Có ai như Thúy Nga, phản ứng 'siêu' hài dù bị tung tin qua đời, gia đình đang lo đem xác về Mỹ chôn

Hậu trường 16/11/2018 15:20

Diễn viên hài Thúy Nga phải ứng đầy hài hước khi bị tung tin qua đời vì đột quỵ, để lại gia tài triệu đô tại Mỹ.

Sau nghệ sĩ Hoài Linh, Mai Phương, Nhật Kim Anh... thì diễn viên hài Thúy Nga là nạn nhân tiếp theo bị kẻ xấu tung tin đồn qua đời để câu like. Ngay khi thông tin này được phát tán, bạn bè và người hâm mộ vô cùng hoang mang. Nhiều người đã lập tức gọi điện cho nữ nghệ sĩ để xác minh sự việc.

Có ai như Thúy Nga, phản ứng 'siêu' hài dù bị tung tin qua đời, gia đình đang lo đem xác về Mỹ chôn - Ảnh 1
Không tức giận, Thúy Nga đăng tải dòng tâm trạng hài hước khi bị tung tin qua đời vì làm việc quá sức - Ảnh: FBNV
Có ai như Thúy Nga, phản ứng 'siêu' hài dù bị tung tin qua đời, gia đình đang lo đem xác về Mỹ chôn - Ảnh 2
Cô không phải là người đầu tiên trong showbiz rơi vào tình trạng dở khóc dở cười này - Ảnh: FBNV

Về phía danh hài Thúy Nga, sau vài phút bất ngờ, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không tức giận, cô chỉ cảm thấy buồn cười khi xuất hiện tin đồn mình qua đời đột ngột vì đột quỵ: "Cuộc điện thoại sáng nay ấn tượng quá!!!

Người bạn kể là khuya qua người ta điện thoại báo với tui: 'Là bà về Việt Nam làm việc nhiều, quá sức nên bị đột quỵ rồi chết luôn rồi. Gia đình đang lo đem xác về Mỹ để chôn'.

Theo vong linh tui nghĩ tui chết thì chôn ở đây đi... mắc mớ gì đem xác về Mỹ chi cho tốn vé máy bay vậy trời??? Có cái tin này mà làm từ sáng giờ em cười không khép được miệng luôn cả nhà..."

Có ai như Thúy Nga, phản ứng 'siêu' hài dù bị tung tin qua đời, gia đình đang lo đem xác về Mỹ chôn - Ảnh 3
Một số trang mạng còn tung tin cô qua đời và để lại gia tài 'khủng' - Ảnh: FBNV

Trước đó vài giờ, nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ dòng tâm trạng hài hước nói về tin đồn mình qua đời đột ngột và để lại gia tài triệu đô cho con gái Nguyệt Cát.

Thúy Nga chia sẻ hài hước: “Sáng sớm, đang ngủ nghe fan điện thoại tấp nập hỏi thăm tui còn sống hay chết? Vì có thông tin cộng đồng mạng vừa thông báo nghệ sĩ hài Thúy Nga vừa qua đời để lại gia tài triệu đô la ở Mỹ!

Giờ đang cần 1 triệu đồng Việt Nam đi ăn sáng còn không có đây mấy ba mấy má, ở đâu ra mà dư tới triệu đô la luôn vậy mấy bà. Mà được cái chế chịu cái hình thờ chế lắm nha, gợi cảm xinh tươi quá".

Có ai như Thúy Nga, phản ứng 'siêu' hài dù bị tung tin qua đời, gia đình đang lo đem xác về Mỹ chôn - Ảnh 4
Để câu like, trang mạng này còn làm cả di ảnh cho Thúy Nga - Ảnh: FBNV
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