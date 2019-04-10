Không ngờ bạn thân Anh Vũ - Leon Vũ lại có mối quan hệ đặc biệt này với con gái Thúy Nga

Diễn viên hài Thúy Nga khiến công chúng vô cùng bất ngờ khi tiết lộ, ca sĩ Leon Vũ chính là cha đỡ đầu của con gái Nguyệt Cát.

Nếu như trước đây, ca sĩ Leon Vũ là cái tên khá xa lạ với khán giả trong nước thì nhiều ngày qua, anh không ngừng được nhắc đến vì mối quan hệ thân thiết với nghệ sĩ Anh Vũ. Được biết, Leon Vũ đang sống tại Mỹ, và có mối quan hệ rất tốt với các nghệ sĩ ở hải ngoại. Đặc biệt, anh là người bạn thân gần 20 năm của diễn viên hài Anh Vũ.

Leon Vũ lo cho đám tang của bạn thân tại Mỹ...

... và đưa thi hài về quê hương an táng - Ảnh: Internet

Anh cũng là người được ủy quyền nhận thi thể của Anh Vũ từ cảnh sát Mỹ. Không chỉ vậy, Leon Vũ còn là người đứng ra lo liệu hậu sự cho nam diễn viên bạc mệnh tại Mỹ. Tình bạn chân thành của anh dành cho cố nghệ sĩ Anh Vũ được đồng nghiệp và khán giả khắp nơi ngưỡng mộ.

Mới đây, công chúng một lần nữa bất ngờ khi biết thêm thông tin về ca sĩ Leon Vũ qua chia sẻ của nghệ sĩ hài Thúy Nga. Bà mẹ đơn thân tiết lộ, anh chính là cha đỡ đầu của con gái Nguyệt Cát.

Thúy Nga khoe ảnh bên Leon Vũ - Ảnh: FBNV

Bé Nguyệt Cát còn có một người cha nuôi vô cùng nổi tiếng là nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet

Đây là lần hiếm hoi Thúy Nga tiết lộ về cha đỡ đầu của con gái cưng. Được biết, bé Nguyệt Cát còn được danh hài Hoài Linh nhận làm con nuôi.

Thúy Nga tiết lộ sự trùng hợp 'lạnh người' về cái chết của Anh Vũ và vai diễn trong bộ phim cuối cùng Danh hài Thúy Nga khiến khán giả nổi da gà khi tiết lộ sự trùng hợp đến khó tin về cái chết của nghệ sĩ Anh Vũ và vai diễn cuối cùng của anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-ngo-ban-than-anh-vu-leon-vu-lai-co-moi-quan-he-dac-biet-nay-voi-con-gai-thuy-nga-321355.html