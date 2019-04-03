'Lạnh gáy' với hình ảnh Thúy Nga gặp tai nạn, máu me bê bết trong bệnh viện

Hậu trường 03/04/2019 15:01

Nữ danh hài cho biết, vài ngày trước cô đã gặp một tai nạn phải vào bệnh viện khâu 10 mũi.

Ít giờ trước, diễn viên hài Thúy Nga khiến người hâm mộ và bạn bè vô cùng lo lắng khi đăng tải bức ảnh đang nằm trong bệnh viện, máu chảy đầm đìa từ đùi đến tận gót chân. Nữ nghệ sĩ hài cho biết, vì gặp tai nạn nên cô đã đi cấp cứu và khâu tận 10 mũi.

Vào bệnh viện và tận mắt nhìn thấy những trường hợp tai nạn thương tâm, Thúy Nga mới cảm nhận được thế nào là "địa ngục trần gian". Chứng kiến vô số bệnh nhân đang nằm xung quanh mình máu me bê bết, cô quên đi những đau đớn của bản thân do vết thương gây ra. Nữ nghệ sĩ cũng nghiệm ra chân lý, sự sống và cái chết thật vô thường, gần trong gang tấc.

'Lạnh gáy' với hình ảnh Thúy Nga gặp tai nạn, máu me bê bết trong bệnh viện - Ảnh 1
Thúy Nga bị tai nạn phải vào bệnh viện khâu 10 mũi - Ảnh: FBNV

Thúy Nga viết: "Cách đây ít hôm, mình bị một tai nạn nhỏ đứt chân phải đưa vào bệnh viện. Cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên bị đưa đi cấp cứu để may lại vết thương gần 10 mũi. Nằm trong không gian của phòng cấp cứu mới thấy mọi thứ thật hỗn độn, tôi như đang được đi ngang qua và nhìn thấy tận cảnh giới của địa ngục trần gian. Xung quanh mình những người bị tai nạn, máu me bê bết. Bệnh nhân bệnh tật nặng nhẹ nằm ngổn ngang, mùi mồ hôi, mùi bệnh viện, những nét mặt lo âu, những gương mặt đau khổ và hoảng loạn".

'Lạnh gáy' với hình ảnh Thúy Nga gặp tai nạn, máu me bê bết trong bệnh viện - Ảnh 2
Dân mạng rùng mình khi nhìn hình ảnh chân nữ diễn viên máu chảy đầm đìa - Ảnh: FBNV

Thúy Nga kể thêm: “Trước mặt tôi là một trường hợp khẩn cấp, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng và nguy cấp, có cô gái chạy theo sau khóc lóc nức nở. Mình chưa kịp biết bệnh nhân là ai, là gì của cô gái ấy vì bác sĩ đẩy nhanh vào phòng cấp cứu đặc biệt. Bệnh nhân ấy vừa vào thôi là chỉ kịp trút hơi thở cuối cùng. Cô gái trước mặt tôi như nghẹn đi, không khóc nữa và lịm đi vì ngất. Chân dung của sự vô thường được đặc tả ngay trước mặt tôi. Mình không còn nhớ hay đau cho vết thương của mình nữa. Nhìn cô gái ấy ngất đi, tim tôi như đau nghẹn và nước mắt mình cứ như cái máy tự động tuôn rơi suốt. Vì tôi cảm nhận được người thân thương nhất của cô gái ấy đã ra đi vĩnh viễn”.

Kết thúc bài chia sẻ của mình, bà mẹ đơn thân khuyên mọi người hãy làm nhiều việc thiện, sống tốt để không phải tiếc nuối về sau.

'Lạnh gáy' với hình ảnh Thúy Nga gặp tai nạn, máu me bê bết trong bệnh viện - Ảnh 3
Thúy Nga chiêm nghiệm về sự sống và cái chết sau khi vào bệnh viện - Ảnh: FBNV

Cô viết: “Cuộc sống này, sự sống và cái chết nó như bạn đồng hành cách nhau chỉ là một gang tấc. Nhìn cảnh tượng trước mặt mình chỉ nguyện một điều rằng: 'Nếu mình đang còn sống hãy làm mọi điều cho thật tốt, tâm luôn hướng về chữ thiện lành, làm cho thế gian vui để cái chết có đến thì lòng mình không hổ thẹn. Thế gian thật vô thường nên tập tu và tập tỉnh thức trong từng milimét".

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