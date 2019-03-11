Làm mẹ đơn thân ở tuổi 43, Thúy Nga muốn 'độn thổ' vì bị mẹ ruột chê bai thậm tệ

Hậu trường 11/03/2019 15:27

"Mẹ chửi mình sa sả hoặc chê bai mình thậm tệ, nghe mà đau lòng, nhói từng khúc ruột, nghe nhiều lúc cứ nghĩ mình tệ quá vậy", Thúy Nga tâm sự chuyện bị mẹ la rầy dù đã ngoài 40 tuổi.

Trên trang cá nhân, diễn viên hài Thúy Nga gây xúc động khi chia sẻ dòng tâm sự về mẹ ruột. Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng nữ diễn viên vẫn không ít lần bị mẹ rầy la, chê bai đủ điều.

"Bình thường mẹ mình thấy mình ngồi với mẹ là thường nghe mẹ chửi mình sa sả hoặc chê bai mình thậm tệ, nghe mà đau lòng, nhói từng khúc ruột, nghe nhiều lúc cứ nghĩ mình tệ quá vậy, không làm nên tích sự gì? Đôi lúc mà có đông người ngồi nghe cụ ca là chỉ có nước muốn chui xuống đất trốn khuất luôn cho rồi", Thúy Nga viết.

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 43, Thúy Nga muốn 'độn thổ' vì bị mẹ ruột chê bai thậm tệ - Ảnh 1
Nhiều lúc bị mẹ la, Thúy Nga chỉ muốn 'chui xuống đất' vì xấu hổ - Ảnh: FBNV

Thường xuyên rầy la là vậy, nhưng khi không có mặt Thúy Nga bà lại hết lời khen ngợi con gái. Thậm chí, nữ diễn viên còn được mẹ lấy ra làm gương về sự chăm chỉ, giỏi giang cho cháu ngoại noi theo.

Thúy Nga thích thú vì được ngợi khen: “Cuối tuần, thay vì trẻ con ở nhà hay chơi game hoặc chơi ipad, coi tivi thì bà ngoại kêu lũ trẻ con vào bếp. Bà lên chương trình ‘Cầm tay chỉ việc’. Vô tình trên lầu đi xuống thấy mẹ chỉ tụi nhỏ cắt rau, nấu cơm và nghe luôn mẹ tui nói chuyện với lũ trẻ: ‘Mẹ Nga hồi nhỏ giỏi lắm, cái gì cũng làm được hết, bằng tuổi tụi con là biết nấu cơm, rửa chén lau nhà, bà đi làm về là chỉ ngồi vô bàn ăn thôi vì mẹ chuẩn bị làm sẵn tươm tất hết rồi, mà mẹ Nga khéo tay lắm, có mẹ trong nhà như có cô Tấm, các cháu à, các cháu phải học tập giỏi giang như mẹ ấy’.

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 43, Thúy Nga muốn 'độn thổ' vì bị mẹ ruột chê bai thậm tệ - Ảnh 2
Trước mặt thì bị mẹ chửi là vậy, nhưng sau lưng, Thúy Nga được mẹ ruột ngợi khen hết lời - Ảnh: FBNV

Vô tình nghe lén cuộc hội thoại mới biết mẹ khen con gái xối xả, lấy mình ra làm tấm gương chuẩn mẫu điển hình cho lũ trẻ học tập, nghe mà có chút tự hào lòng lâng lâng hạnh phúc hãnh diện... vì mình là hình ảnh của cô Tấm nữa chứ".

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 43, Thúy Nga muốn 'độn thổ' vì bị mẹ ruột chê bai thậm tệ - Ảnh 3
Sau khi ly hôn, hiện tại Thúy Nga đang làm mẹ đơn thân và vẫn đi về lẻ bóng - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, niềm vui của nữ danh hài không kéo dài lâu: “Một thoáng tự hào, tui chưa tận hưởng hết phút giây hạnh phúc thì mẹ thoạt vừa thấy bóng dáng tui xuất hiện, mẹ phán luôn 1 câu tươi xanh như nồi canh mới nấu: ‘Cô vào bếp làm việc ngay, cứ ăn ngủ, ăn ngủ là kiếp sống của loài lợn, cô có biết không nào?’.

Mẹ em là vậy đấy, cụ mang rất nhiều sắc thái và mâu thuẫn vô cùng. Người đời thường trước mặt khen sau lưng chê, còn mẹ thì chỉ ngược lại chút... Mà được cái hay quên lắm luôn ạ, sáng sớm cụ đã lao vào các phòng đánh thức cả nhà dậy rồi thì lấy gì chúng con còn ngủ tiếp được mà hưởng cái kiếp ‘ăn ngủ là kiếp sống của loài lợn’ được, mẹ nhỉ?".

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