Nghệ sĩ Kim Tiểu Long mất ngủ vì liên tục mơ thấy Anh Vũ: 'Anh linh quá em hơi sợ sợ rồi đó'

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Kim Tiểu Long vừa kể về việc nhiều lần nằm mơ thấy diễn viên hài Anh Vũ. Theo chia sẻ, đây không phải là lần đầu anh mơ thấy đàn anh thân thiết.

Anh viết: "Về ăn bún mắm anh Vũ ơi. Đêm hôm qua về thăm em nữa. Chèn ơi, kiểu này mất ngủ với anh. Anh linh quá em hơi sợ sợ rồi đó".