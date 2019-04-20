Sau 3 tuần Anh Vũ mất, Hồng Vân nghẹn ngào tiết lộ chuyện đàn em báo mộng cho nhiều người

Dòng chia sẻ mới đây của nghệ sĩ Hồng Vân sau 3 tuần Anh Vũ qua đời khiến nhiều người nghẹn ngào.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng sự ra đi đột ngột của diễn viên hài Anh Vũ vẫn khiến đồng nghiệp và khán giả không thôi tiếc thương, đau xót. Mới đây, NSND Hồng Vân vừa đăng tải dòng tâm sự nhớ về người em quá cố. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, nếu như không có sự việc đau lòng thì vào dịp lễ 30/4 – 1/5 sắp tới, chị và Anh Vũ sẽ cùng tham gia chung một vở diễn để phục vụ khán giả. Thế nhưng sự ra đi đột ngột của anh khiến mọi thứ dở dang, poster chương trình phải thiết kế lại cho phù hợp.

Hơn 20 năm gắn bó ở sân khấu kịch, Hồng Vân - Anh Vũ xem nhau như chị em ruột thịt - Ảnh: FBNV Ngoài ra, NSND Hồng Vân cũng chia sẻ về việc cố nghệ sĩ Anh Vũ còn báo mộng cho rất nhiều đồng nghiệp khác như: Cát Phượng, Kim Huyền, Hòa Hiệp… Hồng Vân nghẹn ngào: “Nhớ nó quá! Anh Vũ của chị. Đáng lý theo lịch là 30/4 và 1/5, chị em mình diễn ở Cần Thơ vở 'Cưới dùm' này, vậy mà chú làm chị phải thiết kế lại poster. Rồi sợ mọi người quên mình hay sao á mà cứ báo mộng cho bao nhiêu người, Cát Phượng, Hòa Hiệp, Kim Huyền, Thảo phục trang rồi Thảo học viên K2 nữa.

Em yên tâm, mọi người sẽ khó quên em lắm. Vì em đã để lại cho đời nhiều thứ lắm. Cái 'Cưới dùm' này là đỉnh cao của nó nè. Hứa luôn, sẽ post đầy đủ cho mọi người coi nha". Hình ảnh Hồng Vân ra tận sân bay đón di ảnh và linh cữu Anh Vũ khiến công chúng xúc động - Ảnh: Internet Cô cũng túc trực nhiều ngày liền tại đám tang đàn em - Ảnh: Internet Hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ Anh Vũ nhận được rất nhiều tình cảm của đồng nghiệp và khán giả. Dù không phải chị em ruột thịt nhưng Hồng Vân là người đầu tiên đứng lên kêu gọi và quyên góp được số tiền hơn 600 triệu đồng giúp đưa thi hài đàn em về an nghỉ ở quê nhà. Cô cũng là người phụ giúp gia đình Anh Vũ lo hậu sự thật chu toàn tại Việt Nam.

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