Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh

Hậu trường 14/11/2018 11:33

Việt Hương và Thúy Nga là hai nghệ sĩ hài nổi tiếng được nhiều khán giả yêu thích và đắt show cả trong lẫn ngoài nước. Vì vậy, khối tài sản mà họ sở hữu cũng khiến không ít người “phát thèm”.

Khoảng thời gian dài tham gia hoạt động giải trí, Thúy NgaViệt Hương đều chăm chỉ chạy show cả trong nước lẫn hải ngoại. Là những nghệ sĩ được yêu thích nhất nhì showbiz nên mức cát sê mà hai nữ danh hài nhận được cũng thuộc hàng “khủng”.

Tuy nhiên, khi nhìn lại khối tài sản triệu đô mà Việt Hương và Thúy Nga sở hữu, nhiều người vẫn không khỏi choáng váng.

Thúy Nga sở hữu biệt thự triệu đô trên đất Mỹ

Thúy Nga là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng với hàng loạt tiểu phẩm ăn khách. Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, cô cũng đã nhận về không ít giải thưởng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 1
Thúy Nga là nghệ sĩ hài được rất nhiều khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Được biết, danh hài Thúy Nga sở hữu đến hai căn nhà tiền tỷ ở cả Việt Nam và Mỹ. Căn biệt thự triệu đô của cô ở Mỹ được xây theo kiến trúc châu Âu, có đến tận 112 ô cửa sổ và khoảng sân vườn vô cùng rộng lớn. Đây cũng là không gian yêu thích của Thúy Nga. Cô thường trồng nhiều loại cây và dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn của mình.

Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 2Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 3

Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 4
Khu vườn nhỏ là nơi cô dành nhiều thời gian chăm sóc cũng là để thư giãn khi mệt mỏi - Ảnh: Internet

Ngoài căn biệt thự này, Thúy Nga còn sở hữu một ngôi nhà trị giá khoảng 6 tỷ ở TP. Hồ Chí Minh. Căn nhà mang đậm thiết kế Á đông truyền thống với gam màu vàng ấm cúng cùng nội thất đắt tiền.

Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 5Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 6

Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 7
Có thể thấy, chỉ tính 2 căn nhà mà Thúy Nga sở hữu cũng đã khiến nhiều người ao ước - Ảnh: Internet

Việt Hương sở hữu cơ ngơi hoành tráng cả ở Mỹ và Việt Nam

Việt Hương là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng được rất nhiều khán giả yêu mến. Mức cát sê mà cô nhận được cũng thuộc hàng cao nhất nhì showbiz.

Ngoài công việc là một diễn viên hài, Việt Hương còn liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai trò giám khảo, MC… trong những chương trình gameshow ăn khách, thậm chí còn lấn sân sang cả lĩnh vực điện ảnh.

Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 8
Việt Hương là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và chạy show, nữ danh hài sở hữu khối tài sản khổng lồ với nhiều bất động sản giá trị và siêu xe. Mặc dù vậy, Việt Hương vốn kín tiếng về chuyện đời tư và không thích khoe khoang nên không mấy ai biết về không gian sống của cô.

Khán giả chỉ phát hiện Việt Hương sở hữu biệt thự bạc tỷ trên đất Mỹ trong một lần ca sĩ Vy Oanh tới thăm gia đình cô. Qua những bức ảnh, có thể thấy ngôi nhà của cô rất sang trọng và hiện đại với tông màu trắng chủ đạo cùng nội thất đắt đỏ.

Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 9Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 10

Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 11
Nội thất sang trọng trong biệt thự triệu đô của Việt Hương ở Mỹ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ danh hài còn sở hữu một quán ăn đậm chất thôn quê mang tên “Hương quán” ở Mỹ và không ít lần hình ảnh cô xuất hiện bên xế hộp cùng gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội.

Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 12Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 13

Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 14
Chiếc xế hộp sang trọng này là một trong những phương tiện đi lại mà gia đình Việt Hương sở hữu - Ảnh: Internet

Trước đây, trong chương trình ‘Thăm nhà người nổi tiếng’, Việt Hương cũng đã từng giới thiệu với khán giả căn nhà 5 tầng tràn ngập cây xanh của mình tại TP. Hồ Chí Minh.

Choáng với khối tài sản ‘khủng’ của hai nữ danh hài: Thúy Nga sở hữu nhà triệu đô, Việt Hương cũng chẳng kém cạnh - Ảnh 15
Căn nhà rộng lớn ở Việt Nam rất ít khi được cô chia sẻ - Ảnh: Internet
Dù ở biệt thự nhưng tài sản này của MC Quyền Linh khiến fan ngã ngửa

Dù ở biệt thự nhưng tài sản này của MC Quyền Linh khiến fan ngã ngửa

Ít ai ngờ, MC Quyền Linh đang sống trong biệt thự màu trắng sang trọng của gia đình nhưng vẫn sở hữu một bộ sưu tập dép tổ ong đủ màu sắc- thứ mà người dân lao động bình thường hay đi vì nó tiện lợi và rẻ tiền.

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Từ khóa:   sao Việt cuộc sống sao Việt Việt Hương Thúy Nga

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