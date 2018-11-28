Thúy Nga tiết lộ điều đặc biệt về con trai riêng 21 tuổi ít người biết của nghệ sĩ Hồng Vân

"Trê Phi tên gọi của nó lúc bé, lúc bé nó hay lon ton theo mẹ đến sân khấu Phú Nhuận để diễn các vai nho nhỏ trong các vở kịch dài, nhìn nó khi ấy diễn cho diễn chứ không chút gì đam mê nghệ thuật hay toả sáng bằng cô chị Xí Ngầu.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, danh hài Thúy Nga gây chú ý khi bất ngờ chia sẻ về con trai thứ 2 của nghệ sĩ Hồng Vân . Danh hài hải ngoại dành nhiều lời khen cho Khôi Nguyên (tên thân mật là Trê Phi) bởi vẻ ngoài điển trai, tài hoa và tính tự lập.

Đặc biệt, bà mẹ đơn thân cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với nghệ sĩ Hồng Vân trong cách giáo dục con cái. Không chỉ ngoan ngoãn, có ý thức học tập lo cho tương lai mà Khôi Nguyên còn biết tự kiếm tiền và không hề dựa dẫm vào bố mẹ nổi tiếng.

Bẵng đi 1 thời gian không gặp nó, giờ nó đã rất đẹp trai, cao lớn, vạm vỡ, mà lại mang 1 phong cách rất lãng tử của 1 nghệ sĩ... Giờ thì nó lại hát rất hay, mà vừa hát rồi còn kiêm luôn diễn hài với tui nữa chứ! Hai cô cháu diễn hài với nhau mà lại rất ăn ý nữa chớ!”, Thúy Nga chia sẻ.

Chưa hết, Thúy Nga còn làm người hâm mộ xúc động khi kể lại câu chuyện hiếu thảo của Trê Phi với mẹ Hồng Vân.

Cô viết: "Tôi chứng kiến 1 lần đi ăn chung với chị Hồng Vân, thấy Trê Phi không gọi đồ ăn, tôi liền hỏi: ‘Sao con không ăn gì vậy?’. Nó liền nói: ‘Để mẹ order phần của mẹ thôi. Con biết mẹ sẽ ăn không hết, khi đó con sẽ ăn đồ ăn còn dư của mẹ cho đỡ tốn tiền ạ’. Khi tôi nghe đến câu nói của nó, trái tim tôi như nghẹn lại vì xúc động. Hạnh phúc nào bằng khi các bà mẹ có những đứa con luôn có hiếu và luôn nghĩ cho mẹ. Chúc mừng chị Hồng Vân, Trê Phi trong mắt em giờ đã quá trưởng thành".

Nữ nghệ sĩ thường xuyên sang nước ngoài để thăm con trai - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Hồng Vân có chuyện tình đẹp và hôn nhân hạnh phúc nhiều năm đáng ngưỡng mộ bên tài tử Lê Tuấn Anh. Tuy nhiên, ít người biết rằng, trước khi “về chung nhà”, cặp đôi đều đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.

Khi đến với cuộc hôn nhân thứ 2, Hồng Vân đã có hai người con riêng. Con gái lớn Xí Ngầu vừa đi lấy chồng cách đây không lâu và là gương mặt khá quen thuộc với công chúng khi theo mẹ biểu diễn từ nhỏ. Còn cậu con trai thứ hai Khôi Nguyên thì ít người biết đến vì từ nhỏ đã sang Mỹ du học cùng chị gái. Dù không cùng dòng máu nhưng hai con riêng của Hồng Vân đều rất thần tượng và nghe lời tài tử Tuấn Anh.

Dù không chung huyết thống nhưng Khôi Nguyên rất yêu thương và kính trọng nghệ sĩ Tuấn Anh - Ảnh: Internet