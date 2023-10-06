Hồ Văn Cường lại nhận được số tiền 'khủng', biết danh tính người gửi CĐM lại càng xôn xao, bàn tán

Hậu trường 06/10/2023 18:40

Tổng số tiền ước tính lên đến hơn hàng trăm triệu đồng và chắc chắn sẽ còn tăng lên nữa khi đêm diễn của Hồ Văn Cường kết thúc.

Sau khi gặp ca sĩ Ngọc Sơn đã được dẫn dắt trở lại showbiz sau ồn ào với cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường ngày càng đắt show hơn, ổn định công việc và cũng có sự lột xác về phong cách, ngoại hình. Mới đây, trang FC của giọng ca nhí đã chia sẻ thông tin về đêm diễn sắp tới trong tháng 10. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất chính là món quà từ những người hâm mộ ở xa gửi về cho Hồ Văn Cường.

Hồ Văn Cường lại nhận được số tiền 'khủng', biết danh tính người gửi CĐM lại càng xôn xao, bàn tán - Ảnh 1

Hồ Văn Cường lại nhận được số tiền 'khủng', biết danh tính người gửi CĐM lại càng xôn xao, bàn tán - Ảnh 2
Những món quà được fan hâm mộ gửi tặng Hồ Văn Cường

Theo đó, rất nhiều khán giả đã gửi tiền và hoa đến cho đêm diễn của nam ca sĩ. Tổng số tiền ước tính lên đến hơn hàng trăm triệu đồng và chắc chắn sẽ còn tăng lên nữa khi đêm diễn kết thúc.

Người hâm mộ của Hồ Văn Cường không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nơi như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Nhiều khán giả ở xa không dự được đều gửi tặng nam ca sĩ những món quà có giá trị cao như vàng, tiền USD.

Hồ Văn Cường lại nhận được số tiền 'khủng', biết danh tính người gửi CĐM lại càng xôn xao, bàn tán - Ảnh 3
Giọng ca trẻ ngồi giữa "rừng quà" của fan

Không hoạt động rầm rộ và thường xuyên ra sản phẩm âm nhạc như nhiều nghệ sĩ khác trong showbiz, thế nhưng Hồ Văn Cường luôn là cái tên được đông đảo khán giả đón nhận ở dòng nhạc dân ca. Tất cả các đêm diễn có mặt của giọng ca nhí luôn trong tình trạng cháy vé, cho thấy sức hút của nam ca sĩ trẻ.

Chính vì điều này nên Hồ Văn Cường nhận được rất nhiều tình yêu thương của người hâm mộ.

Hiện tại Hồ Văn Cường ở nhà riêng và có cuộc sống khá tự lập. Thỉnh thoảng, giọng ca sinh năm 2003 sang nhà danh ca Ngọc Sơn để học và trau dồi thêm kỹ năng biểu diễn. 

Hồ Văn Cường lại nhận được số tiền 'khủng', biết danh tính người gửi CĐM lại càng xôn xao, bàn tán - Ảnh 4
Giọng ca trẻ nhận được sự dìu dắt của danh ca Ngọc Sơn

Hồ Văn Cường được khán giả chú ý khi tham gia Vietnam Idol Kids 2016. Với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, cậu đã vượt qua nhiều thí sinh mạnh để giành ngôi vị quán quân với thế mạnh dòng nhạc dân ca. Sau khi bước ra khỏi cuộc thi này, Hồ Văn Cường được cố ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi. Trong suốt quá trình này, nam ca sĩ nhận được sự giúp đỡ từ người mẹ nuôi.

Tuy nhiên, sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường chuyển ra ngoài sinh sống cùng gia đình. 

'Cậu cả, cô hai' nhà Phi Nhung ẩn ý 'luật Trời' giữa lúc bà Phương Hằng bị bắt, riêng Hồ Văn Cường chúc bình an bằng dòng trạng thái mùi mẫn khiến CĐM hoang mang tột độ?

'Cậu cả, cô hai' nhà Phi Nhung ẩn ý 'luật Trời' giữa lúc bà Phương Hằng bị bắt, riêng Hồ Văn Cường chúc bình an bằng dòng trạng thái mùi mẫn khiến CĐM hoang mang tột độ?

Đoạn clip đang được netizen chia sẻ rầm rộ ghi lại hình ảnh của Hồ Văn Cường và phần nhạc nền là một số câu nói "làm nên tên tuổi" được cắt ra từ livestream của bà Phương Hằng. Đi cùng đoạn clip là dòng trạng thái gây chú ý cực mạnh.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Ngọc Sơn hậu trường

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