Sau 3 ngày đăng quang, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa vẫn nhận 'cơn bão' phẫn nộ, phải nhanh tay làm ngay điều này!

Hậu trường 02/10/2023 08:59

Tân hoa hậu Miss Universe Việt Nam 2023 Bùi Quỳnh Hoa hiện đang là cái tên tạo nên không ít tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội.

Tối ngày 29/9, chung kết Miss Universe Việt Nam khép lại với ngôi vị hoa hậu thuộc về Bùi Quỳnh Hoa đến từ Hà Nội. Cô là một trong những thí sinh nặng kí và từng đoạt loạt thành tích khủng trước khi chinh phục ngôi vị hoa hậu như Quán quân cuộc thi Supermodel International 2022 tại Thái Lan; giành vương miện Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Sau 3 ngày đăng quang, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa vẫn nhận 'cơn bão' phẫn nộ, phải nhanh tay làm ngay điều này! - Ảnh 1
Tối ngày 29/9, chung kết Miss Universe Việt Nam khép lại với ngôi vị hoa hậu thuộc về Bùi Quỳnh Hoa đến từ Hà Nội

Tuy nhiên, chỉ sau một đêm đăng quang, sáng 30/9, fan sắc đẹp không khỏi xôn xao khi mạng xã hội 'mọc lên như nấm' nhóm anti-fan của Bùi Quỳnh Hoa. Đáng chú ý, các nhóm này đã thu về hàng nghìn thành viên gia nhập và con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nguyên nhân theo cư dân mạng cho rằng kết quả Miss Universe Vietnam 2023 có nhiều điểm chưa thuyết phục vì BTC thiên vị Bùi Quỳnh Hoa và "dọn đường" cho cô đăng quang. Không chỉ vậy, Tân hoa hậu còn bị mỉa mai với các biệt danh như: Miss mua giải, Miss google,...

Sau 3 ngày đăng quang, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa vẫn nhận 'cơn bão' phẫn nộ, phải nhanh tay làm ngay điều này! - Ảnh 2
Cư dân mạng cho rằng kết quả Miss Universe Vietnam 2023 có nhiều điểm chưa thuyết phục vì BTC thiên vị Bùi Quỳnh Hoa và "dọn đường" cho cô đăng quang

Trước những nghi vấn trên, Bùi Quỳnh Hoa đã lên tiếng giải thích: "Trước khi cuộc thi bắt đầu, vào đầu năm 2023, có thông tin Bùi Quỳnh Hoa sẽ được dọn đường sẵn để tham gia cuộc thi Miss Universe. Sau đó, tôi cũng lên tiếng đính chính là không nhận được thông tin gì từ ban tổ chức. Tôi cũng trả lời thẳng thắn rằng tôi chưa có ý định tham gia cuộc thi nào.

Mọi người cũng thắc mắc vì sao profile của Bùi Quỳnh Hoa được đăng lên trang Miss Universe Vietnam trễ nhất, mọi người sẽ nghĩ là do tôi đăng ký cuối cùng, nhưng thực tế không phải vậy. Nguyên nhân là do tôi quay một chương trì đang quay truyền hình thực tế khác. Tôi có thương lượng với ban tổ chức Miss Universe Vietnam là sau khi tôi quay xong chương trình kia rồi hẳn đăng lên. Vì vậy, profile của tôi được đăng lên trễ nhất, không có chuyện tôi đăng ký cuối. Tôi tin khán giả đã nhìn thấy một Bùi Quỳnh Hoa chỉn chu, sự nỗ lực mà tôi dành cho hành trình tại Miss Universe Vietnam. Tôi tin đây là hành trình xứng đáng và tôi tin khán giả sẽ nhìn thấy được điều đó".

Sau 3 ngày đăng quang, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa vẫn nhận 'cơn bão' phẫn nộ, phải nhanh tay làm ngay điều này! - Ảnh 3
Trước những nghi vấn trên, Bùi Quỳnh Hoa đã lên tiếng giải thích nhưng vẫn không thể xoa dịu tình hình

Tuy nhiên, động thái này của Quỳnh Hoa vẫn không thể "xoa dịu" tình hình hiện tại. Chỉ sau ít giờ "lên sóng", bài viết của nàng hậu đã nhận về nhiều bình luận tiêu cực và "làn sóng" thả phẫn nộ từ khán giả. Ngay sau đó, người đẹp đã phải nhanh tay khoá tính năng bình luận. Nhiều người hâm mộ của nàng hậu cũng bị "vạ lây" khi để lại bình luận chúc mừng.

Sau 3 ngày đăng quang, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa vẫn nhận 'cơn bão' phẫn nộ, phải nhanh tay làm ngay điều này! - Ảnh 4
Bài viết của nàng hậu đã nhận về nhiều bình luận tiêu cực và "làn sóng" thả phẫn nộ từ khán giả

Sau 3 ngày đăng quang, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa vẫn nhận 'cơn bão' phẫn nộ, phải nhanh tay làm ngay điều này! - Ảnh 5
 Ngay sau đó, người đẹp đã phải nhanh tay khoá tính năng bình luận. Nhiều người hâm mộ của nàng hậu cũng bị "vạ lây" khi để lại bình luận chúc mừng

Tháng 11 tới đây, Bùi Quỳnh Hoa sẽ là đại diện Việt Nam kế nhiệm Hoa hậu Ngọc Châu chinh chiến đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2023 được diễn ra tại El Salvador. 

Hé lộ chân dung bố mẹ của tân Miss Universe VietNam Bùi Quỳnh Hoa: Gia thế 'không phải dạng vừa' cỡ nào mà cư dân mạng đồn 'mua giải'?

Hé lộ chân dung bố mẹ của tân Miss Universe VietNam Bùi Quỳnh Hoa: Gia thế 'không phải dạng vừa' cỡ nào mà cư dân mạng đồn 'mua giải'?

Bên cạnh những ồn ào về kết quả Top 3, cư dân mạng còn chú ý đến khoảnh khắc bố mẹ ruột của hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa có mặt tại trên sân khấu, cùng chung vui với con gái.

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Từ khóa:   hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bùi quỳnh hoa Miss Universe 2023

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