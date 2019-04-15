Nghệ sĩ Kim Tiểu Long mất ngủ vì liên tục mơ thấy Anh Vũ: 'Anh linh quá em hơi sợ sợ rồi đó'

Những chia sẻ của nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long về việc nằm mơ thấy diễn viên hài Anh Vũ khiến công chúng bất ngờ.
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Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Kim Tiểu Long vừa kể về việc nhiều lần nằm mơ thấy diễn viên hài Anh Vũ. Theo chia sẻ, đây không phải là lần đầu anh mơ thấy đàn anh thân thiết.
Anh viết: "Về ăn bún mắm anh Vũ ơi. Đêm hôm qua về thăm em nữa. Chèn ơi, kiểu này mất ngủ với anh. Anh linh quá em hơi sợ sợ rồi đó".
Kèm theo đó, Kim Tiểu Long còn chia sẻ lại loạt ảnh cùng làm việc vui vẻ với nam diễn viên 47 tuổi lúc anh còn sống.
Trước Kim Tiểu Long, nhiều đồng nghiệp cũng từng tiết lộ mơ thấy nghệ sĩ Anh Vũ. NSND Hồng Vân, diễn viên Minh Luân cũng từng gặp nam nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh trong mơ.
Diễn viên hài Anh Vũ qua đời đột ngột vào ngày 1/4 khi đang lưu diễn tại Mỹ, hưởng dương 47 tuổi. Anh được an táng vào ngày 12/4 tại nghĩa trang Phúc An Viên, Quận 9, TP.HCM.