học Sư Phạm TP.HCM. Lan Khuê cũng theo học khoa Tiếng Đức của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Tuy nhiên, với đam mê trở thành người mẫu, cô đã thuyết phục bố mẹ cho theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Hiện tại, Lan Khuê tập trung chăm sóc gia đình nhỏ, chế công việc trong showbiz Đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp, Lan Khuê bất ngờ thông báo kết hôn cùng bạn trai doanh nhân và cũng dần hạn chế xuất hiện trước công chúng. Hiện nữ siêu mẫu đang hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ với doanh nhân John Tuấn Nguyễn và quý tử đầu lòng Connor.

Quý tử nhà Lan Khuê mới lên 3 đã 'khó tính' không cho mẹ gọi là em bé Tuy mới 3 tuổi nhưng con trai Lan Khuê và ông xã doanh nhân đã bộc lộ tính cách mạnh mẽ, quyết đoán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quy-tu-nha-lan-khue-sinh-ra-a-ngam-thia-vang-4-tuoi-uoc-du-lich-khap-noi-dien-mao-ngay-cang-ang-yeu-589154.html