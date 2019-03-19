Thúy Nga tiết lộ thỉnh thoảng ngủ khách sạn không đóng cửa, lý do khiến fan 'ngã ngửa'

Hậu trường 19/03/2019 17:32

Diễn viên hài Thúy Nga khiến người hâm mộ cười “té ghế” khi tiết lộ chuyện giả vờ quên đóng cửa lúc ngủ tại khách sạn.

Trên trang Facebook cá nhân, diễn viên hài Thúy Nga khiến người hâm mộ phải đỏ mặt khi đăng tải ảnh mặc đồ sexy, để lộ vòng 1 căng tròn trước ống kính. Kèm theo đó, bà mẹ đơn thân còn chia sẻ dòng trạng thái khá hài hước. Theo đó, cô tiết lộ đôi khi đi diễn xa phải ngủ khách sạn một mình và giả vờ quên đóng cửa để thử xem có trai nào dám vào không. Tuy nhiên, cô vẫn chưa bao giờ thành công, không có trai lạ vào phòng khi áp dụng chiêu này.

Thúy Nga tiết lộ thỉnh thoảng ngủ khách sạn không đóng cửa, lý do khiến fan 'ngã ngửa' - Ảnh 1
Ở tuổi 43, Thúy Nga vẫn khiến chị em xuýt xoa khi sở hữu vòng 1 nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Dòng chia sẻ hài hước của Thúy Nga khiến dân mạng thích thú: “Cái số tui hay lắm nha, cứ bay đi khắp phương trời mà bay đến đâu cũng ngủ 1 mình trong căn phòng rộng lớn... mà đặc biệt không bao giờ có trai nào lọt vô phòng tui hết... mà lâu lâu tui giả bộ quên đóng cửa phòng mà cũng không có trai nào lọt vô phòng tui luôn... thấy số tui hay chưa?".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nữ danh hài nhận được vô số bình luận chọc ghẹo của người hâm mộ.

Thúy Nga tiết lộ thỉnh thoảng ngủ khách sạn không đóng cửa, lý do khiến fan 'ngã ngửa' - Ảnh 2

Thúy Nga tiết lộ thỉnh thoảng ngủ khách sạn không đóng cửa, lý do khiến fan 'ngã ngửa' - Ảnh 3
Cư dân mạng thích thú trước độ vui tính của Thúy Nga - Ảnh: FBNV

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng để lại bình luận hài hước: “Ra chợ mua 1kg 'Trai biển' để trong phòng cho thiên hạ lác mắt chơi đi Nga”.

“Cẩn thận tối nay trai lạ nó vào hốt ráng chịu đừng có la làng nha bà chế của em”, một người khác cảnh báo.

Một fan chọc: “Vô bị chế đá 1 phát ra khỏi cửa, bởi vậy đâu có chàng nào mà vào được”.

“Nữa... thả cho cố vào rồi người ta chạy đến xong khóa nhốt người ta xếp hàng dài ngoài cửa đợi tới sáng đi nha bà chế”, một người khác bái phục tài "thả thính" của Thúy Nga.

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 43, Thúy Nga muốn 'độn thổ' vì bị mẹ ruột chê bai thậm tệ

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 43, Thúy Nga muốn 'độn thổ' vì bị mẹ ruột chê bai thậm tệ

"Mẹ chửi mình sa sả hoặc chê bai mình thậm tệ, nghe mà đau lòng, nhói từng khúc ruột, nghe nhiều lúc cứ nghĩ mình tệ quá vậy", Thúy Nga tâm sự chuyện bị mẹ la rầy dù đã ngoài 40 tuổi.

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