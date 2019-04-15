Nghệ sĩ Kim Tiểu Long mất ngủ vì liên tục mơ thấy Anh Vũ: 'Anh linh quá em hơi sợ sợ rồi đó'

Hậu trường 15/04/2019 10:01

Những chia sẻ của nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long về việc nằm mơ thấy diễn viên hài Anh Vũ khiến công chúng bất ngờ.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Kim Tiểu Long vừa kể về việc nhiều lần nằm mơ thấy diễn viên hài Anh Vũ. Theo chia sẻ, đây không phải là lần đầu anh mơ thấy đàn anh thân thiết.

Anh viết: "Về ăn bún mắm anh Vũ ơi. Đêm hôm qua về thăm em nữa. Chèn ơi, kiểu này mất ngủ với anh. Anh linh quá em hơi sợ sợ rồi đó".

Nghệ sĩ Kim Tiểu Long mất ngủ vì liên tục mơ thấy Anh Vũ: 'Anh linh quá em hơi sợ sợ rồi đó' - Ảnh 1
Kim Tiểu Long sợ đến mất ngủ vì thấy diễn viên hài Anh Vũ trong mơ không lâu sau khi đàn anh qua đời - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, Kim Tiểu Long còn chia sẻ lại loạt ảnh cùng làm việc vui vẻ với nam diễn viên 47 tuổi lúc anh còn sống.

Nghệ sĩ Kim Tiểu Long mất ngủ vì liên tục mơ thấy Anh Vũ: 'Anh linh quá em hơi sợ sợ rồi đó' - Ảnh 2
Từng tham gia chung rất nhiều vở diễn, chương trình nên Kim Tiểu Long có mối quan hệ rất thân với Anh Vũ. Khi biết tin đàn anh mất, anh vô cùng đau xót - Ảnh: FBNV 
Nghệ sĩ Kim Tiểu Long mất ngủ vì liên tục mơ thấy Anh Vũ: 'Anh linh quá em hơi sợ sợ rồi đó' - Ảnh 3
Dưới phần bình luận, anh chia sẻ đã mơ thấy Anh Vũ 2 lần, được đàn anh tâm sự nhiều điều. Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ quá cố còn dặn dò đàn em ăn gì nhớ gọi anh - Ảnh: FBNV

Trước Kim Tiểu Long, nhiều đồng nghiệp cũng từng tiết lộ mơ thấy nghệ sĩ Anh Vũ. NSND Hồng Vân, diễn viên Minh Luân cũng từng gặp nam nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh trong mơ.

Nghệ sĩ Kim Tiểu Long mất ngủ vì liên tục mơ thấy Anh Vũ: 'Anh linh quá em hơi sợ sợ rồi đó' - Ảnh 4
Một số hình ảnh xúc động trong đám tang nghệ sĩ Anh Vũ tại Việt Nam - Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Kim Tiểu Long mất ngủ vì liên tục mơ thấy Anh Vũ: 'Anh linh quá em hơi sợ sợ rồi đó' - Ảnh 5
Rất đông đồng nghiệp tới thắp hương trước khi đưa anh về với đất mẹ - Ảnh: Internet

Diễn viên hài Anh Vũ qua đời đột ngột vào ngày 1/4 khi đang lưu diễn tại Mỹ, hưởng dương 47 tuổi. Anh được an táng vào ngày 12/4 tại nghĩa trang Phúc An Viên, Quận 9, TP.HCM.

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