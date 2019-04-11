Hé lộ về thùng di vật mà Anh Vũ để lại tại sân khấu kịch trước lúc mất

Hậu trường 11/04/2019 16:07

Trợ lý của nghệ sĩ Hồng Vân nghẹn ngào chia sẻ về di vật của diễn viên hài Anh Vũ tại sân khấu kịch khiến công chúng xót xa.

Trên Facebook cá nhân, trợ lý của nghệ sĩ Hồng Vân làm nhiều người nghẹn ngào khi chia sẻ về di vật đặc biệt của diễn viên hài Anh Vũ. Dù nổi tiếng nhưng anh là người vô cùng đơn giản và gần gũi, ngay cả những đồ vật của anh cũng bình dị đến khó tin.

Thường xuyên đứng trên sân khấu, nhưng đồ trang điểm của Anh Vũ rất đơn giản và được đựng trong chiếc hộp cũ giống hộp đựng ốc vít chứ không hoành tráng, hào nhoáng như nhiều người vẫn tưởng. Đây cũng là di vật cuối cùng mà nam nghệ sĩ 47 tuổi để lại sân khấu kịch trước khi qua đời.

Hé lộ về thùng di vật mà Anh Vũ để lại tại sân khấu kịch trước lúc mất - Ảnh 1
Trợ lý Hồng Vân chia sẻ về di vật của nghệ sĩ Anh Vũ tại sân khấu kịch - Ảnh: FBNV 

Trợ lý Hồng Vân nghẹn ngào: "Mai mốt lên không có thấy cái thùng này nữa rồi… cái thùng makeup của cậu Vũ mà mình gặp là toàn chọc: ‘Con chưa thấy ai để đồ makeup vô trong thùng dị vậy hết đó cậu, cái thùng này người ta đựng ốc vít đồ mà'.

Hé lộ về thùng di vật mà Anh Vũ để lại tại sân khấu kịch trước lúc mất - Ảnh 2
Nhìn hình ảnh này, công chúng và đồng nghiệp không cầm được nước mắt - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, cô cũng tâm sự xúc động về thói quen hàng ngày vô cùng bình dị của diễn viên hài Anh Vũ. Khắc sâu trong tâm trí của trợ lý Hồng Vân, Anh Vũ luôn gắn bó với quần cộc, đôi dép lào, túi xách giản dị.

Hé lộ về thùng di vật mà Anh Vũ để lại tại sân khấu kịch trước lúc mất - Ảnh 3
Anh Vũ được mọi người yêu mến không chỉ vì tài năng nghệ thuật, mà còn bởi cách sống - Ảnh: Internet 
Hé lộ về thùng di vật mà Anh Vũ để lại tại sân khấu kịch trước lúc mất - Ảnh 4
Anh ra đi đột ngột khiến người thân, bạn bè vô cùng đau xót - Ảnh: Internet

Cô viết: “Hôm trước tới giờ từ bữa cô (nghệ sĩ Hồng Vân - NV) kể mấy chuyện vui về cậu trong đầu mình lúc nào cũng hiển hiện cái hình ảnh cậu mặc cái quần cộc, đôi dép lào, mang cái túi 1 bên (cái túi tập gym, yoga gì đó) lên là để 1 đống trên bàn cái bắt đầu: ‘Chị, chị em kể chị nghe cái này nè chị…'. Viết xong câu này mà trong đầu vẫn nhớ như in cái tiếng đó. Không nhiều kỷ niệm với cậu vì mới làm cho cô đây thôi, nhưng biết cậu nhiều chắc qua lời kể của cô, 1 tình cảm chị em đẹp đẽ, và nó hơn mức bạn bè đồng nghiệp rồi mà đó chính là gia đình.

Cứ cô kêu đăng hình hay viết hộ cô là mắt nó ướt ướt, cổ họng nó cứng nghèn nghẹn khó chịu trong lòng ghê. À mà chuyến đi ‘du lịch’ lần này xa và lâu cậu hen”.

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Nghệ sĩ Hồng Vân vô cùng bức xúc khi một số kênh thông tin cố tình đăng nội dung bịa đặt về Anh Vũ để câu view.

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