Nghệ sĩ Hồng Vân đưa ra thông báo mới nhất về việc đưa thi hài Anh Vũ về nước

Bạn thân của Anh Vũ - ca sĩ Leon Vũ đã nhận được giấy ủy quyền và sẽ nhận thi thể của đồng nghiệp từ cảnh sát Mỹ.

Cách đây ít phút, nghệ sĩ Hồng Vân vừa đăng tải status thông báo về tình hình nhận thi thể của Anh Vũ tại Mỹ. Theo đó, ca sĩ Leon Vũ đã nhận được giấy ủy quyền thay mặt gia đình nam diễn viên quá cố nhận thi hài. Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết: "Vân xin thông báo tình hình mới nhất của Vũ: Ngày hôm nay, ca sĩ Leon Vũ đã nhận được giấy ủy quyền từ gia đình rồi, giờ này bên Mỹ đang tối cho nên sáng mai Leon sẽ đến nhận thi hài Anh Vũ về và mình sẽ sớm được biết ngày cụ thể Anh Vũ về tới Việt Nam thôi".

Ca sĩ Leon Vũ được người nhà diễn viên Anh Vũ ủy quyền nhận thi hài từ cảnh sát Mỹ và đưa về Việt Nam - Ảnh: Internet Hồng Vân là người kêu gọi quyên góp giúp đưa thi thể đàn em về quê hương an nghỉ - Ảnh: FBNV Theo thông tin được chia sẻ trước đó, các nghệ sĩ sẽ làm lễ viếng cho Anh Vũ tại Mỹ, sau đó đưa về quê hương an táng. Ngày giờ cụ thể nam nghệ sĩ về đến Việt Nam sẽ tiếp tục được cập nhật đến công chúng. Ngoài ra, Hồng Vân cũng xúc động khi nói về tấm lòng của mọi người dành cho nam nghệ sĩ bạc mệnh. Sau khi thống kê số tiền được chuyển vào tài khoản, nữ nghệ sĩ nghẹn ngào tiết lộ: "Mọi người ơi hôm nay Vân ngồi xem lại bản sao kê số tiền mọi người gửi đến để mang Vũ về mà Vân xúc động quá, cảm thấy thật ấm lòng khi tình cảm của mọi người dành cho Vũ quá nhiều... Có bé gửi 42 ngàn, 50 ngàn và cũng rất nhiều khán giả giấu tên gửi đến 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn, 1 triệu, 2 triệu rất nhiều...

Nữ nghệ sĩ tưởng nhớ người đồng nghiệp thân thiết bằng hình ảnh vui vẻ nhất của anh lúc còn sống - Ảnh: FBNV Nhưng phần lớn số tiền có được để có thể đưa Vũ về được là do bạn bè đồng nghiệp, thật ra còn rất nhiều bạn bè đồng nghiệp của Vũ muốn gửi nhưng tài khoản Vân không nhận nữa mong mọi người hãy gửi cho Vũ vào hôm gặp Vũ ở chùa Ấn Quang nha và sau đây là danh sách nghệ sĩ, bạn bè đồng nghiệp đã gửi tiền cho Vũ, Vân xin phép thay mặt gia đình nha vì gia đình Vũ không sử dụng mạng xã hội...".

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