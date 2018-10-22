Làm mẹ đơn thân ở tuổi 42, Thúy Nga khẳng định phụ nữ ngày càng thấp kém nếu cứ chạy theo điều này

Hậu trường 22/10/2018 16:42

"Chỉ khi nào bạn làm vừa lòng chính mình, khiến người khác phải làm vui lòng bạn, như vậy bạn mới trở nên thật đáng giá", Thúy Nga triết lý về giá trị của phụ nữ.

Sau thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên, hiện nghệ sĩ hài Thúy Nga đang làm mẹ đơn thân. Dù một mình nuôi con nhưng nữ diễn viên vẫn rất vui vẻ và thoải mái. Ngoài công việc, niềm hạnh phúc mỗi ngày của bà mẹ trẻ là chăm sóc con gái Nguyệt Cát, làm đẹp... Đặc biệt, sau đổ vỡ, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ với chị em nhiều quan niệm tình yêu và hôn nhân thú vị.

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 42, Thúy Nga khẳng định phụ nữ ngày càng thấp kém nếu cứ chạy theo điều này - Ảnh 1
Thúy Nga tâm niệm, phụ nữ sẽ thật đáng giá khi biết làm vừa lòng chính bản thân mình - Ảnh: FBNV

Mới đây, Thúy Nga lại một lần nữa gây chú ý khi chia sẻ, phụ nữ trở nên đáng giá nếu làm được 6 từ: "Đối xử tốt với bản thân". Nếu chỉ biết làm vừa ý người khác thì họ sẽ trở nên thấp kém hơn.

"Thế giới này đối với phụ nữ có quá nhiều yêu cầu: Nào là công dung ngôn hạnh, dung mạo như hoa, sinh con đẻ cái, cầm kỳ thi họa.

Thế nhưng thực tế, phụ nữ chỉ cần làm được 6 từ sau đây 'đối xử tốt với bản thân'... Có rất nhiều cô gái không phải không đủ tốt, chỉ là họ đối với người khác quá tốt, lúc nào cũng chỉ muốn làm vừa ý người khác, thế nhưng lại không nhận ra rằng nếu bạn chỉ suốt ngày muốn làm vui lòng người khác, giá trị của bản thân bạn tự dưng sẽ trở nên thấp kém. Chỉ khi nào bạn làm vừa lòng chính mình, khiến người khác phải làm vui lòng bạn, như vậy bạn mới trở nên thật đáng giá", Thúy Nga chia sẻ.

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 42, Thúy Nga khẳng định phụ nữ ngày càng thấp kém nếu cứ chạy theo điều này - Ảnh 2
Ở tuổi 42, nữ nghệ sĩ được nhiều người khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình săn chắc - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái thâm thúy của Thúy Nga nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều chị em tỏ ra đồng tình với quan điểm của bà mẹ đơn thân.

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 42, Thúy Nga khẳng định phụ nữ ngày càng thấp kém nếu cứ chạy theo điều này - Ảnh 3
Nữ nghệ sĩ đang vui vẻ bên con gái - Ảnh: FBNV
Làm mẹ đơn thân ở tuổi 42, Thúy Nga khẳng định phụ nữ ngày càng thấp kém nếu cứ chạy theo điều này - Ảnh 4
Hiện tại bé Nguyệt Cát đang học tập tại Mỹ nhưng mỗi năm vào dịp hè Thúy Nga sẽ đưa con gái về Việt Nam để bé không quên quê hương - Ảnh: FBNV

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