Danh hài Thúy Nga khiến khán giả nổi da gà khi tiết lộ sự trùng hợp đến khó tin về cái chết của nghệ sĩ Anh Vũ và vai diễn cuối cùng của anh.

Dù đã vài ngày trôi qua nhưng bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ hài Anh Vũ khi đang lưu diễn nước ngoài. Hiện tại, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, những câu chuyện và hình ảnh về nam diễn viên 47 tuổi vẫn được nhắc đến rất nhiều. Mới đây, diễn viên hài Thúy Nga bất ngờ đăng tải status nói về cái chết của đồng nghiệp thân thiết. Bà mẹ đơn thân khiến mọi người ngỡ ngàng khi tiết lộ sự trùng hợp về cái chết của nghệ sĩ Anh Vũ và bộ phim cuối cùng anh tham gia.

Thúy Nga tiết lộ sự trùng hợp về cái chết của nghệ sĩ Anh Vũ và vai diễn trong bộ phim cuối cùng - Ảnh: FBNV Nhân vật cuối cùng nam diễn viên xấu số hóa thân cũng chết tại một khách sạn trên đất Mỹ - Ảnh: FBNV Thúy Nga tiết lộ: "Trong phim Nailbiz đại chiến là bộ phim cuối cùng của cuộc đời nghệ sĩ Anh Vũ vĩnh biệt chúng ta mà ra đi. Trong phim tình tiết câu chuyện trong phim đã diễn ra như thế này mà đến hôm nay lục lại điện thoại Nga mới thấy lại. Diễn viên Anh Vũ đóng vai Tomy Nguyễn, có 1 cảnh nhân vật của Anh Vũ quyết định tự tử và anh ấy báo thông tin cho mọi người trên Facebook là anh ấy sẽ chết tại 1 khách sạn tại Mỹ.

Giờ ngồi xem lại hình thật sự mình nổi hết cả da gà... Những tình tiết nhân vật của anh đóng phải chăng như một điềm báo trước nhân vật Tomy của Anh Vũ như một lời chào tạm biệt mọi người. Xin cầu nguyện cho anh mau về được đất Mẹ và mong cho linh hồn anh mau chóng được siêu thoát". Khi đọc được những chia sẻ của danh hài Thúy Nga, nhiều người không khỏi rùng mình trước sự trùng hợp này. Anh ra đi để lại cho công chúng nỗi xót xa và tiếc nuối - Ảnh: Internet Nghệ sĩ hài Anh Vũ đột ngột qua đời tại Mỹ vào ngày 1/4. Hiện tại, gia đình đã sang Mỹ để hoàn tất mọi thủ tục đưa thi hài anh về Việt Nam an táng.

Nghệ sĩ Hồng Vân đưa ra thông báo mới nhất về việc đưa thi hài Anh Vũ về nước Bạn thân của Anh Vũ - ca sĩ Leon Vũ đã nhận được giấy ủy quyền và sẽ nhận thi thể của đồng nghiệp từ cảnh sát Mỹ.

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