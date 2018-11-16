Thúy Nga khóc khi nói về chồng cũ: 'Anh ta chưa bao giờ hỏi thăm con gái tôi, không xứng đáng làm cha'

Sau nhiều năm chia tay, Thúy Nga cho biết chồng cũ chưa hề hỏi thăm con hay có động thái nào thể hiện trách nhiệm của một người cha.
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Sau khi chia tay chồng cũ trong ồn ào, Thúy Nga một mình nuôi con gái khôn lớn mà không hề nhận được một đồng trợ cấp nào. Cuộc sống khó khăn khiến chị phải tất bật chạy show và kiêm thêm nhiều việc khác. Mới đây, nữ danh hài lần đầu bật khóc khi tiết lộ chồng cũ đã bỏ đi biệt tích và không một lời hỏi thăm bé Nguyệt Cát. Chia sẻ trên tờ Vietnamnet, Thúy Nga cho biết người đàn ông này chưa bao giờ quay về tìm con hay có động thái nào thể hiện trách nhiệm làm cha.
"Chúng tôi giờ không có mối quan hệ gì cả, anh ta đi đâu tôi không biết (bật khóc). Từ khi tôi mang thai bé Nguyệt Cát đến giờ, anh ta chưa bao giờ hỏi han, gọi điện thăm hỏi con một câu. Khi xưa, tôi trả lời báo chí rằng, anh ta không phải là cha của con tôi, nhiều người đay nghiến, nói tôi là người đàn bà hư hỏng nhưng thực ra, họ đâu hiểu hàm ý của tôi. Câu tôi nói có nhiều ý, thực chất khi đó tôi đang cho anh ta một cơ hội để thể hiện mình là cha của bé. Bởi từ khi tôi sinh con đến giờ, anh ta chưa bao giờ hỏi han con tôi một câu nào cả.
Khi tôi nói như vậy, nếu chột dạ, anh ta phải chứng minh rằng mình là cha của bé bằng cách hỏi han, quan tâm đến con, nhưng anh ta chỉ lên báo nói rằng bản thân bị tước quyền làm cha mà không hề có một động thái nào bày tỏ sự quan tâm đến bé. Bất cứ một người phụ nữ nào, khi chứng kiến cha của con mình không quan tâm con cái, họ cũng sẽ giống tôi - không chấp nhận người đàn ông đó làm cha của con mình", Thúy Nga tâm sự.
Cách đây khoảng 8 năm (tháng 10/2010), danh hài Thúy Nga và doanh nhân Nguyễn Văn Nam đã tổ chức đám cưới hoành tráng tại một trung tâm hội nghị sang trọng tại TP.HCM. Đông đảo đồng nghiệp trong giới như Quyền Linh, Xuân Lan, Tấn Beo, Hoài Linh, Phước Sang, Thanh Vân, Bảo Quốc, Phương Thanh, Ngân Khánh, Hiền Mai, NSƯT Hồng Vân, đạo diễn Lê Hoàng... đã đến chúc mừng nữ nữ nghệ sĩ. Hôn lễ này cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và khán giả cả nước.
Tuy nhiên, đầu năm 2015 danh hài Thúy Nga bất ngờ chia sẻ thông tin bị người đàn ông mang danh nghĩa chồng lừa gạt cả tình lẫn tiền. Theo chị, ông Nguyễn Văn Nam thường xuyên lợi dụng tên tuổi của mình để đi mượn tiền người khác rồi cố tình không trả. Cả hai tuy đã làm đám cưới và sống chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau khi chia tay Thúy Nga, người đàn ông này đã ôm số tiền lừa đảo hơn 7 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Thời điểm đó, Thúy Nga và chồng cũ đã có một cô con gái tên là Nguyệt Cát. Nhiều năm qua, cô bé sống thiếu thốn tình thương của cha khiến nữ danh hài rất đau lòng.