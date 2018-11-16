Thúy Nga khóc khi nói về chồng cũ: 'Anh ta chưa bao giờ hỏi thăm con gái tôi, không xứng đáng làm cha'

Sau khi chia tay chồng cũ trong ồn ào, Thúy Nga một mình nuôi con gái khôn lớn mà không hề nhận được một đồng trợ cấp nào. Cuộc sống khó khăn khiến chị phải tất bật chạy show và kiêm thêm nhiều việc khác. Mới đây, nữ danh hài lần đầu bật khóc khi tiết lộ chồng cũ đã bỏ đi biệt tích và không một lời hỏi thăm bé Nguyệt Cát. Chia sẻ trên tờ Vietnamnet, Thúy Nga cho biết người đàn ông này chưa bao giờ quay về tìm con hay có động thái nào thể hiện trách nhiệm làm cha.

"Chúng tôi giờ không có mối quan hệ gì cả, anh ta đi đâu tôi không biết (bật khóc). Từ khi tôi mang thai bé Nguyệt Cát đến giờ, anh ta chưa bao giờ hỏi han, gọi điện thăm hỏi con một câu. Khi xưa, tôi trả lời báo chí rằng, anh ta không phải là cha của con tôi, nhiều người đay nghiến, nói tôi là người đàn bà hư hỏng nhưng thực ra, họ đâu hiểu hàm ý của tôi. Câu tôi nói có nhiều ý, thực chất khi đó tôi đang cho anh ta một cơ hội để thể hiện mình là cha của bé. Bởi từ khi tôi sinh con đến giờ, anh ta chưa bao giờ hỏi han con tôi một câu nào cả.