Làm mẹ đơn thân ở tuổi 42, Thúy Nga khuyên: Phụ nữ đừng xem đàn ông là cả cuộc đời mình

Diễn viên hài Thúy Nga vừa có những tâm sự chân thành về tình yêu và đàn ông. Cô cho rằng đàn ông không bao giờ xem tình yêu là tất cả cuộc sống của họ.

Thúy Nga là cái tên quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước. Cô luôn mang đến cho mọi người niềm vui và tiếng cười bởi sự duyên dáng, dí dỏm của mình. Trên sân khấu là vậy, thế nhưng ngoài đời, người phụ nữ tài năng này lại chịu không ít sóng gió và tổn thương. Thất bại ở cuộc hôn nhân đầu tiên, hiện Thúy Nga đang một mình nuôi con gái. Thúy Nga một mình nuôi con gái Nguyệt Cát - Ảnh: FBNV Mới đây, trên trang cá nhân, bà mẹ đơn thân bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái về tình yêu và đàn ông. Nhiều người cho rằng, đây chính là triết lý mà Thúy Nga rút ra được sau khi hôn nhân của mình đổ vỡ.

Cô viết: “Yêu một người không sai, cuộc sống của người phụ nữ nhờ có tình yêu mà trở nên đa màu sắc hơn, nhưng, yêu một người tới quên mất cả bản thân mình như thế, thì nhất định là sai. Phụ nữ thường thích hy sinh bản thân vì tình yêu, nhưng lại không biết rằng khi người phụ nữ đã hy sinh hết tất cả, chẳng còn gì ngoài tình yêu ra, cũng là lúc tình yêu rời bỏ họ.

Đàn ông không bao giờ có thể coi tình yêu là tất cả cuộc sống. Vì vậy, phụ nữ cũng cần phải học cách không được phép coi đàn ông là toàn bộ cuộc đời mình”. Cô cho rằng yêu một người không hề sai nhưng quan trọng là cách bạn yêu như thế nào - Ảnh: FBNV Chia sẻ của bà mẹ một con nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều chị em tỏ ra đồng cảm và hào hứng để lại tâm sự dưới bài viết. Một số dân mạng chia sẻ: “Hay lắm em à, là phụ nữ nhất định trước tiên phải yêu chính bản thân mình"; "Đúng quá chị ơi. Hy sinh thì cũng hy sinh nhưng mà cũng chừa lại cho mình chút gì chứ không cho hết”. Thúy Nga cảm nhận, khi yêu phụ nữ thường hi sinh bản thân nhưng đàn ông lại không như vậy - Ảnh: FBNV Làm mẹ đơn thân ở tuổi 42, Thúy Nga ngày càng xinh đẹp, cuốn hút - Ảnh: FBNV

Thúy Nga tiết lộ Mai Phương đã trở lại bệnh viện chạy thuốc: 'Nhìn em mong manh, yếu ớt lắm' "Em vừa chạy thuốc hơi mệt nên không nói được nhưng được cái miệng luôn nở nụ cười trên môi nên nhìn vẫn còn xinh xắn lắm", diễn viên hài Thúy Nga tiết lộ tình hình sức khỏe của Mai Phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-me-don-than-o-tuoi-42-thuy-nga-khuyen-phu-nu-dung-xem-dan-ong-la-ca-cuoc-doi-minh-299463.html